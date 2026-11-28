롯데케미칼의 신용등급이 AA에서 A로 떨어졌다. 2022년부터 올해까지 5년 연속 영업적자가 예상되는 데다 순차입금이 6조원을 웃돌면서 채무상환능력 회복이 쉽지 않다는 판단이다.

NICE신용평가는 27일 롯데케미칼의 장기기업신용등급을 ‘AA-(부정적)’에서 ‘A+(안정적)’로 하향 조정했다고 밝혔다. 기업어음과 전자단기사채 등급도 A1에서 A2+로 낮췄다. 부정적 전망을 실제 강등으로 연결하면서 다른 신평사보다 한발 앞서 롯데케미칼을 A급으로 끌어내린 셈이다.

롯데케미칼의 신용등급 하향은 2022년부터 지난해까지 4년 가까이 지속되고 있는 적자 영향이 크다. 올해 상반기에는 중동발 공급 차질에 따른 제품 스프레드 확대와 원재료 가격 투입 시차 효과 등에 힘입어 흑자를 거뒀지만 하반기 들어 실적 개선 요인이 약화되면서 다시 적자로 돌아섰다.

해외 법인도 부담을 키우고 있다. 말레이시아 LC Titan은 인도네시아 신규 나프타분해설비(NCC) 가동에도 3분기 누적 1848억원의 영업손실을 냈고 롯데에너지머티리얼즈도 432억원 적자를 기록했다.

첨단소재부문과 롯데정밀화학이 일정 수준의 이익을 내고 있고 미국 생산법인(LC USA)의 수익성도 개선되고 있지만 이를 메우기에 역부족이라는 평가다. 나이스신용평가는 롯데케미칼이 올해도 연간 영업적자를 기록할 것으로 내다봤다.

문제는 현재 구조를 타파하기 위한 사업구조 개선도 효과가 미미하다는 점이다. 롯데케미칼은 지난 9월 대산 설비를 HD현대케미칼과 통합한 H&L어드밴스드를 출범시켰고 여수에서도 여천NCC와의 통합을 추진하고 있다. 적자 사업이 연결에서 빠지면서 영업손실 축소가 예상되지만 문제는 사업재편 이후 남아 있는 사업의 수익성이다. 특히 대규모 투자가 이뤄진 인도네시아 신규 나프타분해시설(NCC)인 LINE 프로젝트는 낮은 가동률로 고정비 부담이 가중되고 있다. 동남아 지역의 석유화학제품 공급과잉이 지속되고 있어 단기간에 큰 폭의 수익성 개선을 기대하기 어렵다는 평가다.

현금흐름 역시 마이너스를 벗어나지 못했다. 투자 부담이 줄었는데도 3분기 누적 잉여현금흐름은 1조2298억원 적자를 기록했다. 대산 재편으로 1조원의 차입금을 넘겼는데도 나이스신용평가에 따르면 지난 9월 말 연결 기준 순차입금은 6조5724억원에 달한다. 2021년 말에는 현금성자산이 차입금을 8165억원 웃도는 순현금 상태였지만 이후 재무구조가 크게 달라졌다.

김서연 NICE신용평가 수석연구원은 평가보고서를 통해 “여수 사업재편과 투자부담 완화, 비핵심 자산 매각 등 다양한 재무적 자구책을 추진하고 있지만 과거보다 높아진 이자비용과 점진적인 영업현금흐름 개선 전망을 감안하면 채무상환능력의 유의미한 개선에는 상당 시일이 소요될 전망”이라며 “사업재편 이후 잔존 사업의 수익성과 동남아 생산법인의 운영 효율화 성과를 점검할 계획”이라고 설명했다.

나이스신용평가는 이번 롯데케미칼의 신용등급 하향이 롯데그룹과 롯데지주의 신용도에 미치는 즉각적인 영향은 제한적일 것으로 분석했다.

롯데케미칼의 실적 부진으로 그룹 내 비중이 축소된 데다 롯데웰푸드와 롯데칠성음료, 롯데쇼핑 등 다른 주요 계열사의 신용등급이 안정적으로 유지되고 있기 때문이다. 대산에 이어 여수 사업재편까지 이뤄지면 롯데케미칼의 그룹 내 비중은 더욱 줄어들 것으로 전망했다.

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