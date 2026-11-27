국회 법제사법위원회는 27일 이용철 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 범여권 주도로 채택했다.



법사위는 이날 전체회의를 열고 이 후보자에 대한 경과보고서 채택의 건을 상정해 의결했다. 지난 24일 인사청문회를 실시한 지 사흘 만이다.

질의에 답하는 이용철 후보자. 연합뉴

국민의힘은 더불어민주당 등 범여권이 의사일정을 일방적으로 정한 뒤 통보했다고 반발하며 표결을 거부한 채 회의장을 벗어났다.



야당 간사인 국민의힘 박형수 의원은 퇴장하기에 앞서 이 후보자가 이재명 대통령 관련 사건에 대한 공소 취소 지휘 여부에 여지를 열어놨다며 "모든 부분에서 부적격인 인사"라고 비판했다.



이에 민주당 소속 서영교 법사위원장은 "이 후보자는 충분한 자격을 갖추었고 도덕적으로도 해명이 모두 됐다고 봐 민주당에서는 적격이라고 판단했다"며 "국민의힘은 부적격이라고 판단해 적격과 부적격 의견 모두 인용해 보고서를 채택하고자 한다"고 전했다.



국민의힘 소속 법사위원들은 이후 기자회견을 열고 "대통령의 공소 취소를 기어코 하고야 말겠다는 이 후보자를 법무부 장관에 앉히려는 민주당을 강력히 규탄한다"며 이 대통령을 향해 '지금이라도 이용철 후보자의 지명을 철회하라"고 요구했다.



이날 법사위에서는 부모의 이혼 등 가사소송에서 미성년 자녀의 권리를 강화하는 내용을 골자로 한 가사소송법 전부개정안도 여당 주도로 의결됐다.



개정안은 재판 과정에서 미성년자 자녀를 대변할 절차보조인 제도를 도입하고 진술을 듣는 대상을 현행 13세 이상에서 미성년자 전반으로 넓히는 내용이 핵심이다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관과 박홍근 기획예산처 장관이 27일 정회된 국회 법제사법위원회 전체회의에 앉아 있다. 법사위는 박홍근 장관의 답변 거부 문제로 잠시 정회했다. 연합뉴스

또 가사사건 관련 민사사건도 가정법원에서 함께 심리·판결할 수 있도록 하고 국선후견인 제도를 명문화하는 규정과 자녀 인도를 강제집행 할 때는 가정법원의 허가를 먼저 받도록 하는 내용도 포함됐다.



양육비를 지급하지 않는 부모에 대한 감치명령의 요건도 '3회분 이상 미지급'에서 '30일 이내 미지급'으로 완화하고 재판 중에도 양육비를 지급할 수 있도록 하는 규정도 담겼다.



개정안이 본회의에서 통과될 경우 가사소송법은 1991년 시행 이후 35년 만에 전부 개정되는 것이다.



한편 법사위의 이날 회의는 법안 대체토론 과정에서 민주당 소속인 박홍근 기획예산처 장관이 예산과 관련한 질문에 답변을 거부한 것을 두고 언쟁이 벌어지면서 잠시 정회하기도 했다.



여당 간사인 민주당 김의겸 의원(전북 군산시·김제시·부안군갑)이 "새만금 사업에 대해 잘 아시냐"고 묻자 박 장관은 "예산과 관련된 질문은 여기서는 답변드리지 않겠다"고 답했다.



이에 김 의원이 "보기가 어려우니까 이런 자리를 빌려서라도 질문을 드리는 것 아니냐"고 말하자 박 장관은 "법사위는 법사위의 고유 역할이 있다. 국회법대로 하는 것이 옳다"고 재차 답변을 거부했다.



이후 서영교 법사위원장이 "법사위를 몇 년간 했지만 이런 경우는 처음 봤다"고 박 장관은 "법사위가 그동안 그렇게 제대로 작동이 안 된 것"이라고 맞받아쳤다.



이런 답변에 여야 의원 모두 박 장관에게 항의하며 회의장에서 고성이 오가자 서 위원장은 결국 정회를 선포했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지