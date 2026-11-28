그룹 빅뱅이 신곡 '기립'(GiiiRIP)을 발표하며 3인 체제의 정체성을 더욱 확고히 했다. 지드래곤, 태양, 대성 3인의 완전체로 나온 이번 작업물은 음악적 결과물만큼이나 타이틀과 로고에 담긴 중의적 메시지로 대중의 이목을 끌고 있다.

빅뱅은 별도의 사전 프로모션 없이 지난 20일 새 디지털 싱글 '기립'을 기습 발매하며 약 3개월 만에 초고속 컴백에 나섰다. 빅뱅은 '기립' 발표 이후 21일 생방송 한 '2026 마마(MAMA) 어워즈'를 통해 3인의 완전체 무대를 곧바로 선보이며 국내외 팬들을 열광하게 했다.

빅뱅 기립

빅뱅이 공식적으로 밝힌 '기립'의 의미는 명확하다. 지금까지 걸어온 독보적인 행보와 현재의 위상, 무대 위 압도적인 존재감을 아우르며 한계를 초월한 이들 앞에 변함없이 이어질 기립의 순간들을 예고한다는 설명이다. 긴 공백과 부침들을 지나 다시 무대 정중앙에서 활약한다는 자신감과 의지가 엿보인다.

'기립' 발표 이후 팬덤과 대중 사이에서는 영문 표기 'GiiiRIP'과 로고 디자인 등을 둘러싼 입체적인 해석들이 쏟아지며 열기를 더하고 있다. 가장 먼저 눈에 띄는 지점은 단어 중앙에 나란히 배치된 소문자 'i' 세 개다. 앞서 팀의 새로운 상징으로 내세운 'BiiiG' 로고와 궤를 같이하는 이 형태는 세 명의 멤버가 어깨를 맞대고 나란히 서 있는 '기립'의 형상을 시각적으로 구현했다는 분석이다.

특히 흥미로운 대목은 단어 후반부를 이루는 'RIP'에 대한 해석이다. 일각에서는 이를 'Rest In Peace'(평안히 잠들다)의 약자로 풀이하며 과거의 영광과 아픔을 뒤로하고 새롭게 태어난다는 의미로 바라봤다. 동시에 일부 팬들은 팀을 떠난 전 멤버 승리(SEUNGRI)와 탑(TOP)의 'RI'와 'P'를 뜻하고 주장하고 있다. 혹은 과거의 흔적을 보내주고 현재의 3인조로 완전히 매듭짓는다는 중의적 장치라는 추측까지 제기됐다.

이러한 다층적 해석에 불을 지핀 것은 지드래곤의 행보다. 지드래곤은 팬들이 온라인상에 공유한 '기립' 로고 및 이니셜 관련 해석 게시물에 직접 '좋아요'를 누르며 화답했다. 공식적인 부연 설명 대신 직관적인 공감 표시를 택함으로써, 팬들의 다양한 시선을 열어두는 동시에 현재의 3인 체제가 곧 빅뱅의 완전체라는 방향성을 은연중에 재확인시킨 셈이다.

업계에서는 이번 '기립' 프로젝트를 두고 브랜드 리뉴얼과 서사 정립을 동시에 꾀한 영리한 행보로 평가하고 있다. 한 가요계 관계자는 "그룹이 멤버 탈퇴 등 큰 변화를 겪은 뒤에는 대중에게 새로운 정체성을 납득시키는 과정이 필수적"이라며 "빅뱅은 모호한 침묵 대신 'GiiiRIP'라는 직관적인 시각 기호와 중의적 언어유희를 통해 '이제 빅뱅은 3인'이라는 메시지를 가장 세련된 방식으로 각인시킨 것이라고 생각한다"고 분석했다.

숱한 부침 속에서도 음악과 상징만으로 대중의 해석을 끌어내는 저력은 여전하다. 과거를 매듭짓고 세 개의 기둥으로 다시 일어선 빅뱅의 '기립'은, 이들이 써 내려갈 새로운 챕터의 시작을 분명하게 알리고 있다.

<뉴스1>

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