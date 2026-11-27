여권의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 대해 세계변호사협회(IBA)가 공개적으로 우려를 표명했다.



앞서 아시아·태평양지역법률가협회(LAWASIA·로아시아)의 성명에 이은 국제 법조 단체의 두 번째 우려 제기다.

조희대 대법원장이 지난 24일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. 연합뉴스

IBA는 27일 성명을 내고 "조희대 대법원장 탄핵 추진에 우려를 나타낸 대한변호사협회의 성명을 지지한다"며 "사법적 책임은 헌법적 제한 내에서 이뤄져야 하며 사법독립, 권력 분립, 공정한 재판을 받을 권리는 존중돼야 한다"고 강조했다.



클라우디오 비스코 IBA 회장은 "독립적인 법관은 법치의 초석이자 권리 보호의 핵심"이라며 "사법부에 대한 비판은 정당하고 필요하지만, 판결에 동의하지 않는다고 탄핵 사유로 삼아선 안 된다"고 밝혔다.



마크 엘리스 IBA 사무총장도 "이번 결정이 그대로 진행된다면 중대한 후폭풍을 낳을 수 있다"며 "대한민국 법관들에게 위험한 선례를 남겨 결국 법원의 정의 실현에 의존하는 이들에게 영향을 줄 것"이라고 경고했다.



IBA는 170여개국 변호사 8만명을 회원으로 둔 법조인 단체로 전 세계 변호사들의 권리보호와 정보교류 등을 위해 설립됐다.



아시아·태평양 지역 관할권 40여곳의 법조인과 주요 법조단체가 참여하는 로아시아도 전날 성명을 내 조 대법원장 탄핵 추진에 "극도로 신중해야 한다"고 밝혔다.



로아시아는 "그 어떤 절차도 삼권분립과 사법부 독립을 포함한 민주주의의 근본 원칙을 존중하고 준수해야 한다는 점을 거듭 밝힌다"며 "법치시스템에 대한 대중의 신뢰를 훼손할 위험이 있는 조처보다는 건설적인 대화를 통해 정부와 법원 간 긴장이 해소되기를 희망한다"고 덧붙였다.

<연합>

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