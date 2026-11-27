경기 종료를 앞둔 그라운드가 순식간에 얼어붙었다. 상대의 거친 태클에 분노한 선수가 공이 경기장 밖으로 나가자마자 상대 수비수의 멱살을 움켜쥐었다. 양 팀 선수들이 한꺼번에 달려들어 두 선수를 떼어놓으면서 그라운드는 일촉즉발의 상황으로 치달았다. 0-3으로 끌려가던 경기 막판 벌어진 돌발 충돌은 종료 휘슬 이후에도 논란을 남겼다.

프로축구 전북 현대의 공격수 이승우가 일본 원정에서 벌인 거친 신경전이 논란의 중심에 섰다. 상대의 위험한 태클에 대한 항의였다는 해명에도 감정적인 대응이 지나쳤다는 비판이 국내외에서 이어졌다. 전북이 가시마 앤틀러스에 완패한 가운데 경기 막판 불거진 이승우의 행동까지 도마 위에 올랐다.

27일 축구계에 따르면 이승우는 지난 25일 일본 이바라키현 가시마 스타디움에서 열린 2026~2027시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 동아시아 리그 스테이지 5차전에서 가시마 수비수 마쓰모토 하루토와 충돌했다.

문제의 장면은 후반 추가시간에 나왔다. 후반 13분 교체 투입된 이승우는 터치라인 부근에서 공을 다투던 중 마쓰모토의 발이 자신의 정강이 쪽으로 깊숙이 들어오자 강하게 항의했다. 이어 공이 터치라인 밖으로 나가자 마쓰모토에게 다가가 멱살을 잡았다. 순식간에 양 팀 선수들이 몰려들었고, 주심은 거친 태클을 시도한 마쓰모토와 감정적으로 대응한 이승우에게 각각 옐로카드를 꺼내 들었다.

충돌을 진정시키는 과정에서는 뜻밖의 인연도 눈길을 끌었다. 이승우를 말린 선수 가운데 가시마 공격수 스즈키 유마가 있었다. 두 선수는 2019년 벨기에 프로축구 신트트라위던에 나란히 입단해 2020~2021시즌까지 한솥밥을 먹은 옛 동료다. 과거 같은 팀에서 뛰었던 선수가 이번에는 적으로 마주해 격앙된 이승우를 진정시키는 장면이 연출됐다.

이승우는 경기 후 자신의 행동에 대해 직접 해명했다. 그는 “경기도 지고 있고, 다칠 것 같은 플레이가 들어와 순간적으로 욱했다”며 “경기의 일부였다”고 말했다. 부상으로 이어질 수 있는 상대의 플레이에 순간적으로 감정이 앞섰다는 취지다.

하지만 경기 후 논란은 쉽게 가라앉지 않았다. 일본 현지 매체들도 충돌 장면을 비중 있게 다뤘다. 일본 스포츠호치와 사커 다이제스트 등은 경기 막판 벌어진 양 선수의 신경전과 이승우의 멱살잡이를 조명했다.

일본 축구 팬들의 반응은 날카로웠다. 현지 보도를 통해 소개된 사회관계망서비스(SNS) 반응에는 “있어서는 안 될 일이다”, “퇴장당했어야 마땅하다”, “전북의 10번은 퇴장감이다”, “대체 무엇 때문에 그렇게 화가 난 것이냐” 등 비판이 이어졌다. 마쓰모토에게도 경고가 주어진 판정을 이해하기 어렵다는 의견과 함께 이승우의 대응이 지나쳤다는 지적이 나왔다.

국내 축구 팬들 역시 이승우를 무조건 두둔하지는 않았다. 상대 태클이 먼저 거칠었다는 점은 인정하면서도 멱살을 잡은 행동은 적절하지 않았다는 반응이 주를 이뤘다. “정강이를 먼저 차이긴 했지만 지고 있는 상황에서 저렇게 대응하면 오히려 손해다”, “이해하기 어려운 행동이다”, “이런 모습은 투지와 다르다”는 의견이 대표적이다. 상대의 거친 플레이에 항의하는 것과 물리적인 충돌을 일으키는 것은 별개의 문제라는 지적이다.

이번 논란은 전북의 경기력 부진과 맞물리며 더욱 뼈아픈 장면으로 남았다. 전북은 이날 전반 17분 오가와 료야에게 선제골을 내준 뒤 후반 15분 지다 가이토, 후반 28분 스즈키 유마에게 연속 실점하며 0-3으로 무너졌다. 승부를 뒤집기 위해 후반에 투입된 이승우도 공격의 흐름을 바꾸지 못했고, 경기 막판 경고까지 받았다.

패배의 대가는 순위에도 고스란히 반영됐다. 전북은 이번 경기까지 2승 1무 2패, 승점 7에 그치며 ACLE 동아시아 리그 스테이지 16개 팀 가운데 11위로 내려앉았다. 반면 가시마는 4승 1무, 승점 13을 기록하며 선두로 올라섰다. 동아시아 권역 상위 8개 팀에 주어지는 16강 진출권을 확보하려면 전북으로서는 남은 경기에서 승점을 쌓고 순위를 끌어올려야 한다.

팀의 반등이 절실한 시점에 나온 이승우의 돌발 행동은 전북에도 부담이다. 상대의 거친 태클에 대한 항의는 선수로서 충분히 할 수 있지만, 감정적인 대응으로 경고를 받고 팀의 시선까지 분산시킨 것은 아쉬운 대목이다. 0-3이라는 결과만큼이나 경기 막판의 멱살잡이가 오래 회자되는 이유다.

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