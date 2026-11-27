전남광주 목포에서 심정지 상태에 빠진 생후 6개월 영아가 야간에 전문 치료를 받을 병원을 찾지 못해 약 300㎞ 떨어진 서울까지 소방헬기로 긴급 이송됐다.

27일 전남광주통합소방본부에 따르면 전날 오후 10시 43분쯤 전남광주 목포시 상동의 한 주택에서 분유를 먹던 생후 6개월 된 아기가 바닥에 떨어져 의식과 호흡이 없다는 아버지의 119 신고가 접수됐다. 당시 아기는 수유하던 아버지가 갑자기 의식을 잃고 쓰러지면서 함께 바닥으로 떨어져 사고를 당한 것으로 파악됐다.

사진=연합뉴스

심정지 상태로 인근 목포한국병원에 옮겨진 아기는 응급처치 끝에 심장 박동을 되찾았으나 의식을 회복하지 못해 소아 중환자 집중 치료가 시급한 상태였다.

이에 소방 당국과 목포한국병원 의료진은 조선대병원, 전남대병원, 전북대병원 등 호남권 주요 대형병원 16곳에 소아 중환자실 입원과 소아청소년과 전문의 진료가 가능한지 긴급 문의했다.

그러나 문의한 병원 모두 소아청소년과가 개설돼 있었음에도 상당수는 야간 당직 전문의가 부재했고, 일부는 소아 중환자실에 빈 병상이 없어 아기를 수용하기 어려웠던 것으로 확인됐다.

일부 병원의 경우 당직 전문의가 없는 상황에서 즉시 진료에 투입할 수 있는 의료진이 있는지까지 확인하며 수용 여부를 검토했으나 끝내 여건이 맞지 않았다.

이후 서울아산병원이 수용 의사를 밝히면서 아기는 소방헬기에 실려 서울로 향했고, 119 신고 접수 4시간 44분 만인 이날 오전 3시 27분쯤 병원에 도착했다. 서울아산병원으로 옮겨진 아기는 다행히 의식을 회복해 현재 안정을 취하며 치료를 받고 있다.

소방 관계자는 “심정지 이후 의식을 회복하지 못한 중증 영아여서 소아 중환자실과 소아과 전문의 확보가 필수적이었다”며 “일부 병원은 당직 외 전문의의 즉시 진료 가능 여부까지 타진한 만큼 단순 수용 거부로 보기는 어렵다”고 설명했다.

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