한반도 유사시 휴전선 너머 전략 표적을 공격할 남북의 단거리 탄도미사일 전력 증강 기조가 뚜렷해지고 있다.

한국군 전술지대지유도무기(KTSSM)가 지상 발사대에서 발사되고 있다. 세계일보 자료사진

한국군은 북한군 표적을 정밀타격하고자 전술지대지유도무기(KTSSM) 계열의 위력을 강화하고 있다.

이미 전력화된 KTSSM-Ⅰ의 사거리와 관통력 등을 높인 KTSSM-Ⅰ블록Ⅱ를 추진하는 한편 KTSSM을 차량에 탑재한 KTSSM-Ⅱ 블록Ⅰ·Ⅱ 개발을 진행하는 모양새다.

북한도 화성-11라형 미사일을 개발한 이후 사거리 연장 및 집속탄 탑재 등을 진행하면서 대남 위협을 고도화하고 있다.

포병 사거리보다 멀리 날아가면서 비행기보다 저렴하고 빠른 대량 타격 수단을 야전군 지휘관이 직접 쓰게 된 셈이다.

전술지대지유도무기(KTSSM)와 발사대가 지상에 전시되어 있다. 세계일보 자료사진

◆위력 강해지는 KTSSM

한국군은 갱도진지나 유개호에 숨겨져 있는 북한군 장사정포를 제압하고자 KTSSM-Ⅰ‘우레’를 실전배치한 상태다.

사거리가 160㎞인 KTSSM-Ⅰ은 갱도진지 상부를 관통한 뒤 내부 공간을 감지·폭발하는 열압력탄을 탑재, 밀폐된 공간에 보관되어 있는 장사정포 등을 파괴한다.

지상에 고정된 발사대는 KTSSM-Ⅰ4발을 연속으로 쏠 수 있다.

발사관 안에 미사일이 저장되어 있어서 보관 및 이송이 용이하다. 발사대에 발사관을 설치할 때는 크레인을 이용한다.

미사일 1기당 가격은 약 8억원(2024년 기준)이다.

한국군 전술지대지유도무기(KTSSM)가 가상 표적을 향해 날아가고 있다. 세계일보 자료사진

북한군의 전파방해 시도를 극복할 수 있는 군용 위성항법체계(GPS)를 운용하며, 지상 표적에 명중하기 직전 단계에서도 항법신호를 안정적으로 수신하는 기술이 적용됐다.

KTSSM-Ⅰ은 휴전선과 인접한 북한군 갱도진지와 유개호에 은신한 장사정포를 야전군 차원에서 직접 정밀타격할 수 있다는 측면에서 의미가 있다.

하지만 북한군도 사거리와 파괴력이 증대된 신형 자주포·방사포를 개발, 휴전선과 멀리 떨어진 곳에서도 수도권을 위협할 수 있는 능력을 확보함에 따라 개량형 개발 필요성이 커졌다.

이에 따라 방위사업청은 지난 6일 KTSSM의 사거리와 관통력, 명중도를 높이는 KTSSM-Ⅰ블록Ⅱ 사업추진기본전략을 방위사업추진위원회에서 심의·의결했다.

KTSSM-Ⅰ블록Ⅱ는 기존 지상고정형 발사대에 사거리가 300㎞ 안팎까지 늘어난 KTSSM-Ⅱ 블록Ⅱ 미사일을 탑재하는 개념이다.

한반도는 전장 종심이 얕다. 따라서 사거리 300㎞ 수준으로도 북한군 핵심 군사표적 대부분을 타격할 수 있다.

전술지대지유도무기(KTSSM)가 지상 표적에 정확하게 명중하고 있다. 세계일보 자료사진

실제로 서부전선에서 KTSSM-Ⅱ 블록Ⅱ를 쏘면, 압록강 하구까지 공격이 가능하다.

지상에 고정적으로 설치된 발사대의 발사관(4개) 숫자를 늘렸다 사격 통제 알고리즘 등을 개량해서 연속 발사 시간 간격을 단축한다.

이는 짧은 시간 안에 북한군 주요 표적에 집중적인 사격을 가능하게 한다.

천무 다연장로켓과 MLRS가 휴전선 북쪽의 북한군 부대를 타격하면, KTSSM은 그 너머에 있는 유개호 등을 공격할 수도 있다.

유사시 전세가 불리해지기 전에 북한군 장사정포와 방사포, 지휘소 등을 먼저 없애는 작전이 가능하다.

폴란드 수출형 천무 다연장로켓에서 CTM-290 전술탄도미사일이 발사되고 있다. 세계일보 자료사진

◆새로운 주력, KTSSM-Ⅱ

군 당국은 KTSSM-Ⅱ 블록Ⅰ·Ⅱ 개발도 국방과학연구소(ADD) 주관으로 진행중이다.

2023∼2028년까지 3196억원이 투입된다.

내년도 국방예산안에는 약 903억원이 반영됐다. 연구개발장비시스템 구축비와 시험연구비, 3개 대대 규모의 시설 사업에 대한 예산 등이 포함됐다.

군 당국은 다음달까지 KTSSM-Ⅱ 블록Ⅰ 운용시험평가를 실시하고, 내년 중 개발을 완료할 예정이다.

블록Ⅱ는 내년 3월까지 개발시험평가를 진행하고 2028년쯤 개발을 종료한다. 양산은 2033년까지 이뤄진다.

현무-2 탄도미사일 발사차량들이 지난 2023년 9월 26일 건군 75주년 국군의 날 기념행진에 참가하고 있다. 세계일보 자료사진

KTSSM-Ⅱ는 이동식 발사차량과 탄약운반차량, 미사일, 사격지휘체계로 구성되어 있다.

블록Ⅰ은 KTSSM-Ⅰ을 차량에 탑재해 기동성을 높인 개념이다.

국내에선 이같은 기술이 구현되어 있다.

폴란드에 수출된 천무 다연장로켓은 사거리가 약 300㎞인 CTM-290 전술탄도미사일 2발을 운용할 수 있다.

CTM-290은 KTSSM에 탑재된 열압력탄을 고폭탄으로 바꾸면서, 탄두중량 감소에 따른 비행거리 연장 효과(트레이드 오프)를 이용해서 사거리를 늘린 수출용 미사일이다.

한반도와 달리 천무의 주요 수출 시장인 유럽·중동은 열압력탄으로 파괴해야 할 지하시설이 많지 않다는 점을 감안한 것이다.

북한군의 신형전술유도무기 화성-11라형이 발사되고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

일부 잠재적 수출국의 요구로 사거리를 500㎞까지 연장한 CTM-X도 개발중이다.

KTSSM-Ⅱ 블록Ⅰ은 수출용 미사일에 적용된 기술 등을 응용하는 형태로서 KTSSM-Ⅰ을 천무 다연장로켓 발사차량을 기반으로 개발된 이동식 발사대에 2발을 탑재하는 개념이다.

KTSSM-Ⅱ 블록Ⅱ는 사거리를 300㎞ 안팎까지 늘리고, 관통력을 블록Ⅰ보다 높이면서 탄두의 경량화를 추구한 개량형이다.

발사차량도 천무 계열에서 현무-2 탄도미사일 발사차량을 개량한 것으로 바뀌었다.

현무-2는 5축 특수차량에 미사일 발사관 1개를 탑재한다.

블록Ⅱ는 해당 차량에 발사관 2개를 싣는다. 블록Ⅰ보다 탄체 길이·구경이 증가했다는 점을 짐작하게 하는 대목이다.

북한의 대외선전매체 조선의오늘이 발간한 사진편집물에 실린 신형전술유도무기 화성-11라형의 발사 모습. 세계일보 자료사진

블록Ⅱ는 한국군의 합동 화력 지휘통제체계인 전구합동화력운용체계(JFOS-K)를 통해 표적정보를 전달받은 사격지휘차에서 발사차량에 명령을 내려 미사일을 쏜다.

대(對)전자전 능력을 지닌 미사일은 북한군의 전자전 시도를 무력화하면서 표적에 명중한다.

군 당국은 KTSSM 외에도 한국형전술유도탄 개발도 추진하고 있다.

한국형전술유도탄은 지난해 국회 국방위원회 육군본부 국정감사에서 한국형 미사일 성능 고도화 계획의 일부로 거론된 바 있다.

미국산 MLRS에서 사용하는 에이태킴스(ATACMS)가 노후화함에 따라 이를 대체하는 무기로 알려졌다.

북한군 전술탄도미사일이 화염을 뿜으며 발사되고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

◆미사일 고도화하는 북한

북한도 단거리 탄도미사일 능력을 강화하는데 힘을 쏟고 있다.

KN-23을 통해 구형 스커드 미사일을 대체하고 고체연료 엔진 기술의 신뢰성을 확보했으며, 이를 토대로 KN-23보다 사거리가 짧은 탄도미사일을 만들고 있다.

북한은 김정일 체제에서 러시아산 고체연료 단거리 탄도미사일 SS-21을 복제한 KN-02(사거리 120㎞)를 개발, 휴전선 일대 장사정포를 뒷받침했다.

장사정포가 한강 북쪽을 타격하면, KN-02가 한강 이남을 공격하는 형태로 역할 분담이 가능해진다.

그런데 KN-02가 노후화하면서 새로운 무기가 필요해졌다. 그 결과물이 화성-11라형이다.

화성-11라형은 북한이 개발한 소형·고체연료 전술 탄도미사일로서 2022년 4월에 처음 등장했다. 3축 이동식발사차량에서 운용된다.

북한군 전술탄도미사일이 발사되어 집속탄을 표적에 살포하는 모습. 조선중앙통신·연합뉴스

초기형의 사거리는 110㎞ 정도로 알려졌으나, 개량형은 300㎞에 이르는 것으로 평가된다.

북한은 지난 4월 미사일총국 주도 하에 화성-11라형에 집속탄과 공중지뢰살포탄을 탑재, 발사하기도 했다.

확산탄은 하나의 탄두 안에 수십에서 수백 개의 자탄(새끼 폭탄)이 들어 있어 공중에서 폭발하면서 자탄이 사방으로 확산하는 무기다.

공중지뢰살포탄은 착탄 후 곧바로 폭발하지 않은 채 지표면에 남아서 지뢰의 기능을 하는 산포지뢰로 보인다.

지뢰가 발견되면 해당 지역에서 지뢰가 모두 제거될때까지 군대의 이동이 제약을 받는다.

한반도 유사시 북한이 중부지역에 있는 고속도로, 비행장, 철도 등을 겨냥해 화성-11라형 미사일로 공중지뢰살포탄을 터뜨리면 한·미 연합군의 기동로가 일정 시간 차단될 수 있다는 점에서 상당한 위협이 된다는 평가다.

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