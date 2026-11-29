그룹 아일릿 멤버 모카가 건강상 이유로 활동을 중단한 지 5개월 만에 활동을 재개한다.



모카는 27일 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 "그동안 저를 기다려준 글릿(팬덤명)과 도와주신 모든 분들 덕분에 다시 인사를 드릴 수 있게 됐다"며 직접 복귀를 알렸다.

위버스 캡처.

그는 "정말 기쁘다. 그동안 이날만 기다리고 있었다"며 "앞으로 조금씩이겠지만 멤버들과 함께 활동할 수 있도록 노력할 테니 천천히 기다려달라"고 덧붙였다.



소속사 빌리프랩은 "모카는 꾸준히 치료를 받으며 복귀를 준비해왔다. 회복 과정이 긍정적임에 따라 소속사와 협의해 팬 소통을 재개하게 됐다"며 "복귀 준비 과정의 일환이며 구체적인 활동 사항은 향후 모카의 건강 상태를 보고 결정하려 한다"고 설명했다.



앞서 모카는 4월 건강 문제가 생겨 활동을 잠정 중단했다가 5월 말 일부 음악방송 무대에 올랐다. 그러나 충분한 회복을 위해 6월에 다시 활동을 중단했다.



아일릿은 모카를 제외한 윤아, 민주, 원희, 이로하 4인 체제로 활동해 왔다.



한편, 아일릿은 지난달 26일 미니 5집 '브레이크 이븐'(BREAK EVEN)으로 컴백했다.

<연합>

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