올해 3분기 국민연금기금 적립금은 1664조원, 기금운용 수익률은 13.28%(금액가중수익률)로 나타났다.

서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 모습. 뉴시스

국민연금공단 기금운용본부는 9월 말 기준 기금적립금과 수익률이 이같이 잠정 집계됐다고 27일 밝혔다. 상반기(6월 말) 기준 적립금 1866조원·수익률 27.22%와 비교하면 적립금은 202조원이 줄고 수익률은 13.94%포인트 떨어졌다.

자산군별 수익률은 국내 주식 66.38%, 해외주식 6.61%, 국내 채권 -3.25%, 해외 채권 -7.20%, 대체 투자 -1.24%다. 국내 주식은 중동 전쟁 관련 불확실성, 인공지능(AI) 투자 지속 가능성 우려에도 반도체 중심의 견조한 실적 등으로 연초 이후 양호한 수익률을 기록하며 기금 전체 수익률을 견인했다고 국민연금은 전했다.

해외 주식 수익률도 기술주 중심의 견조한 실적으로 상승했다. 물가상승 우려, 주요 중앙은행의 긴축기조 등으로 금리가 상승한 가운데, 국내 채권은 금리상승에 따라 평가 가치가 하락하며 수익률이 하락했다.

해외채권도 금리상승과 원·달러 환율 하락 등의 영향으로 수익률이 떨어졌다. 대체투자자산 수익률은 이자·배당수익과 환율 변동에 따른 외화환산 손익, 입수 가능 시점의 공정가치 평가액을 반영한 수치이며 원·달러 환율 하락의 영향으로 하락했다.

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