예산안 법정 처리 시한을 닷새 앞둔 27일 국회 예산결산특별위원회 예산안조정소위가 가동 11일 만에 활동을 종료했다.



다만 내년도 정부 예산안 핵심 쟁점인 미래대응기금 사업은 모두 의결이 보류돼 향후 논의에 적지 않은 난항이 예상된다.

예결위, 제9차 예산안등조정소위원회. 연합뉴스

이날 회의에서는 미래대응기금 사업을 놓고 야당은 물론 여당에서도 지적이 제기됐다.



국민의힘은 미래대응기금에 편성된 대규모 사업들이 예비타당성조사(예타) 조사를 거치지 않은 것을 집중적으로 비판했다.



유상범 의원은 이날 "미래대응기금으로 들어온 사업 중 예타 대상인데 예타를 받은 사업이 있나"라는 질문에 조용범 기획예산처 차관이 "없다"고 답하자 "10배씩 (예산을) 늘리는데 다 예타 면제다. 돈이 많으니까 막 쓰시는데 이렇게까지 가면 안 된다"고 지적했다.



송언석 의원도 총사업비 2조1천690억원 규모의 해상풍력 공동접속설비 지원사업을 심사하며 "500억원, 1천억원짜리는 예타한다고 난리를 쳐 사업을 다 못하게 막고 있다가 2조원짜리는 예타 면제해 쓱 들어갔다"며 "예전 같으면 이런 사업을 했겠나. 돈이 남는다고 이렇게 막 써도 되느냐"고 따졌다.



송 의원은 19∼34세 청년을 대상으로 문화예술 관람 지원금을 지급하는 '청년 문화예술 패스' 사업을 심사하면서는 "이러니까 미래대응기금을 선거대응기금이라고 하는 것"이라며 "갑자기 34세까지 (대상을) 확 풀어서 1∼2조원을 뿌리겠다는 것은 선거용 돈 풀기밖에 안 된다"고 말했다.



문체부 관계자를 향해서는 "자기 돈을 쓴다고 생각해보라"며 "사업을 왜 이렇게 하는 것이냐"고 목소리를 높이기도 했다.



여당에서는 미래대응기금에 유사·중복 사업이 다수 편성됐다는 지적이 나왔다.



더불어민주당 김성회 의원은 "어제부터 교육부 등 다 와서 거의 비슷한 얘기를 하는데 (사업 내용이) 조금씩 다 다르기 때문에 '이거 다 해야 한다'고 말한다"며 "집에 플레이스테이션이라는 게임기가 있는데 아내에게 엑스박스 좀 사고 싶다고 하면 '플레이스테이션이 있는데 왜 사냐'고 묻지 않겠나"라고 꼬집었다.



이어 "보통의 가장들은 돈을 벌어도 플레이스테이션이든 PC(컴퓨터)든 핸드폰이든 하나만 갖고 게임하며 만족하고 산다"며 "근데 어떻게 정부는 모든 분야를 다 망라해 거의 겹치는, 그게 그거 같은 사업을 다 따로 하시겠다는 건가"라고 반문했다.



이광재 예결위원장은 "미래대응기금은 주기적으로 철저히 실적을 전반적으로 평가하는 국가적 시스템이 돼야 한다"며 "특히 예타 면제가 된 사업에 대해서는 각별한 주의가 필요하다"고 강조했다.



이 위원장은 일부 사업의 일반회계 이관에 대한 전향적 태도, 기금에 대한 국회 통제권한 강화 필요성도 당부했다.



한편 여야 의원들은 소위에서 성평등가족부의 혼인지원금 사업에 대해서도 비판 목소리를 냈다.



김성회 의원은 혼인신고를 하는 부부에게 100만원을 지급하는 혼인지원금에 대해 "제가 아내랑 다시 결혼한다고 하면 100만원을 안 줘도 할 것 같다"며 사업의 효과에 의문을 제기했다.



국민의힘 강대식 의원은 "새로운 현금 복지 하나 탄생하는 것과 똑같다"고 비판했고, 같은 당 이종욱 의원은 현금 지급이 아닌 세액 공제로의 방식 전환을 제안했다.



소위에서는 정부가 호남 반도체 메가프로젝트 관련 예산을 무리하게 편성했다는 비판이 야당을 중심으로 제기되기도 했다.



국민의힘 의원들은 기후에너지환경부 소관 한국수자원공사 출자 사업과 동복댐 증축 사업 등을 두고 정부가 기존 절차를 충실히 거치지 않고 예산을 급하게 편성했다며 삭감을 주장했다.



특히 총사업비 8천263억원 규모의 동복댐 증축 사업에 대해서는 예타 조사도 마치지 않은 상태에서 기본·실시 설계비와 공사비까지 한꺼번에 반영한 점을 문제 삼았다.



송 의원은 "단계별로 하는 게 원칙인데 그 원칙을 깨고 이렇게까지 급하게 하는 이유가 무엇인가"라며 "용수도 없고 전기도 제대로 안 돼 있는 지역에 갑자기 반도체를 수백조 원 갖다 풀겠다는 그 망상 때문에 이런 일이 벌어지는 것 아니냐"고 목소리를 높였다.

<연합>

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