윤석열 정권에서 행해진 검찰권 남용 의혹을 수사할 ‘조작기소’ 특검 출범이 초읽기에 들어갔다. 더불어민주당과 조국혁신당은 지난 26일 특별검사 후보로 검사 출신 이임성 변호사와 판사 출신 이정훈 변호사를 각각 추천했다. 특검법에 따르면 대통령은 추천받은 날부터 3일 내 후보자 중 1명을 특검으로 임명해야 한다. 늦어도 29일에는 특검이 임명돼 특검보와 수사 검사, 수사관 등 인력 구성에 착수할 것으로 보인다. 이번 특검의 수사 대상 12개 중 6개가 이재명 대통령이 피고인으로 기소된 형사 사건이다. 특검 출범이 다가올수록 이들 사건의 ‘공소취소’ 논란도 더 거세질 듯하다.

조작기소 특검은 태생부터 공정성·중립성 시비가 끊이지 않는다. 이번 특검에 반대하는 국민의힘은 빠진 채 여권 정당만 추천에 참여하고 대통령이 임명하는 구조인데, 누가 봐도 의구심이 생기는 게 당연하지 않나. 설령 특검이 법과 원칙에 따라 수사를 진행하더라도 수사결과에 다수의 동의를 받기 어렵다. 민주당이 추천한 이 변호사는 사법연수원 21기로 서울중앙지검 부부장검사와 의정부지검 부장검사를 지냈고, 경기북부지방변호사회 회장과 대한변호사협회 총회의장 등을 거쳐 현재 법조윤리협의회 위원장을 맡고 있다. 그는 과거 지역 언론 기고문에서 검사의 직접수사를 제한하는 데 동의하면서도 기소를 위한 검찰의 보완 수사권은 유지해야 한다고 주장했다. 검사의 수사지휘권 유지와 경찰 사건 전건송치 복원도 제안하는 등 이번 정부의 검찰개혁 기조와는 궤를 달리한다. 지난 23일에는 조희대 대법원장 탄핵 추진에 우려를 표한 전임 지방변호사회장 협의회의 공동 성명에 이름을 올리기도 했다. 친여권 인사가 아니라 하더라도 대통령이 여권의 추천을 받아 임명한 특검이 살아있는 권력의 눈치를 보지 않을 것으로 믿는 국민이 얼마나 될지 의문이다.



27일 국회 법제사법위원회 전체회의에선 민주당 주도로 이용철 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서가 채택됐다. 청문회 후 사흘 만인데, 이 대통령과 가까운 ‘성남 라인’으로 분류되는 이 후보자 지명 철회를 주장했던 국민의힘은 표결 전 퇴장했다. 이 대통령의 임명 여부만 남게 된 이 후보자는 전임자와 달리 이 대통령 관련 형사 사건과 관련해 “공소취소 지휘를 하지 않겠다”는 확답을 끝내 피했다. 앞으로 특검 수사에서 대통령 사건 관련 기소 조작으로 의심되는 정황이 드러나면 이를 근거로 공소취소에 나설 개연성을 열어둔 것으로 해석된다. 특검이 무리해서 ‘조작수사·기소’결론을 내면 결국 법무부 장관이 검찰총장에게 공소취소를 지휘할 것이라는 야당의 주장도 무리가 아니다. 여기에 법무부가 장관의 지휘를 받는 검찰총장(공소청장) 제청 대상자까지 초유의 추가 천거를 받기로 하면서 공소취소 지휘라인을 구축하려는 의도가 깔린 게 아니냐는 비판까지 나온다.

법 앞에 만인이 평등하다. 대통령도 억울한 일이 있다면 일반 국민처럼 재판에서 증거와 법리에 따라 판단을 구하는 게 마땅하다. 위법·편법 소지가 다분한 공소취소를 끝까지 밀어붙인다면 법치 훼손과 국론 분열 등 후폭풍은 감당하기 어려울 것이다.

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