북한이 올해 사업을 결산하고 내년 국정운영 방향을 제시할 노동당 중앙위원회 전원회의를 연말 개최한다고 예고했다.



당 중앙위원회 정치국은 다음 달 하순 제9기 제3차 전원회의를 소집할 것을 27일 결정했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다.



정치국은 결정서에서 이번 전원회의 목적이 "2026년도 당 및 국가정책 집행 정형을 총화하고 2027년도 사업방향을 확정하며 사회주의 제도를 공고 발전시키는 데서 나서는 일련의 중요 문제들을 의결"하기 위한 것이라고 밝혔다.



노동당 중심 통치를 하는 북한은 공식적 최고 의사결정 기구인 당대회가 열리지 않는 기간에 당 전원회의를 통해 주요 대내외 정책을 논의·의결한다.



최근 몇 년간 북한은 연말에 전원회의를 열어 새해 국정 방향을 공개하는 패턴을 보여 왔다.



올해도 전원회의를 통해 새해 대외 정책 방향성을 가늠하고 북한이 내년에 역점으로 추진할 사업의 윤곽을 확인할 수 있을 전망이다.



특히 북미대화 재개 가능성과 맞물려 대미·대남정책과 관련해 어떤 메시지를 내놓을지 주목된다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 김정은 국무위원장과의 대화에 꾸준히 관심을 표명하고 있지만, 이달 열린 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한 북미 정상 만남은 일단 성사되지 않았다.



그러나 김 위원장은 지난 22일 주북한 10개국 신임 대사로부터 신임장을 받으면서 "패권도 팽창도 추구하지 않는다. 우리 국가의 자주권을 존중하고 우리를 우호적으로 대하는 모든 나라들과 친선과 협조의 유대를 강화할 용의가 있다"고 말해 계속 대화 여지는 열어놓는 모습이다.



이어 지난 25일에는 새로운 우라늄 농축시설과 핵탄두를 대거 공개하면서, 북한의 핵 보유를 인정해야 한다는 사실을 '정설'로 굳히기 위해 "무제한한 인내심을 발휘할 용기가 있다"고 말했다. 자신들은 '장기전'도 불사할 수 있으니 북한을 핵보유국으로 인정하는 전제 하에 대화에 나오라는 메시지로 풀이된다.



이를 바탕으로 연말 전원회의에서 김 위원장이 보다 구체적인 대미 메시지를 공개할지에 관심이 쏠린다. 전원회의 이전까지 트럼프 대통령 등 주변국들이 보일 움직임은 추가 변수가 될 수도 있다.

<연합>

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