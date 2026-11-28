케이크 한 판에 60만원. 하루에 만드는 수량은 단 3개다. 서울신라호텔이 크리스마스를 앞두고 고급 식재료인 화이트 트러플을 활용한 케이크를 선보였다. 워커힐호텔앤리조트도 순금으로 장식한 55만원짜리 케이크를 내놓으면서 특급호텔의 연말 디저트 경쟁이 달아오르고 있다.

호텔신라 제공

호텔뿐만이 아니다. 커피와 제과, 화장품업계도 크리스마스에만 살 수 있는 한정판 상품을 잇달아 출시하고 있다. 가족이나 지인에게 줄 선물은 물론 한 해 동안 고생한 자신에게 선물하는 ‘셀프 기프팅’ 수요까지 겨냥했다.

28일 호텔업계에 따르면 서울신라호텔은 이날부터 공식 홈페이지를 통해 홀리데이 스페셜 케이크 4종의 사전예약을 받는다.

가장 비싼 제품은 60만원짜리 ‘더 파이니스트 리저브’다. 지난해 선보인 최고가 크리스마스 케이크(50만원)보다 10만원, 20% 비싸다.

화이트 트러플과 블랙 트러플, 프랑스산 디저트 와인 샤토 디켐 등 고급 식재료를 사용했다. 재료 준비부터 숙성, 초콜릿 장식 제작까지 파티시에 3명이 참여한다. 제철 트러플 수급과 제작 공정을 고려해 하루 최대 3개만 생산한다.

신라호텔의 대표 캐릭터인 신라베어를 루돌프로 꾸민 ‘더 신라 루돌프 베어’는 40만원이다. 크리스마스트리 모양의 ‘화이트 홀리데이’는 19만원, 딸기를 활용한 ‘윈터 그레이스’는 17만5000원에 판매한다.

올해 출시한 케이크 4종 가운데 가장 비싼 제품과 가장 저렴한 제품의 가격 차이는 42만5000원에 달한다.

워커힐호텔앤리조트는 순금 0.5g으로 만든 명함 모양의 장식을 올린 55만원짜리 크리스마스 케이크 ‘뤼미에르 골든 노엘’을 선보였다. 호텔의 대표 딸기 샌드 케이크에 바닐라 크림과 순금 장식을 더했다.

JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울은 LP 음반을 형상화한 40만원짜리 케이크 ‘더 사운드 오브 노엘’을 내놨다.

그랜드 하얏트 서울은 케이크 6종과 진저브레드 하우스, 쿠키 선물 세트 등을 포함한 ‘2026 페스티브 컬렉션’을 출시했다. 이탈리아의 전통 크리스마스 빵인 파네토네와 독일의 스톨렌, 홈파티용 요리도 마련했다.

특급호텔들이 고가 케이크를 잇달아 선보이는 배경에는 연말만큼은 평소보다 비싼 제품을 구매하는 소비 수요가 있다. 한정된 판매 기간과 생산량, 일반 제과점에서 접하기 어려운 식재료도 차별화 요소다.

유통업계도 시즌 한정 상품을 앞세워 연말 선물 시장 공략에 나섰다.

네스프레소는 크리스털 브랜드 스와로브스키와 협업해 어드벤트 캘린더 2종을 출시했다. 12월 1일부터 크리스마스이브까지 하루 한 칸씩 열어보는 제품이다.

시즌 한정 커피 3종을 포함해 총 26개의 커피 캡슐을 담았다. 일부 날짜에는 가족이나 친구와 함께 마실 수 있도록 캡슐을 두 개씩 넣었다. 마지막 칸에는 한정판 트래블 머그가 들어 있다.

알랭 뒤카스 쇼콜라 파리는 프랑스 남부 프로방스의 겨울을 주제로 홀리데이 초콜릿 컬렉션 9종을 선보였다. 초콜릿을 담은 상자까지 먹을 수 있도록 만든 ‘크리스마스 캔디 박스’가 대표 제품이다.

프랑스 샴페인 브랜드 모엣 & 샹동은 병에 탈부착할 수 있는 리본 장식을 적용한 홀리데이 에디션 ‘모엣 보우’를 내놨다. 12월에는 소비자가 장식 색상을 고르고 이니셜이나 연도를 새길 수 있는 팝업 공간도 운영한다.

올해 연말 선물 시장에서 눈에 띄는 공통점은 한정 판매와 개인화다. 같은 커피나 초콜릿이라도 크리스마스에만 살 수 있는 제품으로 구성하고, 받는 사람의 취향에 맞춰 장식을 고를 수 있도록 했다.

고가 케이크부터 일상에서 즐기는 커피까지 가격대는 다르지만 지금이 아니면 살 수 없다는 점을 내세워 연말 소비 수요를 공략하고 있다.

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