카카오 창업자 김범수 미래이니셔티브센터장의 자본시장법 위반 혐의 무죄가 확정됐다.

2023년 SM엔터테인먼트 인수 과정에서 불거진 시세조종 의혹으로 수사를 받은 지 약 3년1개월, 재판에 넘겨진 지 2년여 만이다.

SM엔터테인먼트 인수 과정에서 시세 조종 혐의로 기소돼 1심에서 무죄를 선고받은 카카오 창업자 김범수 미래이니셔티브센터장이 지난 20일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 항소심 선고공판에 출석하고 있다. 뉴시스

27일 법조계에 따르면 서울남부공소청은 김 센터장의 자본시장법 위반 혐의 사건 관련 상고장을 내지 않았다.

상고 기한인 이날까지 상고장을 제출하지 않으면서 지난 20일 서울고법이 선고한 김 센터장의 항소심 무죄 판결이 확정됐다.

공소청은 1·2심 판결의 내용과 취지, 상고심에서 판결이 뒤집힐 가능성 등을 검토해 상고하지 않은 것으로 전해졌다.

앞서 김 센터장은 2023년 2월 SM엔터테인먼트 인수 경쟁 과정에서 하이브의 공개매수를 방해하기 위해 SM엔터 주가를 공개매수가인 주당 12만원보다 높게 유지한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

김 센터장은 2024년 8월 구속 상태로 재판에 넘겨졌고, 검찰은 1·2심에서 김 센터장에게 징역 15년과 벌금 5억원을 구형했지만 법원은 모두 무죄를 선고했다.

항소심 재판부는 장내 매수 행위가 주가에 영향을 미쳤다는 사실만으로 시세조종에 해당한다고 볼 수 없다고 판단했다.

공개매수나 적대적 인수합병(M&A) 과정에서 우호 지분을 확보하기 위한 통상적인 장내 매수는 허용되는 경영권 방어 수단이라면서다.

검찰이 제출한 증거만으로는 인위적인 시세 조작을 통해 주가를 고정·안정시키려는 목적이나 공모 사실이 입증되지 않았다고도 봤다.

카카오는 김 센터장의 무죄 확정으로 그동안 회사를 둘러싼 법적 불확실성이 해소됐다는 입장이다.

카카오는 “카카오와 임직원들의 무죄가 확정되면서 지난 3년여간 카카오를 둘러싼 법적 불확실성이 완전히 해소됐다”며 “오늘을 새로운 출발점으로 삼아 국민에게 더욱 사랑받는 기업이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

아울러 이번 판결은 카카오의 향후 경영 전략에도 영향을 미칠 것으로 전망된다.

창업자를 둘러싼 사법 리스크가 해소되면서 인공지능(AI)을 중심으로 한 사업 재편과 미래 성장동력 확보에 한층 힘이 실릴 수 있게 됐다.

카카오는 내년 2월1일을 목표로 AI 사업을 담당하는 카카오AI와 주요 계열사 관리 및 미래 투자 등을 맡는 카카오X로 회사를 분리하는 조직 개편을 추진하고 있다.

김 센터장도 지난 20일 항소심 무죄 선고 직후 “AI가 산업과 일상의 판을 바꾸고 있는 지금, 카카오도 새로운 성장의 길을 열어가야 한다”며 “창업자로서 카카오의 미래를 멀리 내다보며 새로운 도전과 성장에 힘을 보태겠다”고 밝혔다.

무죄 확정이 곧바로 경영 정상화나 실적 개선으로 이어지는 것은 아니다.

AI 서비스의 경쟁력 확보와 수익성 개선, 계열사 간 사업 효율화 등 해결해야 할 과제가 남아 있다.

김 센터장이 앞으로 그룹의 의사결정과 미래 사업 전략에 어느 정도 역할을 맡을지도 관심사다.

사법 리스크를 털어낸 카카오가 이번 일을 계기로 실질적인 성장 동력을 확보할 수 있을지가 향후 관전 포인트다.

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