서울시립교향악단의 내년 화두는 ‘자유’다. 취임 4년 차를 맞는 얍 판 츠베덴 음악감독은 ‘관습과 형식을 뛰어넘는 표현의 자유와 사고의 자유, 자신만의 세계를 음악으로 증명할 자유’라고 내년 시즌 기획 의도를 설명한다.

그리고 서울시향은 민족주의 음악의 도도한 물결이 흘렀던 체코 프라하에서 스메타나의 ‘나의 조국’ 전곡을 연주한다. ‘프라하의 봄’ 국제음악축제 개막 무대에 서는 첫 비유럽권 오케스트라다.

음악감독 얍 판 츠베덴. 서울시향 제공

서울시향은 자유와 구원을 노래한 베토벤의 유일한 오페라 ‘피델리오’도 선보인다. 통상 두 차례였던 동일 레퍼토리 공연을 세 차례로 늘려 우리나라 클래식 시장의 크기를 다시 재보는 실험도 시작한다.

◆“자유는 주어지는 게 아니라 얻는 것”

지난달 19일 서울 세종문화회관 서울시향 연습실에서 열린 2027 시즌 설명회에서 츠베덴은 ‘자유’라는 신년 화두가 ‘피델리오’에서 나왔다고 설명했다. 감옥에 갇힌 남편을 구하려 남장을 하고 교도소에 들어간 레오노레가 끝내 남편을 구하고 자신도 해방시키는 이야기가 이번 시즌을 보여주는 ‘아름다운 지도’라는 설명이다. 그는 청력을 잃고 피아노 앞에서조차 침묵 속에 갇혔던 베토벤의 삶에도 주목했다. 질병이라는 감옥에서 스스로를 해방시키려 했던 작곡가의 험난한 길까지 이번 시즌의 자유에 담았다는 것이다.

츠베덴이 말하는 자유는 방임이 아니라 ‘단련’의 결과다. 그는 “단원들이 조금 더 자유롭게 해달라고 할 때마다 ‘자유는 주어지는 것이 아니라 얻는 것’이라고 강조한다”며 “110% 준비했을 때 비로소 무대 위에서 자유로울 수 있다”고 말했다.

츠베덴은 서울시향과 함께한 지난 3년간 단원들과의 관계도 더욱 자유로워졌다고 돌아봤다. 올해 유럽 순회공연 마지막 일정이었던 암스테르담 공연을 마치고 단원들과 함께 식사하고 춤추며 순회공연 성공을 자축했던 일화를 소개한 그는 이제 단순히 무대 위에서 만나는 비즈니스 파트너가 아니라 가족과 같은 관계가 됐다고 말했다.

소프라노 제니퍼 홀러웨이. 서울시향 제공

콘서트 오페라 ‘피델리오’는 10월1∼2일 예술의전당 콘서트홀에서 공연된다. 소프라노 제니퍼 홀러웨이(레오노레)와 테너 사이먼 오닐(플로레스탄), 바리톤 이동환(돈 피차로), 소프라노 황수미(마르첼리네), 테너 황준호(야키노)가 출연하고 표현진이 연출한다. 세아이운형문화재단과 공동주최하는 공연으로 9월29일 재단 음악회까지 모두 세 차례 공연된다.

내년이 베토벤 서거 200주기인 만큼 서울시향은 시즌 곳곳에서 교향곡 3번 ‘영웅’과 5번 ‘운명’, 7번, 9번 ‘합창’을 연주한다. 세계 정상급 바이올리니스트 아우구스틴 하델리히가 협연하는 베토벤 바이올린 협주곡도 무대에 오른다. 연중 다섯 차례 열리는 실내악 시리즈 ‘체임버 클래식스’는 모든 곡을 베토벤 작품으로 채웠다. 첼리스트 알반 게르하르트와 바이올리니스트 제임스 에네스, 비올리스트 타베아 치머만 등이 서울시향 단원들과 호흡을 맞춘다.

◆‘프라하의 봄’과 ‘나의 조국’, 자유의 기억

‘프라하의 봄’ 국제음악축제는 체코슬로바키아가 나치 점령에서 해방된 이듬해인 1946년 시작됐다. 체코 필하모닉 창단 50주년에 맞춰 당시 상임지휘자 라파엘 쿠벨리크가 창설을 주도했다. 1952년부터는 스메타나의 연작 교향시 ‘나의 조국’ 전곡을 개막 공연에서 연주하는 전통이 정착했다.

그만큼 ‘나의 조국’은 체코인에게 특별하다. 스메타나는 조국이 오스트리아·헝가리 제국 치하이던 1870년대 이 곡을 썼다. 고성 ‘비셰흐라드’와 강 ‘블타바’에서 시작하는 여섯 곡은 15세기 후스파 전사들의 거점 ‘타보르’와 민족이 위기에 처하면 산속에서 잠든 기사들이 깨어나 구한다는 전설을 담은 ‘블라니크’로 끝난다.

나치 점령기에는 민족 저항의 상징이 됐다. 민족의식을 고취한다는 이유로 한때 전곡 연주가 금지됐고 마지막 두 곡인 ‘타보르’와 ‘블라니크’는 개별 연주마저 금지됐다. 해방 직후인 1945년 6월21일 쿠벨리크와 체코 필하모닉은 프라하 구시가지 광장에서 ‘나의 조국’을 연주하며 조국의 해방을 기념했다.

가장 극적인 ‘나의 조국’ 연주 중 하나는 1990년에 이뤄졌다. 공산 정권을 피해 망명했던 쿠벨리크가 42년 만에 조국으로 돌아와 공산 체제 붕괴 이후 처음 열린 축제의 개막 무대에서 ‘나의 조국’을 지휘했다. 새로운 자유의 시대를 알리는 상징적 연주로 남았다.

이 유서 깊은 무대에 서울시향이 선다. 5월12∼13일 프라하 시민회관 스메타나홀에서 제82회 ‘프라하의 봄’ 국제음악축제 개막 공연을 맡는다. 1946년 축제 출범 이후 비유럽권 오케스트라가 개막 무대에 서는 것은 처음이다. 12일 공연은 체코 공영방송을 통해 생중계된다.

츠베덴에게도 ‘나의 조국’은 새로운 도전이다. 지금껏 이 작품을 지휘해 본 적이 없다는 그는 “새로운 작품을 공부하는 것은 지휘자에게 큰 영감을 준다”며 “내일이라도 당장 연주하고 싶은 심정”이라고 말했다.

서울시향은 프라하 공연에 앞서 4월22∼23일 롯데콘서트홀에서 ‘나의 조국’ 전곡을 국내 관객에게 먼저 들려준다.

◆3회 공연 실험…“시장이 커졌는지 확인하겠다”

서울시향은 동일 레퍼토리를 세 차례 공연하는 새로운 시도도 한다. 말러 교향곡 5번(3월4∼6일)과 ‘피델리오’(9월29일·10월1∼2일), 베토벤 ‘합창’(12월16∼18일)을 각각 세 차례 공연한다.

정재왈 서울시향 대표이사는 “클래식 관객이 늘고 있다고들 하는데 과연 실제로 3회 공연을 감당할 수 있을 만큼 시장이 커지고 있는지 확인해 보고 싶다”고 설명했다. 세 작품에 한해 공연 횟수를 늘려 시장 수요를 검증하고 결과가 좋으면 횟수를 더 늘리겠다는 계획이다.

피아니스트 조성진은 2016년 이후 11년 만에 서울시향 정기공연 무대로 돌아온다. 2024년 시작한 말러 교향곡 전곡 녹음 사이클은 4년 차를 맞아 5번과 3번(11월11∼12일)을 실황 녹음한다. 츠베덴이 시즌에서 놓치지 말아야 할 무대로 꼽은 하델리히의 베토벤 바이올린 협주곡과 스트라빈스키 ‘봄의 제전’은 5월27∼28일 무대에 오른다.

바이올리스트 히마리 요시무라. 서울시향 제공

신년음악회(1월9일)에는 지난해 13세 나이로 베를린 필하모닉 정기공연 무대에 데뷔한 일본 바이올리니스트 히마리가 프로코피예프 바이올린 협주곡 2번을 협연한다. 올해 2월 시카고 심포니에서 히마리와 브루흐 바이올린 협주곡 1번을 연주했던 츠베덴은 히마리를 “지난 반세기 바이올린 역사에서 센세이션을 일으킨 연주자”로 꼽았다. 그는 전 세계에서 초청 요청이 쇄도하는 히마리를 섭외한 것 자체가 서울시향의 큰 성취라고 평가했다. 프로코피예프 협주곡도 히마리가 원한 프로그램이다.

투간 소키예프와 유카페카 사라스테, 데이비드 로버트슨, 티에리 피셔 등 객원 지휘자와 선우예권·박재홍·최수열·이얼·홀리 최·랜들 구스비 등 한국 및 한국계 음악가들도 무대에 선다.

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