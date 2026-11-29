증권시장안정펀드(증안펀드)의 총 약정 규모가 현재 10조7600억원에서 20조∼40조원으로 확대될 수 있다는 전망이 나왔다. 추가 출자 약정에 시간이 걸리는 만큼 기존 약정액 가운데 1조∼2조원이 이르면 12월 먼저 투입될 수 있다는 분석이다.

씨티은행 김진욱 이코노미스트는 27일 보고서에서 “증안펀드 규모가 현재 10조7600억원에서 20조~40조원으로 확대될 수 있다”며 “이는 현재 코스피와 코스닥 시가총액의 0.47~0.95%에 해당하는 규모”라고 밝혔다. 2020년 3월 증안펀드 조성 당시 약정액인 10조7600억원은 그해 3월 중순 두 시장 합산 시가총액의 약 0.94%였다.

코스피와 코스닥이 외국인과 기관의 순매수로 상승 마감한 27일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 종가가 표시돼 있다. 뉴스1

씨티는 금융당국이 12월 초 확대 방안을 발표할 수 있다고 봤다. 다만 민간 금융회사가 실무 위험관리위원회 심사와 이사회 의결 등을 거쳐야 해 실제 추가 약정에는 1∼2개월이 걸릴 것으로 예상했다.

김 이코노미스트는 “증안펀드가 재가동되면 신호 효과를 내 증시 변동성을 어느 정도 완화할 수 있다”며 “약정 규모가 크고 투입 시기가 빠를수록 신호 효과가 커질 수 있다”고 설명했다.

기존 약정액은 5대 금융그룹을 중심으로 한 민간 금융회사가 8조원, 산업은행이 2조원, 기타 기관이 7600억원을 맡았다. 주주환원 정책과 투자 손실 위험, 위험가중자산 규제 부담 등을 고려하면 민간 금융회사가 출자 약정을 큰 폭으로 늘리기는 어려울 수 있다고 봤다.

펀드가 40조원으로 확대되면 전체 약정에서 산업은행이 맡는 몫이 민간 금융회사보다 더 빠르게 늘어날 것으로 전망했다. 김 이코노미스트는 “산업은행이 다른 정책금융 업무를 수행할 여력을 유지하도록 정부가 선제적으로 자본을 확충하는 방안도 검토될 수 있다”고 내다봤다.

씨티는 펀드 투입과 국민연금의 국내 주식 매수가 맞물리면 증시 안정 효과가 더 커질 수 있다고 봤다. 국민연금이 올해 말 국내 주식 목표 비중인 20.8%를 유지한다고 가정하면 코스피가 4500·4000·3500으로 더 하락할 때 국내 주식 매수 여력은 각각 17조원, 39조원, 62조원이 될 수 있다고 씨티는 추산했다.

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