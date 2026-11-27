한국방송통신대학교 제22대 전국총동문회장을 지낸 채규희 고문이 지난 26일 향년 69세로 별세했다.

방송대 제29대 전국총동문회(회장 최기재)는 고인의 모교 사랑과 동문회 발전을 위한 헌신을 기리기 위해 장례위원회를 구성하고 29일 영결식을 거행한다고 밝혔다. 방송대 전국총동문회에 따르면 고인은 2002년 당시 전국총동문회가 어려움을 겪자 동문회 정상화에 앞장서는 등 동문사회의 든든한 버팀목 역할을 해왔다.

평소 모교와 동문에 대한 애정이 각별했던 고인의 갑작스러운 별세 소식에 모교와 동문사회에서도 애도가 이어지고 있다. 류수노 전 한국방송통신대학교 총장은 “채규희 회장님은 한국방송통신대 54년의 역사 속에서 어려운 여건에서도 배움의 꿈을 이어가는 동문에게 희망과 용기를 주신 분이다. 동문회장으로서 보여주신 헌신과 봉사, 그리고 동문을 향한 깊은 사랑은 방송대 역사에 길이 남을 것”이라며 슬픔을 감추지 못했다.

최기재 제29대 전국총동문회장도 추모 메시지를 통해 “비통한 마음을 금할 길이 없다”며 “호탕하게 술잔을 기울이시던 모습과 행사장마다 울려 퍼지던 우렁찬 목소리를 다시 들을 수 없다는 사실이 먹먹하다”고 애도했다. 이어 “2002년 전국총학생회장 임기를 마친 뒤 총동문회 정상화를 위해 가장 먼저 찾아뵙고 머리를 맞대고 상의하던 시절이 생생하다”며 “고인의 마지막 가시는 길에 동문이 함께해 주길 바란다”고 말했다.

장례위원회는 최기재 회장이 장례위원장을, 손상철 제22대 사무총장이 집행위원장을 맡았다. 역대 전국총동문회와 서울총동문회 회장단, 현 상임부회장단과 감사위원, 지역총동문회장단 및 각 지역 학과·총학생회 관계자 등이 장례위원으로 참여한다.

영결식은 29일 오전 7시 서울 종로구 혜화동 방송대 본교 본관 1층 앞 광장에서 엄수된다. 손현례 제28대 전국총동문회장이 조사를, 성준후 제27대 전국총동문회장이 추모사를 낭독할 예정이다.

고인의 빈소는 서울아산병원 장례식장 20호실에 마련됐으며, 발인 후 서울추모공원을 거쳐 용인 아너스톤 봉안당에 안치된다.

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