이란 전쟁이 장기화되고 미국의 경제 봉쇄 여파에 국민의 생활고가 심각해지고 있다. 실제 이란 경제는 정부 수반 “돈이 없다”고 실토할 정도로 극한의 상황이다. 이란 국민들은 외신에 물가 상승과 정전에 전쟁으로 인한 실업까지 겹치면서 정상적인 일상 생활이 불가능한 수준이라고 토로했다.

최근 워싱턴포스트(WP)는 “이란 국민들은 경제적 긴축 조치가 삶을 더욱 힘들게 만들고 있다고 호소하고 있다”면서 내부 상황을 전했다.

23일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 한 거리 시장에서 이란인들이 물건을 사고 있다. EPA연합뉴스

이란 수도 테헤란에 사는 한 40대 여성 언어 교사는 WP에 “(정전 사태가) 정말 화가 난다”고 말했다. 그는 전쟁 초기에 남편이 실직했고, 이후 몇 달간 물가가 오르면서 외벌이로는 생활이 어려워지면서 어려움을 겪고 있다고 토로했다. 그는 “사람들이 너무 지쳐있는 동시에 무감각해졌다”면서 “다른 사람들처럼 최악의 상황에 대비하고 물자를 비축하는 데 모든 에너지를 쏟았지만, 이제는 그럴 마음이 없어졌다”면서 자포자기했다고 전했다. 그러면서 “전기나 가스가 없으면 차에 가서 몸을 녹이는 수밖에 없을 것”이라고 덧붙였다.

테헤란 출신의 한 20대 음악가도 WP에 이란 국민들의 불만이 올해 초 반정부 시위 당시보다 훨씬 더 커진 것 같다고 말했다. 그는 “사람들은 두려워하고 있지만, 상황이 견딜 수 없을 정도로 심각하다”면서 상황이 악화될수록 사람들이 다시 한번 시위에 나서게 될 것이라고 내다봤다.

부유층에서도 경제난으로 인한 어려움이 감지되고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 상류층 지역인 테헤란 북부 교외 지역에서 판매하는 빵에도 저가의 동물 사료용 밀가루가 섞여들어가는 상황이라고 보도했다. 테헤란에 사는 한 70대 남성은 사람들이 할인된 가격에 상하기 시작한 감자와 양파를 사가고 있으며, 최근 전통빵을 보조금의 7배에 달하는 가격에 샀다면서 “인생에서 빵 한 덩이에 그렇게 많은 돈을 지불한 건 처음이었다”고 말했다.

테헤란에서 식료품을 배달하는 25세 여성은 “연료 보조금 축소로 수익이 약 3분의 1가량 줄었다”면서,앞으로 어떻게 해야 할 지 갈피를 못 잡고 갇힌 상황을 비유하는 ‘땅과 하늘 사이에 갇힌 기분’이라는 페르시아 속담을 인용했다. 다만 그녀는 “이란 국민들은 다른 나라 사람들과는 다르다”면서 “우리는 더 많은 고난을 견뎌낼 수 있다”면서 고통을 감내할 준비가 돼 있다고 강조했다.

앞서 마수드 페제시키안 이란 대통령은 최근 국영 TV에 출연해 “우리에게는 돈이 없다”고 말했다. 미국의 전방위 봉쇄로 가중된 경제적 고통을 지도부가 사실상 ‘실토’한 셈이다.

페제시키안 대통령은 TV연설에서도 “우리는 미사일이 날아들고 파괴가 일어나는 전쟁보다 훨씬 어려운 ‘소리 없는 전쟁’을 치르고 있다”며 “결코 쉽지 않은 경제 전쟁”이라고 토로했다.

이란 정부 통계에 따르면 식음료 물가 상승률은 전년 동기 대비 110%를 넘어섰다. WSJ는 이란 리알화 가치도 폭락해, 2015년 이란핵합의(JCPOA) 당시 달러당 3만2000리알 수준이던 환율이 현재 290만리알까지 치솟았다고 전했다.

전력난에 이란 국영 전력공사는 일부 지역에서 하루 최대 2시간씩 순환 단전을 시작했다. 의회 에너지위원회 대변인은 올겨울 정전 사태가 더욱 악화할 수 있다고 경고했다. 식량난에 당국은 전국 31개 주 중 7개 주에서 저가 밀가루와 빵 할당량을 줄였고, 산업용 밀가루 공급 가격도 배 이상으로 올렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지