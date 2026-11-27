올해 대학수학능력시험에서 적발된 부정행위가 지난해보다 약 70% 증가했다. 스마트기기 관련 적발은 3.6배로 늘었다. 교육부는 대학별고사 합격 예정자 전원의 시험지와 답안지를 재검토하도록 하고, 내신시험과 국가시험의 부정행위 대응도 강화하기로 했다.

최은옥 교육부 차관이 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 뉴시스

최은옥 교육부 장관 권한대행은 27일 국회 교육위원회 전체회의 업무보고에서 지난 25일까지 집계된 2027학년도 수능 부정행위가 474건이라고 밝혔다. 지난해 279건보다 69.9% 늘어난 수치다.

스마트기기 관련 부정행위는 지난해 31건에서 올해 112건으로 증가해 전체의 약 24%를 차지했다. 시험 종료 후 답안을 작성한 사례와 4교시 답안지 관련 부정행위는 각각 127건으로, 전년보다 25건과 53건 늘었다. 단순 전자기기 관련 부정행위는 51건으로 2건 줄었고, 감독관 지시 불이행 등 기타 부정행위는 57건으로 38건 증가했다.

교육부는 중대한 부정행위를 저지른 수험생 6명을 지난 23일 형사고발했다. 화장실에서 스마트폰으로 시험 문제를 촬영한 수험생이 3명이었다. 시험실에서 스마트폰을 사용하거나 소형카메라로 문제를 촬영한 경우, 스마트안경을 소지한 경우가 각각 1명씩이었다.

향후 수능에서는 시험장 입구부터 금속탐지기 등을 이용해 부정행위에 쓰일 수 있는 물품의 반입을 차단하는 방안을 추진한다. 교육부는 교육청과 교육지원청이 금속·전파탐지기 등 장비를 확보하는 데 추가로 약 400억원이 필요할 것으로 추산했다. 감독관에 대한 부당한 민원과 소송에 정부가 대응한다는 방침과 함께 감독 수당 인상 등 처우 개선도 추진한다.

대학별고사의 사후 점검도 강화한다. 교육부는 앞서 각 대학에 시험지와 답안지를 전수 보관하도록 한 데 이어 합격 예정자 전원의 시험지와 답안지를 다시 살펴보도록 안내했다.

수능 이후 14개 대학에서 치러진 대학별고사에서는 현재까지 스마트기기를 활용한 부정행위가 적발되지 않았다. 논술고사나 제시문 기반 면접을 운영하는 46개 대학 중 이날까지 시험을 마친 곳은 23곳이다. 대부분의 대학별고사는 다음 달 첫째 주까지 마무리될 예정이다.

지난 21일 한 대학교에서 2027학년도 논술시험에 응시한 수험생이 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 방지하기 위해 배부된 앞치마를 착용한 채 시험을 치르고 있다. 뉴스1

고교 내신시험이 끝난 뒤인 내년 1월에는 전자기기나 AI를 활용한 내신 부정행위 적발 사례를 전수조사한다.

교육부 소관 국가시험 6종도 수능 수준으로 관리·감독을 강화한다. 시험장마다 스마트기기 부정행위 전담 인력을 최소 1명 배치하고 복도 감독관도 늘린다.

부정행위자의 응시 제한 기간은 유·초·중등 교원임용시험의 경우 현행 5년에서 10년으로, 법학적성시험(LEET)은 4년에서 10년으로 연장하는 방안을 추진한다. 두 시험에서 최근 5년간인 2022∼2026년 AI를 이용한 부정행위가 적발됐는지도 조사한다.

한국어능력시험(TOPIK)은 응시 제한 기간을 2년에서 10년으로 늘리고, 한국사능력검정시험은 연속 3회 응시 금지에서 5년간 응시 금지로 강화하는 방안을 검토한다. 해외 한국어능력시험장도 한국교육원·재외공관과 협력해 국내에 준하는 수준으로 감독한다.

검정고시와 독학학위취득시험은 각각 2년과 3년인 응시 제한 기간을 최대 5년으로 늘리는 방안을 추진한다. 교육부는 지난달 검정고시 부정행위 기초조사를 마쳤으며 다음 달 세부 조사에 나설 예정이다. 제재 강화에 필요한 관련 법률 개정도 추진할 방침이다.

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