6차에 걸친 핵실험과 대륙간탄도미사일(ICBM) 과시, 전술핵탄두와 핵물질 생산 시설 공개.

공식적으로는 아무도 인정하지 않지만, 북한 핵능력이 위험한 수준에 이르렀다는 점을 부인하는 사람은 없다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 김정은 국무위원장이 지난 25일 핵물질 생산기지와 핵무기 연구소 등을 방문해 생산 실태를 점검했다고 26일 보도하면서 핵탄두들을 살피는 김 위원장의 모습을 공개했다. 노동신문·뉴스1

지난 26일 고농축우라늄(HEU) 원심분리기 시설을 공개하며 “최고법인 헌법에 의해 영구고착된 우리 국가의 핵보유국 지위는 절대적으로 불가침적”이라고 밝힌 북한의 도발적 선언 앞에 국제사회의 비핵화 노력은 빛이 바랜 상태다.

북핵이 국제 관계 차원을 넘어 한반도 군사 문제로 바뀌었다는 지적이 나오는 대목이다.

2026년의 한국은 과연 최소한의 준비라도 되어있을까.

북한 노동당 기관지 노동신문은 김정은 국무위원장이 지난 25일 핵물질 생산기지와 핵무기 연구소 등을 방문해 생산 실태를 점검했다고 26일 보도하면서 원심분리기들을 살피는 김 위원장의 모습을 공개했다. 노동신문·뉴스1

◆북한 핵능력 강화, 레드라인 넘어서나

북한은 지난 26일 김 위원장의 핵물질 생산기지와 핵무기 연구소 현지지도 소식을 전하면서 고농축우라늄을 만드는 원심분리기 시설을 공개했다.

핵물질 관련 시설은 지난 2024년 9월과 올해 6월 공개된 바 있다. 하지만 사진으로 보면, 그때와는 다른 시설일 가능성이 높다.

북한은 세부 성능을 언급하지 않았지만, 드러난 사실만으로도 상당히 우려스런 부분이 적지 않다.

가장 큰 차이는 원심분리기 상단의 배관 배치다.

2024년 9월 당시엔 흰 관들이 기기 위로 길게 휘어 내려오는 모습이었다.

반면 지난 26일 공개된 사진에선 형태가 비슷하면서도 더 촘촘하게 잘 정돈된 모습이었다.

두 시설의 배관 배치와 형태가 유사하다는 점은 해당 원심분리기와 지원 시설의 기술적 기준이 동일한 세대이며, 일정 수준 규격화가 이뤄졌을 가능성이 있다는 의미로 보인다.

핵물질 제조 시설에 원심분리기를 더 많이 배치한 징후도 있다.

원심분리기의 설치 밀도가 2024년보다 높아진 것이다. 시설의 마감 수준 등도 잘 정돈된 모양새다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 김정은 국무위원장이 지난 25일 핵물질 생산기지와 핵무기 연구소 등을 방문해 생산 실태를 점검했다고 26일 보도하면서 장소가 밝혀지지 않은 곳에 있는 원심분리기들을 공개했다. 조선중앙TV·뉴시스

이같은 특성은 원심분리기 시설의 생산량 증가, 해당 시설의 복제와 확장 가속화, 안정적인 장기 가동 등을 의미한다.

원심분리기 성능을 높이지 못하더라도, 같은 건물에 더 많이 넣으면 해당 건물의 고농축우라늄 생산능력은 높아진다.

원심분리기와 관련 설비의 규격화·표준화는 같은 설비를 반복적으로 빠르게 설계·시공·설치하는 효과가 있다.

검증된 ‘틀’을 여러 곳에 신속하게 복제하면, 북한의 고농축우라늄 생산능력도 급속하게 상승한다.

국제사회에 노출된 영변·강선·구성 시설을 동결해도 대체 시설 가동을 통해 고농축우라늄을 만들 수 있다.

마감 처리가 잘 되어있는 산업 시설은 장기간의 안정적 가동을 전제로 만들어진다. 고농축우라늄 생산을 지속하겠다는 의미로도 해석될 수 있다.

-지난 2024년 9월 김정은 북한 국무위원장이 핵무기연구소와 무기급 핵물질 생산기지를 현지 지도하면서 원심분리기들을 살피고 있다. 노동신문·뉴스1

북한이 원심분리기의 성능 향상을 꾀할 가능성도 크다.

북한 원심분리기의 원형은 2000년대 초에 파키스탄에서 들여온 P2다.

P2는 육불화우라늄 기체를 초고속 회전시켜 우라늄 동위원소를 분리하는 로터와 벨로우즈 등으로 구성되어 있다.

이들은 마레이징강으로 제작된다. 따라서 P2 1기당 마레이징강 6㎏이 필요하다.

그런데 마레이징강은 생산 난도가 매우 높다.

지난 2024년 9월 김정은 북한 국무위원장이 핵무기연구소와 무기급 핵물질 생산기지를 현지 지도하면서 원심분리기 앞에서 관계자들과 대화하고 있다. 노동신문·뉴스1

따라서 이란 등에선 마레이징강보다 회전 속도가 20∼40% 빠른 탄소섬유 로터 또는 벨로우즈를 사용하기도 한다.

북한도 밀수 네트워크 등을 통해 탄소섬유 기술과 원료를 확보했을 가능성이 제기된다.

북한이 대규모 원심분리기 배치에 필요한 고품질 탄소섬유를 대량으로 확보했다는 증거는 없으나, 탄소섬유 관련 기술 개발 징후는 있었던 만큼 핵물질 생산에 탄소섬유를 사용할 가능성은 충분하다.

기존 P2 기반으로 북한의 고농축우라늄 생산능력을 분석하는 것으론 정확한 예측에 한계가 있을 수밖에 없다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 핵무기연구소에서 모자이크 처리된 핵탄두들이 줄지어 놓인 가운데 간부의 설명을 듣고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

◆실전 능력 효율화 주목

북한은 이렇게 확보한 핵능력을 어떻게 사용하려 할까.

핵 운용교리는 크게 응징억제와 거부억제로 구분한다.

응징억제는 공격받으면 훨씬 큰 보복을 하겠다고 위협해 상대방의 움직임을 막는 것이다.

거부억제는 상대방 공격을 무력화하는 것이다.

따라서 응징억제는 인구밀집지역 등 전략 표적을 겨냥하고, 거부억제는 군사시설 등 전술적 표적을 노린다.

핵보유국은 초기에는 고위력 핵탄두와 ICBM 등으로 상대국 수도를 노리는 응징억제에 집중한다.

북한의 신형전술미사일이 가상 표적을 향해 발사되고 있다. 세계일보 자료사진

그러나 핵·미사일 능력이 일정 수준을 넘어서면 전술핵과 단거리 미사일을 앞세운 거부억제 역량을 추가로 강화한다.

북한은 이같은 패턴을 충실하게 따르는 모양새다.

북한은 지난 수년간 화산-31형을 비롯한 전술핵 개발을 계속 강조해왔다. 이와 더불어 단거리 탄도미사일(SRBM) 고도화도 적극 추진했다.

대표적 사례가 화성-11라형 미사일이다. 지난 2022년에 처음 등장한 화성-11라형은 최대사거리가 300㎞로 추정되는 근거리 탄도미사일(CRBM)이다.

근거리 탄도미사일은 냉전 시절 미국산 어니스트 존, 옛소련산 토치카처럼 전술핵 투발수단으로 개발됐다.

최근에는 미국의 에이태킴스(ATACMS)처럼 야전군 지휘관의 지상 정밀타격 수단으로 바뀌었지만, 뿌리는 전술핵 공격을 위한 장비였다. 냉전 시절 관련 교리나 전술도 남아있다.

북한의 KN-23 단거리 탄도미사일이 발사되고 있다. 세계일보 자료사진

KN-23이라는 신뢰성 있는 단거리 탄도미사일을 이미 확보한 북한이 화성-11라형이라는 근거리 탄도미사일을 따로 만든 이유도 전술핵 운반 수단을 새롭게 갖추려는 의도가 깔려있다는 지적이 나오는 대목이다.

이는 한반도 특성 및 북한군의 전쟁수행능력과 직결된다.

서울은 군사분계선에서 40∼50㎞ 거리에 있다. 수도권 군 기지와 지휘시설 등이 대부분 화성-11라형 사거리에 있다.

다른 전구에선 단거리 탄도미사일 이상의 무기가 필요한 임무를 한반도에선 화성-11라형이 맡을 수 있다. 크기가 작고 저렴해서 더 많이 만들 수 있다.

사거리가 짧으면 비행시간도 짧아지고 고도는 더욱 낮아진다. 실제로 화성-11라형은 2022년 발사 당시 정점 고도가 25㎞였던 것으로 알려졌다.

정점 고도가 낮으면 한·미 연합군의 방공망은 화성-11형이 날아오는 것을 늦게 포착할 가능성이 높다.

장거리지대공유도무기(L-SAM)나 사드(THAAD:고고도미사일방어체계)는 사용할 수 없다.

이같은 특성을 지닌 화성-11라형에 전술핵이 결합하면, 북한의 대남 실전능력은 훨씬 강력해진다. 재래식 군사력에서 북한을 압도해도 전술핵 위협 앞에선 한계가 있다.

김정은 북한 국무위원장이 중요 군수공장을 방문해 미사일 생산 실태를 점검하고 있다. 노동신문·뉴스1

전술핵은 북한으로 하여금 ‘패하지 않는 전쟁’을 할 수 있게 한다.

북한이 전술핵으로 휴전선 남쪽 군사시설을 공격하면, 미국도 전략핵무기 대신 북한군에 대한 전술핵 공격으로 맞대응할 시나리오가 현실화할 수 있다.

이는 한반도에서 확전 주도권을 북한이 장악하는 결과를 초래할 수 있다.

또한 군사시설을 전술핵으로 타격하는 제한 핵전쟁을 통해 최악의 경우에도 김정은 체제가 핵공격으로 무너지는 상황은 피할 수 있다.

결국 북한의 최종 목표는 ‘실전에서 써먹을 수 있는 핵무기’를 갖겠다는 것이다.

그리고 그 목표는 전술핵과 화성-11라형에서 볼 수 있듯, 한국을 겨냥한 것이다.

핵무기라는 전략적 수단을 활용할 최적의 방법을 오랫동안 갈고 닦으면서 ‘핵보유국 지위 추구’라는 목표를 향해 돌진하는 북한의 그 집요한 노력 앞에, 한국은 무엇을 해야 할까.

최근 개관한 국방혁명박물관에서 관계자들이 탄도미사일 발사차량을 지켜보고 있다. 노동신문·뉴스1

◆우린 대책이 있나

평양이 서울을 겨냥한 전쟁수행능력 강화를 착착 진행하는 것을 방관한다면, 한반도의 군사적 불균형은 북한으로 쏠린다.

이같은 불균형은 한국이 핵무기가 없다는 것으로 커버할 수 있는 것이 아니다.

미국의 확장억제를 활용하든, 일각의 주장대로 핵개발을 하든, 북핵에 대한 전략 수립과 북한의 핵 운용능력 및 패턴 파악이 제대로 되어 있지 않다면 전시작전통제권이 전환되어도 한반도 유사시 북한과 미국의 제한 핵전쟁 위험에 끌려다닐 수밖에 없다.

남는 질문은 두 가지다.

북한의 핵개발이 만들어낸 ‘미국의 확장억제와 북한 핵능력 위에 놓인 적대적 두 국가 관계’에서 벗어날 길을 한국이 만들어낼 수 있느냐는 것이다. 북한 전술핵을 무력화할 수단을 우리가 갖출 수 있느냐는 것이다.

북한 비핵화 가능성이 바람 앞의 촛불처럼 위태롭게 흔들리는 국면에서 한국이 어떤 길을 선택할 수 있을 지조차 불확실하다면, 북한과 미국 사이에서 한국이 반전의 키를 쥐기는 더욱 어려울 전망이다.

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