코스피가 27일 4% 넘게 오르며 종가 기준 4900선을 회복했다. 코스닥 지수는 8% 넘게 올라 700선을 탈환했다.

이날 코스피 지수는 전장보다 204.47포인트(4.34%) 오른 4915.68로 마감했다. 종가 기준 3거래일 만에 4900선 위로 올라섰다. 지수는 전장 대비 17.59포인트(0.73%) 오른 4728.80으로 출발해 장 초반 보합세를 보였다. 이후 상승세가 강해지며 4800선과 4900선을 차례로 회복했다. 장 후반 한때 4.49% 뛴 4922.94까지 올랐다. 코스피 시가총액은 4030조3506억원으로 3거래일 만에 4000조원대로 올라섰다.

27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 204.47포인트(4.34%) 오른 4,915.68에, 코스닥 지수는 전장보다 53.28포인트(8.13%) 급등한 708.99로 장을 마쳤다. 연합뉴스

유가증권시장에서 외국인이 1조1299억원 순매수했다. 지난 9월 7일(2조5868억원) 이후 최대 순매수다. 기관도 2369억원 순매수한 가운데 연기금이 2883억원 매수 우위를 보였다. 개인은 1조7733억원 순매도했다. 기업의 자사주 매입이 반영되는 기타법인은 4106억원 순매수했다.

외국인의 강한 순매수 속 기관의 매수세도 더해지자 지수가 급등세를 보였다. 금융당국이 오는 30일 금융권 시장안정 긴급 점검회의 개최를 추진하는 가운데, 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동에 대한 기대감이 커지는 분위기다. 삼성전자가 이날 약 30조원 규모의 배당금을 지급하자, 이를 재투자에 활용할 경우 증시 수급 여건이 개선될 것이라는 기대도 일부 있는 것으로 보인다.

삼성전자는 4.55% 오른 17만9100원, SK하이닉스는 5.41% 오른 111만원에 정규장을 마쳤다. SK하이닉스는 3거래일 만에 정규장 종가 기준 110만원선 위에서 장을 마감했다.

코스닥 지수는 전장보다 53.28포인트(8.13%) 급등한 708.99로 장을 마쳤다. 코스닥 지수가 종가 기준 700선을 회복한 것은 지난 11일(705.10) 이후 12거래일 만이다. 이날 코스닥 상승 폭은 지난 8월 10일(55.66) 이후, 상승률은 지난 7월31일(11.63%) 이후 최대치다. 지수는 전장보다 8.81포인트(1.34%) 오른 664.52로 출발한 후 상승세가 빠르게 강해졌다. 장 후반 고점을 높여갔고, 한때 8.42% 뛴 710.90까지 올랐다.

급등세에 오전 10시 22분경 코스닥 ‘매수 사이드카’(프로그램매수호가 일시효력정지)가 발동됐다. 올해 들어 이날까지 국내 증시에서 사이드카는 총 103회 발동됐다.

코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 3074억원, 5868억원 순매수했다. 개인은 8844억원 순매도했다. 코스닥 시가총액은 406조2018억원으로 지난 11일 이후 12거래일 만에 400조원대로 올라섰다.

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