세계일보는 한국힙합 30년을 기록한 다큐멘터리 <한국힙합 정정보도>를 유튜브 채널에 공개했습니다. 다큐 제작을 위해 만난 1세대 래퍼와 청년 래퍼, 평론가, 리스너와의 대화는 42분에 다 담기지 않았습니다. 못다 한 이야기를 온라인 연재로 이어 갑니다.

레슬리. 본인제공

파일럿 제복을 입은 뮤지션이 있다. 이름은 레슬리(본명 이지원·25). 시작은 힙합이었다. 중학생 시절 엠넷의 힙합 경연 프로그램에서 본 가수에게 매료돼 래퍼를 꿈꿨다. 하지만 고향인 광주엔 음악을 배울 곳도, 도움을 구할 곳도 마땅치 않았다. 그래도 포기 않았다. 쓰고, 듣고, 스스로 부딪치며 음악을 익혔다.

음악을 향한 열정이 늘 즐거움으로만 남았던 것은 아니었다. 음악을 잘해야 한다는 마음은 어느 순간 스스로를 몰아붙이는 압박이 됐다. 잠시 음악과는 무관한 활동만 찾아 나선 것도 그래서였다.

돌고 돌아 다시 음악으로 돌아왔다. 힙합보단 비행기와 공항에서 마주한 소리와 풍경을 음악의 재료로 삼는다. 레슬리에겐 ‘헤맨 만큼 내 땅이다’라는 표현이 잘 어울린다. 음악을 향한 열망으로 가득했던 시절도, 음악을 잠시 내려놓고 다른 길을 걸었던 시간도 결국 지금의 음악을 만드는 자양분이 됐다. 자신이 보고 듣고 경험한 것들을 음악으로 옮기며 자신만의 세계를 만들어가고 있는 그를 지난 8월26일 서울 영등포구 당산동의 한 카페에서 만났다.

레슬리. 본인제공

◆무대 위 바비를 보며 품었던 꿈

─ 자기소개 해달라.

“항공 음악 뮤지션 레슬리다. 항공을 소재로 한 음악을 만드는 것이다. 뮤지션과 더불어 사회관계망서비스(SNS) 브랜딩 강사로도 활동하고 있다. 어떻게 나를 알리고 홍보해야 할지 항상 고민해 왔다. 1~2년 전 광주에서 SNS 활용법을 공부하는 이들과 한 달에 한 번씩 모여 인사이트를 나누기 시작했다. 그러다 청년 강사를 육성하는 사업을 알게 돼 SNS 브랜딩 강의를 해보고 싶다고 제안했고, 실제 강의까지 하게 됐다. 최근에는 AI 음악 관련 강의도 구상하고 있다. 중고등학생을 대상으로 음악을 만드는 기초 과정과 실제 음악 산업에서 AI가 어떻게 활용되는지를 함께 알려주고 있다.”

─ 레슬리라는 이름에 담긴 뜻은 뭔가.

“홍콩 배우 장국영을 정말 좋아한다. 장국영의 영어 이름이 레슬리다. 그 이유가 영화 ‘바람과 함께 사라지다’에 등장하는 레슬리 하워드라는 배우를 좋아했기 때문이라고 들었다. 나도 그 이름을 물려받고 싶다고 생각했다. 레슬리라는 이름을 쓰면서 부끄럽지 않은 삶을 살아야겠다는 생각을 했다. 장국영처럼 누군가에게 좋은 영향을 줄 수 있는 사람이 되고 싶다는 의미도 담았다.”

─ 힙합을 접하고 음악을 시작하게 된 계기는 무엇인가.

“어릴 때부터 아이돌이나 가수가 되고 싶다는 생각이 늘 마음속에 있었다. 중학교 때 우연히 ‘쇼미더머니3’를 봤는데, 당시 가수 바비의 무대가 굉장히 멋있었다. 래퍼가 손짓 한 번 하면 사람들이 열광하는 모습이 인상적이었다. 나도 저런 무대에서 사람들을 신나게 하고 싶다는 생각이 막연하게 들었다. 그때부터 혼자 가사를 쓰기 시작하면서 음악을 시작하게 됐다. 2014년쯤이었다.”

─ 학업을 병행해야했던 시기인 만큼 음악에만 전념하기 어렵지 않았나.

“맞다. 고등학교에 올라가면서 공부와 음악을 동시에 하기 어려운 상황이 됐다. 그래서 내가 정말 음악에 재능이 있어서 하고 싶은 건지, 아니면 단순히 멋있어서 하고 싶은 건지 스스로 확인해 보고 싶었다. 당시 힙합 경연대회가 많이 열렸는데, 아무에게도 말하지 않고 혼자 준비해서 대회에 나갔다. 그런데 여러 대회에서 1등을 했다. 스스로 음악을 해도 된다는 판단을 내리게 됐다.”

무대에서 공연 중인 레슬리. 본인제공

─ 이후에는 어려움이 없었나.

“음악을 직업으로 삼겠다고 결정한 뒤 오히려 어려움이 찾아왔다. 주변에 음악을 하는 친구도, 프로듀서도 없었다. 그래서 혼자 가사를 엄청나게 썼다. 몇 년 동안 쌓인 메모가 1TB(테라바이트)가 넘을 정도였다. 스무 살 무렵에는 그 자료와 대회에서 받은 상장 등을 정리해 직접 서울의 한 대형 엔터테인먼트사를 찾아가기도 했다. 출입구 앞에서 경호원에게 제지를 당했는데, 그냥 돌아갈 수 없어 내 포트폴리오를 전달만이라도 해달라고 부탁했다. 이런 과정을 거치며 또 다른 문제가 생겼다. 엔터테인먼트사에 보내는 음악이 완벽해야 한다는 압박이었다. ‘이 정도는 보내야 내가 인정받을 수 있다’는 생각 때문에 가사를 쓸 때마다 부담이 커졌고, 결국 음악 자체가 힘들어졌다. 음악을 잠시 놓고 책을 읽거나 다른 경험을 해보자고 마음 먹었다.”

─ 주로 어떤 활동을 했나.

“당시 외교부나 인천국제공항 등 음악과는 다른 분야에서 진행하는 대외활동에 참여를 했다. 그 과정에서 다양한 사람들을 만나고 여러 분야를 접하면서 시야가 넓어졌다. 특히 인천국제공항 서포터즈 활동이 중요한 전환점이 됐다. 음악을 중단한 사이, 파일럿이 쓴 에시지를 읽고 감명을 받아 항공과 관련한 경험을 쌓고자 서포터즈를 시작했다. 오히려 그 과정에서 다시 음악을 만들고 싶다는 생각이 다시 들었다. 공항과 비행기에서 들리는 소리와 모습들이 모두 음악의 재료처럼 느껴진 것이다. 음악을 잠시 멈추고 다른 경험을 해본 것이 다시 음악의 길을 걷게 했다. 항공 소재를 음악과 결합시키면서 작업을 해 나갔고, 이때 만든 곡이 2024년 광주음악창작소 제작지원 사업에 선발됐다. 당시 제작 과정에서 프로듀서들과 함께 작업할 기회가 있었고, 지금까지 그 인연이 이어지고 있다.”

◆활주로에서 발견한 새로운 멜로디

─ 현재 하고 있는 음악은 어떤 장르인가.

“힙합을 비롯한 팝, R&B 등 항공을 소재로 한 다양한 장르 음악하고 있다. 내 음악에는 항공과 관련된 세계관이 있다. 항공을 단순히 소재로 쓰는 것이 아니라, 음악과 연결해 하나의 이야기를 만들어가고 싶다. 첫 미니앨범(EP)인 ‘트랜스폰더’도 그런 세계관을 담은 앨범이다. 트랜스폰더는 항공기에서 사용하는 응답 장치와 관련된 개념이다. 그 안에 스쿼크 코드라는 것이 있는데, 항공기와 관제 사이에서 숫자로 통신하는 데 쓰인다. 앨범의 트랙들도 이런 코드와 연결돼 있다. 7600, 7700 등 항공 비상 상황과 관련된 코드들을 음악의 제목과 구성에 활용했다.”

─ 음악을 통해 전달하고 싶은 이야기는 무엇인가.

“내 이야기를 하고 싶다. 힙합도 본인의 이야기를 하는 음악이 아닌가. 꾸며낸 이야기가 아니라 내가 경험하고 느낀 것에서 출발하는 음악을 하고 싶다. 어떤 주제가 있으면 그것에 대해 떠오르는 생각을 일기처럼 쭉 적는다. 예를 들어 하늘이라는 주제가 있으면 하늘을 보고 떠오르는 생각이나 기분, 단어들을 적는다. 그중 키워드를 골라 다시 가사로 구성한다. 그런 방식으로 작업하다 보니 내 이야기가 자연스럽게 들어가는 것 같다.”

무대에서 공연 중인 레슬리. 본인제공

─ 항공 음악을 하는 아티스트라는 정체성을은 어떻게 구축하고 있나.

“‘레슬리는 항공 음악 아티스트’”라는 걸 대중들에게 인식시키고 싶다. 그러기 위해 항공 관련 업체들과 협업하고, 내 음악과 세계관을 알리는 작업을 계속하고 있다. 최근에는 경비행기 관련 업체 대표님이 연락을 주셔서 협업을 진행하게 됐다. 아직 공개하지 못하는 작업도 있지만, SNS를 통해 내 음악을 알고 있는 항공 관련 종사자들이 많다는 것도 느끼고 있다. 대한항공 기장님이나 정비사, 미국에 있는 교관 등 다양한 사람들이 내 계정을 팔로우하고 있다. 이런 팬층이 내 음악 컨셉과 세계관을 더 단단하게 만들어줄 수 있다고 생각한다.”

◆그려놓은 그림을 현실로, 다음 목적지는 코첼라

─ 광주에서 서울로 활동 기반을 옮기게 된 이유는 무엇인가.

“내가 하고 싶은 음악과 가치관, 목적을 공유할 수 있는 사람들이 서울에 많다. 광주에서는 서로 인사이트를 나눌 수 있는 장이 많지 않다고 느꼈다. 공연할 수 있는 장소도 제한적이고, 음악을 하는 사람들끼리 서로 교류할 기회도 부족하다. 2018~2019년쯤 광주에서 힙합을 했을 때도 음악을 하는 사람들의 풀이 얕다고 느꼈다. 당시 음악을 하는 사람들은 서울로 이동하는 분위기였고, 음악을 하고 싶어도 어떻게 해야 하는지 알려주거나 이끌어주는 사람이 많지 않았다. 반면 서울은 홍대만 봐도 라이브 공연을 할 수 있는 공간이 많다. 공연을 통해 팬층을 만들 수 있는 기회도 많다. 그런 점에서 활동 환경이 다르다. 다만 지금은 SNS를 활용할 수 있는 시대다. 본인이 어떤 목적이나 가치관을 갖고 있다면 얼마든지 스스로 개척해나갈 수 있다.”

─ 레슬리에게 성공은 무엇인가.

“내가 그려낸 그림들을 현실화하는 것이다. 항공과 음악을 결합한 아티스트로 활동하고, 항공 관련 업체와 협업하는 것이 단기 목표다.

최근 제주항공에서 AI 관련 음악 공모전을 진행하고 있다는 연락을 받았다. 제주항공에 어울리는 음악을 만들어 선정되면 실제 항공기에서 음악이 들리는 프로젝트다. 제주항공 공식 계정에서 내게 직접 연락을 줬다. 그것 자체로 내 이름이 알려지고 있다는 것을 느꼈다. 지난해에도 티웨이항공과 관련해 연락을 받은 적이 있었다. 내가 계획했던 방향으로 조금씩 나아가고 있다는 것을 느낀다. 그런 과정 자체가 나에게는 성공일 수도 있다. 장기 목표는 코첼라에 서는 것이다.”

─ 공연은 뮤지션에게 어떤 의미인가.

“음악을 하는 사람들은 많은 사람들에게 자신의 노래를 들려주고 싶어 한다. AI 시대에는 누구나 음악을 만들 수 있지만, 직접 노래하고 춤을 추며 관객에게 감동을 전달하는 건 사람만이 할 수 있다. 공연은 그것을 실현시킬 수 있는 장이다.”

경비행기에 탑승한 레슬리. 본인제공

─ 지역에서 활동했던 경험을 바탕으로, 지역 문화 정책이나 지원 사업에 바라는 점이 있다면.

“광주가 문화예술의 도시라고 말하지만 실제로 문화예술 관련 사업비가 줄어들고 AI 관련 사업이 늘어나고 있다는 이야기를 들었다. 문화예술의 도시라는 타이틀에 맞는 지원이 이뤄지고 있는지 생각해볼 필요가 있다고 느낀다. 대구처럼 힙합 문화나 다른 문화가 활성화된 지역도 있다. 지역 사람들이 음악과 문화를 즐기러 오고, 외부에서도 지역을 찾아올 수 있는 축제나 공간이 더 많아졌으면 좋겠다.”

─ 음악을 하는 또래들에게 전하고 싶은 말이 있다면.

“각자의 자리에서 열심히 해보자. 항상 가지고 있는 가치관이 있다. 원하는 것을 상상하고, 그걸 이루기 위해 노력하고, 결국 현실화하는 것이다. 나는 그런 가치관이 도움이 됐다. 친구들도 자신이 원하는 것을 상상하고, 그것을 현실로 만들기 위해 노력했으면 좋겠다.”

─ 조만간 발매 예정인 앨범을 소개해달라.

“그동안 항상 항공덕후 아티스트로서 단단하고 계획적인 모습을 보여드렸었다. 물론 그 모습도 내 모습이지만, 다른 한편에는 꿈을 향해 달려가는 평범한 20대 청춘 ‘이지원’의 모습도 있다. 이 두가지의 모습을 좀 더 대중성 있게 풀어봤다. EP 발매는 1월 중에 이뤄질 것 같다. 음악 작업기를 담은 짧은 다큐멘터리도 함께 공개될 예정이다.”

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