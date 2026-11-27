박홍근 기획예산처 장관은 27일 “정부가 새롭게 설립하고자 하는 ‘미래대응기금’을 연기금투자풀에 일정기간 운용을 맡기는 방향도 검토할 예정”이라고 밝혔다.

박홍근 기획예산처 장관이 27일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 답변하고 있다. 오른쪽은 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관. 연합뉴스

박 장관은 이날 열린 연기금투자풀 출범 25주년 기념행사에서 이같이 말했다. 행사에는 기금·공공기관 담당자와 투자풀 운영기관 관계자, 민간 전문가 등이 참석했다.

미래대응기금이 자체 자산운용 체계를 안정적으로 갖추기 전까지 연기금투자풀을 활용하는 방안을 검토할 예정이라고 설명했다. 위탁 대상은 기금의 여유자금으로, 일정 기간 운용을 맡기는 방향이다.

그는 “금융시장의 변동성이 커지는 가운데, 투자환경도 빠르게 변화하고 있다”며 “기금의 운용규모가 커지고 투자대상이 다양해지는 만큼, 자산운용의 전문성과 위험관리 역량에 대한 요구도 높아지고 있다”고 설명했다. 이어 “대규모 공공자금을 안정적으로 관리하면서 기금별 특성에 맞는 운용성과를 거둘 수 있도록, 자산 배분과 유동성 관리, 위험관리 등 운용체계 전반을 정교하게 발전시켜야 한다”고 강조했다.

연기금투자풀은 개별 기금의 여유자금을 모아 전문적으로 운용하기 위해 2001년 도입됐다. 출범 당시 약 1조9000억원이던 위탁운용 규모는 현재 약 98조원으로 50배 이상 늘었다. 참여기관도 초기 연기금 43개에서 공공기관·공직유관단체 등으로 범위가 넓어져 현재 140곳에 이른다. 투자 대상은 초기 머니마켓펀드(MMF)와 채권형 중심에서 해외자산·대체투자 등으로 확대됐다. 지난해에는 무역보험기금이 투자풀을 통해 한국벤처투자 모태펀드와 공동 출자하면서 처음으로 벤처투자를 시행했다. 이후 국민성장펀드 등 혁신성장 분야로 투자를 넓히고 있다.

박 장관은 국가재정법이 제시한 자산운용 원칙인 안정성·유동성·수익성·공공성을 언급하며 “연기금투자풀 역시 수익성과 공공성의 적절한 균형을 추구해야 한다”고 강조했다.

이날 행사에서는 우수 예탁기관으로 신용보증기금·무역보험기금·한국주택금융공사가 공로패를 받았다. 주간운용사인 삼성자산운용·미래에셋자산운용을 비롯해 KG제로인·하나펀드서비스·신한은행·하나은행 등 운영기관 6곳에는 감사패를 수여했다. 주택금융신용보증기금과 무역보험기금은 투자풀을 활용해 운용자산을 다변화한 사례를 발표했다. 전·현직 투자풀 운영 관계자들은 투자 다각화에 필요한 관리 역량과 인공지능(AI) 기술 활용방안 등을 논의했다.

박 장관은 “앞으로도 연기금투자풀의 운용 전문성과 책임성을 강화하여 공공부문을 뒷받침하는 신뢰 받는 제도로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지