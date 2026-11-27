이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 공명선거추진활동비(공추비) 부당 지급 의혹 등과 관련해 노태악 전 중앙선관위원장의 자택을 추가로 압수수색했다.

노태악 전 중앙선관위원장. 뉴시스

특검팀은 27일 “노태악 전 위원장의 휴대전화에 대한 압수수색이 이뤄졌고, 집행이 종료됐다”고 밝혔다. 노 전 위원장 자택에 대한 압수수색은 지난달 21일 이후 두 번째다.

특검팀은 선관위가 공추비 지급 근거가 없다는 지적을 받고도 예산 자료에는 외부 기관의 지적이 없다고 허위로 기재해 예산을 확보한 것으로 의심하고 있다. 이렇게 받은 예산을 위원장 등 비상임위원들에게 지급한 경위를 들여다보고 있다.

특검팀이 부당 지급 여부를 수사하는 기간은 노 전 위원장이 재임한 2022∼2026년을 포함해 총 12년이다.

노 전 위원장은 재임 중 세 차례 해외 출장에 배우자를 동반하면서 관련 비용을 선관위 예산으로 처리했다는 의혹도 받고 있다.

특검팀은 이 밖에도 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태 등을 수사하고 있다.

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