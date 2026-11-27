홍익표 통일부 장관 후보자가 자신과 배우자 등 가족 명의로 64억9천300만원의 재산을 신고했다.



27일 국회에 접수된 인사청문요청안에 따르면 홍 후보자는 본인 명의 재산으로 서울 성동구 행당동 아파트 지분 절반(6억3천150만원)에 해당 아파트 전세보증금 지분 절반에 대한 임대채무(4억5천만원), 서울 서초구 방배동 아파트 전세권 지분 절반(7억원), 경기 안양 비산동 아파트 전세권(3억6천750만원) 등 15억7천200만원의 재산을 신고했다.

홍익표 통일부 장관 후보자가 26일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 서울 종로구 남북회담본부에서 도어 스테핑에 앞서 소감 등을 밝히고 있다. 연합뉴스

본인 소유 예금 2억8천410만원과 2021년식 제네시스 GV70(3천392만원) 등도 신고했다.



배우자 명의로는 성동구 행당동 아파트 지분 나머지 절반(6억3천150만원)과 같은 아파트 전세보증금 지분 절반에 대한 임대채무(4억5천만원), 서초구 방배동 아파트 전세권 지분 나머지 절반(7억원), 예금 3억1천400만원, 주식 1억2천670만원, 33억1840만원 상당의 비상장 주식 등 46억7천550만원의 재산을 신고했다.



홍 후보자의 어머니는 충남 홍성 홍성읍 아파트 소유권(1억9천만원)과 같은 아파트에 대한 전세보증금 임대채무 1억3천300만원, 예금 450만원 등 6천150만원의 재산을 신고했다.



홍 후보자의 장녀는 예금, 주식 등 1억4680만원을 신고했고, 차녀는 3천670만원의 예금을 신고했다.



병역은 1992년 7월 입대 후 1995년 6월 육군 중위(원에 의한 전역)로 제대했다.



이재명 대통령은 인사청문 요청사유서에서 "국민주권 정부의 국정 철학에 대한 깊은 이해와 북한·통일 분야의 전문성, 정책실무 및 국정운영 경험을 겸비한 인물"이라며 "급변하는 한반도 정세에 능동적으로 대응하고 남북 간 긴장 완화와 신뢰 구축, 대화와 협력의 여건 조성 등 한반도 평화공존 정책을 실질적으로 구현해 나갈 적임자"라고 평가했다.



또 "풍부한 정무적 경험을 바탕으로 통일·대북정책을 둘러싼 사회적 갈등을 완화하고, 초당적 협력과 국민적 공감대에 기반한 지속 가능한 추진 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대한다"고 강조했다.



다만 홍 후보자가 보유한 성동구 행당동 아파트를 두고 '비거주 1주택'이 아니냐는 비판이 나온다.



홍 후보자는 부부 공동 명의로 2012년 성동구 아파트를 6억원에 매입한 뒤 2022년 세입자를 들여 전세를 주고 서초구 방배동 아파트 전세로 이동했다. 성동구 아파트는 공시가격 기준으로 현재 12억6천만원까지 오른 것으로 확인됐다.



국회 외교통일위원회 야당 간사인 김대식 의원은 "실거주를 강조해 온 이재명 정부의 장관 후보자가 본인 소유 아파트에는 세입자를 두고, 자신은 다른 집에 전세로 살고 있다"며 "그 경위를 청문회에서 소상히 설명해야 한다"고 말했다.



홍 후보자는 이같은 지적에 대해 이날 입장을 내고 "2022년 자신의 국회의원 지역구인 성동구를 떠나 서초구 지역위원장을 맡게 되면서 성동구 소유 아파트에서 서초구 방배동 아파트 전세로 옮기게 된 것"이라며 "갭투자 목적의 비거주는 사실이 아니다"라고 해명했다.



또 "2012년 제19대 국회의원 당선과 함께 당시 소유했던 서초구 아파트를 매각하고, 현재의 성동구 아파트를 매입한 것"이라며 "후보자의 향후 정치적 사황이 결정되면 성동구 소유 아파트 문제를 처리할 것"이라고 강조했다.



국회 외교통일위원회는 다음 달 3일 전체회의를 열어 홍 후보자에 대한 인사청문회 실시계획서를 채택한다는 방침이다.

<연합>

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