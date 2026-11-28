대한축구협회(KFA)와 홍명보 전 축구대표팀 감독을 향해 거침없는 비판을 쏟아냈던 전 국가대표 골키퍼 김영광이 이번에는 자신을 둘러싼 논란에 사과했다. 홍 전 감독 선임 과정을 공개적으로 비판하고 생방송에서 “홍명보 나가!”라고 외쳐 화제를 모았던 그가 보복운전 의혹이 불거진 지 한 달 만에 대중 앞에 모습을 드러냈다. 경찰의 불송치와 검찰의 불기소 처분으로 법적 절차는 마무리됐지만, 자신의 운전 행태로 타인에게 불안감과 불편을 줬을 수 있다는 점을 인정했다.

전 대한민국 축구대표팀 골키퍼 김영광 선수. 배경은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

28일 축구계에 따르면 김영광은 전날 자신의 유튜브 채널 ‘나 김영광이오’에 영상을 공개하고 근황을 전했다. 영상에서 그는 “죄송하다는 말씀을 드리고 싶다. 너무 죄송하고, 면목이 없다”면서 “택시 기사님께 진심으로 사과의 말씀 전한다. 구독자 여러분께도 죄송하다”고 말했다.

이어 “계속 집에서 돌아보는 시간을 가졌다”며 “많이 반성했고, 어떻게 살아왔는지 다시 한번 복기했다. 더 좋은 사람이 되려면 어떻게 해야 하는지, 올바른 사람이 되려면 어떻게 해야 하는지 고민하는 시간을 가졌다”고 속내를 털어놨다.

영상은 북한산국립공원 산행을 중심으로 꾸며졌다. 산에 오른 김영광은 자신을 알아본 팬들과 사진을 찍고 대화를 나눴다. 다양한 연령대의 팬들이 건넨 응원과 격려에도 감사 인사를 전했다.

그는 “올라오면서 알아보시고 응원도 많이 해주시고 좋은 말씀도 많이 해주셔서 너무 힘이 됐다”며 “내가 더 성숙하고 좋은 사람이 되어야겠다는 생각을 다시 한번 했다”고 말했다. 자신이 만든 콘텐츠를 통해 시청자들이 웃음뿐 아니라 다시 용기를 낼 힘까지 얻었다는 반응을 보일 때 가장 보람을 느꼈다고도 했다. 그러면서 “여러분께 자신감과 용기를 심어드리고, 다시 한번 힐링이 되는 채널이 되도록 준비를 더 잘하겠다”며 “앞으로 유익하고 좋은 콘텐츠로 돌아오겠다”고 활동 재개를 예고했다.

전 대한민국 축구대표팀 골키퍼 김영광 선수. 유튜브 ‘나 김영광이오’ 방송화면 갈무리

김영광은 선수 시절 국가대표 골키퍼로 활약한 뒤 은퇴 후 방송과 유튜브 등으로 활동 영역을 넓혔다. 최근에는 한국 축구를 둘러싼 논쟁에 적극적으로 목소리를 내며 축구 팬들의 주목을 받았다. 특히 2024년 홍명보 감독 선임 과정에서 공정성 논란이 불거지자 대한축구협회의 결정에 공개적으로 의문을 제기했다. 당시 “반장 선거도 아니고”라는 표현으로 선임 절차를 비판했으며, 축구협회의 인사 시스템과 조직 운영 전반에 변화가 필요하다는 입장을 밝혔다.

직설적인 발언은 올해 북중미 월드컵에서도 이어졌다. 지난 6월25일 한국과 남아프리카공화국의 조별리그 경기를 지켜보던 라이브 방송에서 김영광은 홍 전 감독을 향해 “홍명보 나가!”라고 외쳤다. 해당 장면은 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 퍼졌다. 대표팀 경기력에 대한 실망이 감독을 향한 비판 여론으로 이어지면서 그의 발언도 축구 팬들 사이에서 화제가 됐다. 이후 김영광은 해당 발언이 사전에 준비한 것이 아니라 경기를 지켜보던 중 순간적으로 나온 말이라고 설명했다.

전 대한민국 축구대표팀 골키퍼 김영광 선수. 유튜브 ‘나 김영광이오’ 방송화면 갈무리

그러나 이번에는 자신이 비판의 대상이 됐다. 보복운전 의혹은 지난 3월 서울 마포구의 한 터널 인근에서 벌어진 운전 상황을 둘러싸고 불거졌다. 당시 택시기사는 김영광이 운전하던 흰색 스포츠유틸리티차량(SUV)이 자신의 차량을 추월한 뒤 바짝 끼어드는 등 위협적인 운전을 했다고 주장했다.

논란은 지난 10월 차량 블랙박스 영상이 공개되면서 더욱 주목받았다. 영상에는 택시가 먼저 지나간 뒤 SUV가 속도를 높여 터널 안에서 추월하는 장면이 담겼다. 보도에 따르면 해당 구간에는 추월 금지 표지판도 설치돼 있었다. 택시기사는 SUV가 굉음을 내며 추월한 뒤 2차로에서 3차로로 진입해 자신의 차량 앞으로 끼어들었으며, 상향등으로 경고했지만 위협적인 운전이 이어져 공포감을 느꼈다고 주장했다.

이 사건은 차량을 이용한 특수협박 혐의 수사로 이어졌다. 경찰은 상대 운전자를 의도적으로 위협하거나 위해를 가하려 했다는 고의를 입증할 증거가 부족하다고 판단해 지난 6월 불송치 결정을 내렸다. 택시기사가 이의신청을 제기해 사건이 검찰로 넘어갔지만, 검찰 역시 불기소 처분했다.

김영광은 수사 결과와 별개로 자신의 운전 방식에 문제가 없었는지 돌아보겠다는 입장을 밝혔다. 논란이 보도된 직후인 지난달 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 사과문을 올린 그는 경찰 조사에 성실히 임했으며 불송치 및 혐의없음 처분을 받았다고 설명했다. 그러면서 “제 운전 습관을 더욱 엄격하게 돌아보고 어떤 상황에서도 더욱 신중하고 책임감 있게 행동하겠다”고 약속했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지