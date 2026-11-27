김정관 산업통상부 장관이 초광역특구법 내 연구개발(R&D) 인력의 주 52시간제 특례 도입 필요성을 다시 한번 강조했다. 더 오래 일하자고 요구하는 것이 아니며 중국의 장시간 노동 관행을 따라가자는 것은 더더욱 아니다라고 그는 강조했다.

김 장관은 27일 자신의 페이스북에 올린 ‘노동특례에 대한 몇 가지 오해를 바로잡고자 합니다’라는 제목의 글을 통해 “특구라는 한정된 지역에서 첨단산업에 종사하는 고액 연봉의 전문 연구개발 인력에 한해 근로시간의 자율성과 유연성을 높이자는 것”이라며 이같이 말했다.

김정관 산업통상부 장관이 26일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

김 장관은 첨단산업 기술개발에는 시기를 놓칠 경우 수년간의 노력과 투자가 무산될 수 있는 결정적인 순간이 있다며 기술개발 속도가 기업뿐 아니라 국가 경쟁력을 좌우한다고 강조했다.

노동자의 건강권을 경시한다는 지적에는 선을 그었다. 그는 “건강을 희생하면서까지 산업경쟁력을 높이자는 생각은 추호도 없다”며 “연구자 본인의 자발적 선택을 전제로 충분한 휴식과 건강권, 정당한 보상을 보장하는 제도적 장치를 함께 마련해야 한다”고 밝혔다. 불필요한 보고와 회의 등 이른바 ‘가짜 일’을 줄여 연구자들이 연구에 몰입할 수 있는 조직문화도 필요하다고 덧붙였다.

중국의 장시간 노동 관행을 언급한 취지에 대해서도 해명했다. 김 장관은 “중국에서 느낀 위기감은 단순히 그들이 우리보다 오래 일한다는 데서 비롯된 것이 아니라 기술개발과 혁신의 속도가 무서울 정도로 빠르다는 데서 비롯됐다”고 설명했다.

이어 정부가 미래산업을 육성하려는 목적은 좋은 일자리를 늘리기 위한 것이라며 “우리가 만들고자 하는 좋은 일자리가 다른 나라로 가버리는 것은 아닌지, 청년들이 일하고 싶어 하는 산업이 대한민국에서 사라지는 것은 아닌지 두렵다”고 했다.

김 장관은 “일반적인 노동제도의 틀은 유지하되 특정 연구개발 분야에 한정된 예외적 노동특례를 이야기하는 이유”라며 사회적 대화 과정에서 노동계와 산업계, 연구개발 현장 책임자 등의 의견을 폭넓게 듣겠다고 밝혔다.

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