이재명 대통령은 27일 오후 청와대 본관에서 사회대개혁위원회 출범 1주년 기념 간담회를 가졌다.



작년 12월 15일 출범한 사회대개혁위원회는 시민사회·정당·정부가 개혁 과제를 함께 도출해 정부에 제안하는 역할을 맡은 자문기구다.

이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 사회대개혁위원회 출범 1주년 간담회에서 발언을 하고 있다. 청와대통신사진기자단

지난 3월에는 정치·민주 분야에서 원포인트 개헌 및 국민 참여 개헌 절차 마련, 지방선거 제도 개혁, 검찰 수사권 완전 폐지 등을 담은 '긴급 실행과제'를 발표하기도 했다.



이 대통령은 모두발언에서 "빛의 혁명으로 분출된 우리 국민의 목소리를 정책 의제로 발굴하고 구체화하기 위해 현장에서 애써주신 여러분께 감사드린다"며 "빛의 혁명을 이뤄낸 광장의 목소리는 민주주의를 지켜내는 것을 넘어 대한민국을 근본적으로 바꾸자는 열망이기도 하다"고 말했다.



특히 이 대통령은 "12·3 내란 책임자들에게 헌정 유린에 대한 합당한 책임을 물을 때 완전한 내란 종식이 이뤄질 것"이라고 강조했다.



최근 윤석열 전 대통령을 비롯한 12·3 비상계엄 관련자들에 대한 재판 절차가 진행되고 있다는 점을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.



그러면서도 이 대통령은 "광장에서 확인된 것처럼 민주주의 회복을 넘어 우리 사회의 뿌리 깊은 불공정과 불평등을 해소하고, 사회 전반의 구조적 변화를 만들어내는 것이야말로 진정한 빛의 혁명의 완수"라고 언급했다.



이어 "중요한 건 광장의 요구를 국민이 체감하는 변화로 만들어 가는 것"이라며 이제부터는 정책 성과가 필수적이라는 점을 부각했다.



이 대통령은 "(위원회가) 지난 3월 국민보고대회에서 발표한 20개 긴급 실행과제를 비롯한 194개 개혁 과제에는 우리 사회의 변화를 위한 깊은 고민이 담겨 있다"며 "다양한 목소리를 수렴하고 숙의와 토론을 거쳐 실질적 변화를 만들어내야 한다"고 당부했다.



나아가 "시민 사회는 국정의 주요 동반자이자 정부를 일깨우는 죽비이면서, 올바른 방향을 제시해 주는 나침반"이라며 "정부는 시민 사회의 목소리를 국정에 충실히 반영하도록 노력하겠다"고 약속했다.



이 대통령은 "다가오는 빛의 혁명 2주년을 앞두고 광장에서 국민께 드린 약속이 현실로 실천되도록 위원회와 함께 최선을 다하겠다"고 거듭 역설했다.



이어진 비공개 간담회에서 이 대통령은 "사회대개혁위원회를 대통령 직속 위원회로 전환하고 사무국 인력도 통상적인 위원회 수준으로 확충하라"고 참모들에게 지시했다고 안귀령 부대변인이 밝혔다.



이 대통령은 또 정부가 고용하는 기간제 근로자에게 최저임금이 아닌 '적정 임금'을 지급하도록 정한 방침을 전 부처 발주 공사에 적용하는 방안을 검토하라고 지시했다.



주거정책과 관련해선 "앞으로도 주택 공급은 계속 늘릴 생각"이라고 밝혔고, 사회대개혁위원회에 "실현할 수 있지만 놓치고 있는 것들을 중심으로 고민해 달라"고 당부했다.



이밖에 참석자들은 대학 강사 처우 개선, 하청 노동자 권리 보장, 홈플러스 문제 해결, YTN 정상화 등에 관한 의견을 냈다고 안 부대변인이 전했다.

<연합>

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