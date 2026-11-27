한국경제학회와 한국재정학회 등 10개 경제·재정 관련 학회의 전·현직 회장과 회원 52명이 지난 26일 정부의 내년도 예산안과 미래대응기금을 전면 재검토하라고 촉구했다. 경제·재정학자들이 국가 재정 현안을 놓고 집단 성명을 낸 것은 2003년 국민연금 개혁 촉구 이후 23년 만이다. 그만큼 이례적이다. 재정 운용의 기본 원칙이 흔들리고 있다는 학계의 경고를 가볍게 넘길 일이 아니다.

학자들은 우선 내년 100조원의 적자 국채를 발행하는데도 반도체 초과 세수로 국가부채를 갚거나 재정적자를 줄이는 대신 별도 기금에 쌓아놓겠다는 발상부터 문제가 있다고 지적했다. 이어 “한마디로 100조원 빚내서 100조원짜리 재정 저수지를 만드는 것”이라며 “저축은 남은 돈으로 하는 것이지 빌린 돈으로 하는 게 아니다”라고도 했다. 정곡을 찌르는 비판이다. 오죽하면 “이 정도면 재정 중독, 빚 중독”이라는 말까지 나왔겠는가.

정부 예산안에 따르면 국세수입은 584조4000억원으로 올해보다 194조2000억원 늘어난다. 총지출도 820조9000억원으로 12.8% 증가한다. 미래기금은 162조3000억원 규모로, 이 중 45조4000억원은 내년 사업비로 지출하고 12조5000억원은 국채 발행 축소 등에 활용한다. 나머지 104조4000억원은 금융자산으로 적립된다. 반면 국가채무는 106조원 늘어난 1519조8000억원에 이른다. 국내총생산(GDP) 대비 채무 비율은 낮아지지만 빚의 절대 규모는 커진다. 일시적인 세수 호황을 재정 건전성 강화에 활용하기보다 상당액을 별도 기금에 쌓아두는 것이 최선인지는 따져봐야 한다.

류덕현 청와대 재정기획보좌관은 27일 “104조원은 사라지는 돈이 아니라 국가가 보유하는 금융자산”이라고 반박했다. 물론 국가 재정을 평가할 때 부채뿐 아니라 자산도 함께 봐야 한다는 지적은 일리가 있다. 국제통화기금(IMF)과 경제협력개발기구(OECD) 관계자들도 기금의 정책적 취지를 긍정적으로 평가해 힘이 실렸을 게다. 그러나 금융자산이라는 이유만으로 재정 운용의 타당성이 입증되는 것은 아니다. 학자들은 기금 운용금리 연 3.85%가 국채 조달금리 4.07%를 밑도는 점도 꼬집었다. 빌린 돈으로 자산을 운용하면서 수익률이 조달금리에도 못 미친다면 재정 부담만 키울 수 있다. 국제기구의 긍정적 평가 역시 기금의 취지에 대한 것이지 구체적인 운용 방식까지 검증했다는 뜻은 아닐 것이다.

법적·제도적 허점도 짚어야 한다. 국가재정법 제14조는 기금 신설 요건으로 재원과 목적사업의 연계성, 안정적인 재원 조달 등을 규정하고 있다. 국회예산정책처도 재원 배분 원칙이 불명확하고 기존 예산 제도와의 차별성이 충분한지 살펴봐야 한다고 했다. 국회의 예산 심의권을 약화시킬 수 있다는 우려도 나온다. 더욱이 설치 근거 법안이 국회를 통과하기도 전에 54개 사업에 25조4000억원이 넘는 증액 요구가 쏟아졌다. 청년 지원과 농어촌 기본소득은 물론, 학교 시설 개선과 지역 SOC까지 포함됐다. 미래 성장동력 육성을 위한 기금이 정권 쌈짓돈으로 전락할 수 있다는 우려가 그냥 나오는 게 아니다.

미래기금의 취지 자체를 이해 못할 바는 아니다. 반도체 호황기에 확보한 재정 여력을 미래 성장동력에 투자하고 세수 감소에 대비하는 것은 필요하다. 그러나 목적이 정당하다고 수단까지 정당화되는 것은 아니다. 투자 대상과 성과 평가 기준, 적립금 운용 원칙과 국회 통제 장치부터 명확히 해야 한다. 김우철 한국재정학회장의 말처럼 예산은 정부가 짜지만 빚은 국민이 갚는다. 미래 세대를 위한 기금이라면 지금 세대의 재정 책임부터 분명해야 한다.

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