“저녁 안 먹고 야자(야간자율학습) 안 하고 집에 가요.”

27일 오후 충북 음성군의 한 고등학교 앞에서 만난 1학년 A군은 이날 학교 급식에 관해 묻자 “점심은 빵과 주먹밥, 계란, 음료 등을 맛있게 먹었다”며 이같이 말했다. A군은 “점심시간에 친구들끼리 총파업에 관해 얘기를 나눴다”며 “‘먹지 않은 급식비는 어떻게 되느냐’는 얘기도 있었다”고 전했다.

27일 전국학교비정규직연대회의 총파업으로 급식 대란은 피했지만 단축수업과 돌봄교실 폐쇄로 학부모 불편이 남은 상황을 찢긴 종이 콜라주로 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

전국학교비정규직연대회의가 임금 교섭 결렬로 총파업에 돌입하면서 이날 전국 일선 학교의 급식과 초등 돌봄교실 운영에 차질이 빚어졌다. 각 학교가 사전 안내를 통해 빵·음료 등 대체식을 제공하거나 개인 도시락 지참을 유도하면서 우려했던 급식 대란은 피했다. 하지만 일부 학교는 단축수업으로 학생들을 조기 귀가시키고 돌봄교실 문을 닫아 학부모들이 불편을 겪었다.

교육부와 각 시·도교육청에 따르면 이날 파업 여파로 급식 운영을 중단하고 대체식을 제공한 학교가 전국적으로 속출했다. 특히 강원과 세종 지역은 전체 학교의 60% 이상이 정상 급식을 포기했다. 세종의 경우 전체 152개교 중 97곳(63.8%)이 빵과 음료 등 대체식을 지급했고, 강원 역시 670개교 가운데 424곳(63.3%)이 대체식을 제공했으며 30곳(4.5%)은 학사일정을 조정해 급식 없이 학생들을 일찍 귀가시켰다.

다른 지역도 사정은 비슷했다. 전북은 전체 783개교 중 대체식 제공(355곳)과 단축수업·체험학습 전환(37곳)을 포함해 절반이 넘는 392곳(50.1%)에서 급식 파행이 빚어졌다. 충북은 전체 급식 학교 508곳 중 246곳(48.4%)이 외부 도시락과 빵·우유 등으로 점심을 대체했다. 경기도는 오전 11시 기준 도내 2782개교 중 926곳(33.3%)이 대체식을 냈고 11곳은 급식을 미실시했다. 이 밖에 충남 202개교(대체식 155곳·간편식 23곳·위탁도시락 7곳 등), 부산 150개교(대체식 142곳·간편식 8곳), 대전 50개교 등에서도 정상적인 급식이 이뤄지지 못했다.

초등 돌봄교실 역시 직격탄을 맞았다. 경기에서는 돌봄교실 운영 1336개교 중 33곳(2.5%)이 문을 닫았고 세종에서도 55개교 중 10곳이 운영을 중단했다. 충북(5곳)과 경남(4곳) 일부 초등학교도 돌봄 전담사 부재로 교실을 열지 못했다. 문을 연 학교들도 두 반을 합쳐 통합 운영하거나 교원과 교육연구사 등 대체 인력을 긴급 투입해 공백을 메웠다.

이번 총파업은 연대회의가 교육부 및 16개 시·도교육청과 진행해 온 집단 임금 교섭이 최종 결렬되면서 단행됐다. 노조 측은 기본급 10만5000원 인상과 정기 상여금 연 100만원 인상, 직무 보조비 및 상시 직종 직무 수당 신설 등을 요구하고 있다.

교육부와 각 시·도교육청은 파업 대응 상황실을 가동해 현장 상황을 점검하고 응급 상황에 대비했다. 한 학교 관계자는 “총파업 며칠 전부터 가정통신문 등을 통해 대체 급식 실시 여부를 학부모들에게 상세히 안내했다”며 “식품 알레르기가 있거나 희망하는 학생은 개인 도시락을 지참하도록 조치해 혼란은 막을 수 있었다”고 했다.

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