러시아 정부는 이달 30일(현지시간) 종료 예정이었던 항공유 수출 금지 조치를 2027년 3월31일까지 4개월 연장했다고 27일 밝혔다.

로이터·EFE 통신에 따르면 러시아 정부는 이날 “항공유 수출을 금지하는 정부령이 서명됐다”고 밝혔다.

지난 9월 20일 러시아 모스크바에서 우크라이나 드론 공격을 받은 정유시설에 연기가 피어오르고 있다. 로이터연합뉴스

수출 제한 조치는 거래소를 통해 구매한 연료에도 적용된다. 다만 국제 정부 간협정에 따른 공급에는 적용되지 않는다.

이번 조치는 우크라이나의 러시아 정유시설 공격으로 불안해진 자국 연료 시장 안정을 위해 이뤄졌다. 러시아 정부는 “국내 연료 시장의 안정적인 상황을 유지하기 위해 이번 결정을 내렸다”고 밝혔다.

앞서 알렉산드르 노박 러시아 부총리는 지난 25일 “다수 정유시설이 수리 중인 상황에서 연료시장 상황이 긴박하다”며 연료 부족 상황을 인정했다.

노박 부총리는 당시 항공유 수출 금지 연장 외에 내년 1월31일까지인 휘발유 수출 금지 조치도 연장하는 방안을 다음 달 검토할 것이라고 말했다.

러시아는 세계 2위 수준의 원유수출국이지만 에너지 수급 불안으로 이미 인도, 카자흐스탄, 튀르키예 등에서 휘발유를 수입하고 있다. 노박 부총리는 원유 처리 능력과 국내 시장 공급 상황에 따라 연료 수입이 적어도 연말까지 계속될 것이라고 밝혔다.

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