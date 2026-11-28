과거 중장년층의 모피코트를 연상시키던 퍼 아우터가 올겨울 2030 여성 소비자들 사이에서 인기를 끌고 있다. 보온성은 물론 편안하면서도 개성을 표현할 수 있는 패션 아이템으로 주목받으면서다. 최근에는 합성섬유를 활용한 페이크 퍼(인조 털) 등 합리적인 가격대의 다양한 디자인이 출시되면서 일상복으로 활용하는 소비자도 늘고 있다.

퍼재킷 스타일링한 르세라핌 김채원(왼쪽)과 다비치 강민경. @_chaechae_1, @iammingki

◆ ‘땅 보러 가는 옷’에서 데일리룩으로…달라진 퍼 재킷

28일 패션업계에 따르면 퍼 재킷이 올겨울 주요 아우터 중 하나로 부상하고 있다. 과거에는 풍성한 부피감과 화려한 디자인 때문에 특별한 날에 주로 입었지만, 최근에는 캐주얼한 옷차림에도 자연스럽게 어울리는 제품이 늘면서 활용 범위가 넓어지고 있다.

퍼 재킷은 한동안 선뜻 손이 가지 않는 패션 아이템이었다. 풍성한 부피감과 화려한 소재 탓에 일상적으로 입기에는 부담스럽다는 인식이 있었고, ‘땅 보러 갈 때 입는 옷’이라는 농담도 따라붙었다. 과거에는 원피스나 정장 등 격식 있는 옷차림에 주로 활용됐지만, 최근에는 데님이나 와이드 팬츠 등 캐주얼한 의상과 매치하는 스타일링이 확산하면서 분위기가 달라지고 있다.

이 같은 변화는 연예인들의 패션에서도 확인할 수 있다. 다비치 강민경은 빈티지한 카멜 컬러의 페이크 퍼 재킷에 레드 아이템과 로우라이즈 진을 매치해 캐주얼하게 연출애 눈길을 끌었다. 르세라핌 김채원은 짧은 기장의 브라운 퍼 재킷에 그래픽 와이드 팬츠와 비니를 더해 편안하면서도 개성 있는 스타일을 선보였고, 레드벨벳 조이도 퍼 트리밍 아우터에 흰색 티셔츠와 데님 팬츠를 매치해 일상적인 퍼 스타일링을 보여줬다.

◆ 퍼 아우터 매출 증가…2030 여성 구매도 늘어

퍼재킷 관련 게시물. 인스타그램 캡처

이 같은 트렌드는 실제 판매 증가로 이어지고 있다. 무신사가 운영하는 패션 플랫폼 29CM에 따르면 지난 11월 1일부터 12일까지 퍼 아우터 거래액은 전년 동기 대비 100% 증가했다. 같은 기간 퍼 재킷과 퍼 코트, 퍼 베스트, 퍼 머플러 등 관련 키워드 검색량도 66% 늘었다. 퍼 조끼와 베스트 관련 상품 거래액은 114% 증가했다.

W컨셉에서도 지난 10월 27일부터 11월 9일까지 퍼 아우터 거래액이 직전 2주 대비 4배 증가했다. 전년 동기와 비교해도 2배 늘었으며 검색량은 직전 2주보다 3배 증가했다. 패션 플랫폼 지그재그에서는 퍼 니트 집업 검색량이 전년 동기 대비 728%, 퍼 베스트는 208% 증가했다.

이랜드월드가 전개하는 여성 SPA 브랜드 미쏘는 지난 10월 1일부터 11월 24일까지 퍼 아우터 매출이 전년 동기 대비 58% 증가했다고 밝혔다. 본격적인 추위가 찾아온 11월 1일부터 24일까지 오프라인 매장에서 퍼 아우터를 구매한 2030 여성 고객 수도 전년 동기 대비 49% 늘었다.

미쏘는 이번 시즌 퍼 아우터의 소재와 디자인을 다양화했다. 털이 긴 헤어리 퍼부터 짧은 털의 컬 퍼까지 질감을 넓히고, 숏·하프 등 기장과 브라운·그레이 등 색상 선택지를 세분화했다. 하이넥과 버클, 집업 등 세부 디자인에도 변화를 줘 소비자 취향에 따라 선택할 수 있도록 했다.

대표 상품은 ‘버클 하이넥 페이크 퍼 코트’다. 목을 감싸는 하이넥 디자인에 버클 여밈을 적용한 제품으로 가격은 15만9000원이다. 이 밖에 ‘스탠카라 무스탕’, ‘하이넥 페이크레더 재킷’ 등 다양한 겨울 아우터도 선보였다.

합리적인 가격대도 소비자들의 관심을 끄는 요인이다. 미쏘 관계자는 “이랜드의 생산 인프라를 활용해 시장에서 반응이 좋은 상품을 빠르게 제작하고, 해외 산지에서 소재를 직접 확보해 원가 경쟁력을 높였다”며 “이를 통해 트렌드를 반영한 겨울 아우터를 10만원대 가격으로 선보여 소비자들의 호응을 얻고 있다”고 설명했다.

온라인 마케팅 방식에도 변화를 줬다. 미쏘는 숏폼 서포터즈를 운영하며 기존 사진 중심의 온라인·사회관계망서비스(SNS) 광고를 짧은 영상 중심으로 전환했다. 릴스 등에서 코디 아이디어를 찾는 2030 소비자들에게 제품의 실제 착용 모습과 일상적인 스타일링을 보여주는 데 초점을 맞췄다.

미쏘 '버클 하이넥 페이크퍼 코트'. 미쏘 제공

◆ 페이크 퍼부터 퍼 트리밍까지…남성복도 활용 확대

패션업계도 관련 상품을 확대하고 있다. LF의 닥스 여성은 올해 1~10월 고가 퍼 품목 매출이 전년 동기 대비 20% 증가했다. 남성복 브랜드 마에스트로의 9~11월 퍼 부착 아우터 매출도 전년 동기 대비 25% 늘었다. LF의 여성복 브랜드 아떼 바네사브루노는 올겨울 퍼 제품 물량을 전년 대비 45% 확대했다.

현대백화점그룹 패션전문기업 한섬에서도 관련 매출이 증가했다. 타임·마인·시스템 등 여성복 브랜드의 올해 9~11월 퍼 제품 매출은 전년 동기 대비 18.7% 늘었다. 한섬은 올가을·겨울 시즌 퍼 제품 모델 수도 전년 대비 10% 확대했다.

삼성물산 패션부문의 여성복 브랜드 구호플러스는 올겨울 주력 상품으로 페이크 퍼 재킷을 내세웠다. 젊은 고객층의 수요 증가에 맞춰 공급 물량을 전년 대비 20% 늘리고 털의 길이와 색상을 다양화했다. 막대 모양 단추와 후드 등 세부 디자인에도 변화를 줬다. 대표 상품인 ‘하이넥 디테일 숏 코트’는 일부 색상이 출시 2주 만에 추가 생산에 들어갔다.

퍼를 활용하는 방식도 다양해지고 있다. 아우터 전체를 퍼 소재로 만드는 대신 칼라와 소매, 밑단 등에만 털을 더한 ‘퍼 트리밍’ 디자인이 대표적이다. 스웨이드 재킷부터 레더 재킷, 나일론 블루종까지 다양한 소재에 퍼를 결합하면서 기존 퍼 재킷의 부피감이나 화려한 느낌이 부담스러운 소비자들도 선택할 수 있는 제품이 늘고 있다.

남성 패션에서도 퍼의 활용이 늘고 있다. 올데이 프로젝트 타잔과 코르티스 건호 등 남성 아이돌들이 퍼 트리밍 후드 집업과 항공 점퍼 등을 일상복으로 선보이며 관심을 끌었다.

LF의 닥스남성은 탈부착 퍼 후드 구스다운과 래빗 풀퍼 구스다운을 선보였으며, 티엔지티는 시어링 칼라를 적용한 구스다운과 오버사이즈 퍼 재킷을 출시했다. 코오롱FnC의 커스텀멜로우도 브라운 페이크 퍼 재킷과 블랙 램 레더 무스탕을 선보였다.

업계 관계자는 “퍼 재킷을 특별한 날 입는 옷이 아닌 일상적인 겨울 아우터로 활용하는 2030 고객이 늘고 있다”며 “짧은 기장과 다양한 색상, 캐주얼한 디자인을 앞세운 제품이 늘면서 퍼를 활용하는 방식도 다양해지고 있다”고 말했다.

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