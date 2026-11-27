정부 출범 초기부터 이재명 대통령을 보좌해온 청와대 허은아 국민통합 비서관, 이동연 문화체육비서관, 이주한 과학기술연구비서관이 사직한다.



27일 여권에 따르면 세 비서관은 최근 사의를 표명해 사표가 수리된 것으로 전해졌다.

허은아 국민통합비서관이 지난 13일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에 참석해 회의에 앞서 국기에 경례를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 해당 비서관들과 오찬을 함께하며 그간의 노고를 격려했다고 한다. 이 자리에는 최근 청와대를 떠난 다른 전직 비서관들도 동석했다.



지난달 대통령 비서실장이 강훈식 전 실장에서 임광현 실장으로 교체된 이후, 이 대통령을 보좌할 2기 참모진 개편 작업이 속도를 내고 있다.



비서관 대다수가 지난해 정부 출범 때부터 근무해 피로가 누적된 만큼, 올해 연말까지 순차적으로 교체가 이뤄질 전망이다.



허 비서관은 개혁신당 대표를 지낸 보수 정치인으로 지난 대선 때 이 대통령 지지를 선언했다. 청와대에선 '국민통합, 대화가 필요해'라는 유튜브 방송을 진행하기도 했다. 당분간 휴식하며 다음 총선 출마를 준비할 것으로 전망된다.



이동연 비서관은 한국예술종합학교 교수 출신으로 작년 10월 청와대에 합류해 문화·체육 정책을 전담했다.



이주한 비서관은 한국기초과학지원연구원(KBSI) 책임연구원 출신으로 청와대에서 연구개발(R&D) 관련 제도 개선 등을 맡았다.

<연합>

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