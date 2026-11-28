11월 마지막 주말, 온라인 쇼핑몰들이 겨울 먹거리와 방한 의류, 화장품, 가전제품 할인에 나선다. 붕어빵과 호빵부터 건조한 피부에 바르는 보습 크림, 연말 여행에 필요한 캐리어까지 할인 대상에 올랐다.

롯데온 제공

28일 유통업계에 따르면 미국 블랙프라이데이(27일)에 맞춰 국내 이커머스업계도 대규모 할인 행사를 이어가고 있다. 롯데온은 최대 85%, W컨셉과 무신사는 최대 80%, G마켓은 최대 78%, 지그재그는 최대 99% 할인 혜택을 내걸었다.

행사 종료일은 업체마다 다르다. 11번가와 쿠팡은 29일, 롯데온과 G마켓은 30일까지다. 무신사와 지그재그는 다음 달 2일, 에이블리는 3일까지 행사를 이어간다.

11번가는 29일까지 겨울철 간식과 먹거리를 최대 15% 할인 판매한다.

카스텔라 빵에 모차렐라 치즈와 크림을 넣은 ‘오뚜기 경주식 십원빵’과 앙금을 채운 ‘용궁에서 온 붕어빵’이 대표 상품이다.

네 가지 맛으로 구성된 ‘삼립호빵 호빵네빵’과 숙성제면 방식으로 만든 ‘천일 사누끼 우동’ 등도 할인 대상이다.

SSG닷컴은 다음 달 2일까지 흑산도 홍어(200g)를 20% 할인한 2만원대에 판매한다.

멤버십 ‘쓱7클럽’ 회원은 전용 쿠폰을 적용해 30% 할인된 1만9000원대에 살 수 있다. 7% 적립 혜택도 받을 수 있다.

이번에 선보이는 홍어는 15일간 숙성한 제품으로, 20여 년간 홍어를 다뤄 온 전문 공장에서 손질했다.

홍어와 함께 먹기 좋은 수육용 돼지고기도 최대 40% 할인한다. 묵은지 등 곁들임 상품과 홍어삼합, 홍어초무침 조리법도 소개한다.

롯데온은 28일부터 30일까지 ‘11월 라스트찬스’ 행사를 연다. 겨울 의류와 화장품 등을 중심으로 10% 중복 할인 쿠폰과 카카오페이 결제 시 10% 할인 혜택을 제공한다.

최대 85% 할인하는 ‘투데이 픽’에는 조말론 차량용 방향제와 에뛰드 수분가득 콜라겐 크림, 에스트라 아토베리어365 크림, 이니스프리 그린티 세라마이드 크림 등이 포함됐다.

빈폴멘 겨울 의류 특가전과 더바디샵 추가 결제 할인, JMW 헤어드라이어 즉시 할인, 세라 겨울 신발 할인 행사도 진행한다.

W컨셉은 이번 주말 여행용품 기획전 ‘트래블샵’을 열고 캐리어와 가방, 파우치 등을 최대 80% 할인 판매한다.

아메리칸 투어리스터와 스위스밀리터리 캐리어, 리드볼트 메이크업 파우치 등이 대표 상품이다.

브라이튼·쌤소나이트·코르딕스의 상단 오픈형 캐리어는 최대 40%, 브랜든 숄더백과 트리피언 백팩, 클로트 파우치 등은 최대 50% 할인한다.

기획전 참여 브랜드 상품에 적용할 수 있는 15% 할인 쿠폰도 발급한다.

G마켓은 30일까지 블랙프라이데이 행사를 열고 해외직구 상품과 화장품, 패션, 디지털·가전제품 등을 최대 78% 할인한다.

행사 기간 매일 7% 중복 할인 쿠폰을 발급한다. 구매 금액에 따라 최대 3만원까지 할인받을 수 있으며 제휴카드로 결제하면 7% 추가 할인 혜택도 받을 수 있다.

28일부터는 일부 디지털 상품을 대상으로 장바구니 할인 쿠폰도 추가 제공한다.

쿠팡은 29일까지 ‘가전·디지털 블랙프라이데이’ 기획전을 진행한다.

삼성전자와 LG전자, 인텔, HP, 쿠첸, TCL, 마이디어, 하이센스 등 국내외 가전·디지털 브랜드가 참여한다.

겨울철 수요가 늘어나는 난방·건강 가전 전용 코너와 가격대별 특가 상품도 마련했다.

쿠팡 뉴스룸

무신사는 다음 달 2일까지 ‘무진장 26 겨울 블랙프라이데이’를 진행한다.

약 4800개 브랜드가 참여해 80만개에 가까운 상품을 최대 80% 할인 판매한다.

지난 22일 오후 7시 시작한 이번 행사는 43시간 만에 누적 판매액 1000억원을 넘어섰다. 지난해 겨울 행사보다 6시간 빠른 역대 최단 기록이다.

이번 주말인 28일과 29일에는 화장품과 패션 잡화를 중심으로 할인 행사를 진행한다.

카카오스타일이 운영하는 지그재그는 다음 달 2일까지 ‘겨울 직잭팟’ 행사를 진행한다.

어텀과 슬로우앤드 등 인기 쇼핑몰을 비롯해 미쏘, 마뗑킴, 메디힐, 보스 등 6000개 브랜드가 참여한다.

가을·겨울 신상품과 인기 상품을 최대 99% 할인하며 최대 20% 할인 쿠폰팩과 최대 4만원 할인 쿠폰, 중복 할인 쿠폰 등을 제공한다.

에이블리는 다음 달 3일까지 연중 최대 규모 할인 행사인 ‘에블프(에이블리 블랙프라이데이)’를 진행한다.

900여개 쇼핑몰을 포함해 총 2000여개 입점사가 참여하며 할인율은 최대 93%다.

매니크와 블랙업, 에잇세컨즈, 예일, 제너럴아이디어 등 패션 브랜드부터 소니, 인스탁스 등 디지털 브랜드 상품까지 선보인다.

전 상품에 사용할 수 있는 최대 20% 할인 쿠폰 4종과 인기 쇼핑몰 상품을 대상으로 최대 12% 중복 할인 쿠폰도 발급한다.

업체별 최대 할인율은 일부 상품에 한정된다. 쿠폰 적용 여부와 할인 한도, 멤버십 가입 및 결제수단에 따라 실제 구매 가격은 달라질 수 있다.

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