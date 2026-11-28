지방교육재정교부금(교육교부금) 개편안의 국회 심사 기한이 이틀 앞으로 다가오면서 전국 시도교육감과 교육장들이 교육재정 축소를 막기 위한 막판 총력전에 나섰다. 교육계는 정부 개편안대로라면 내년도 교부금이 최소 필요액보다 9조5000억원 부족한 데다 올해 초과 세수에 따른 정산분 11조7000억원마저 받지 못한다며 강하게 반발하고 있다.

28일 교육계에 따르면 이번 정기국회에서 정부안을 중심으로 교부금법 개정안을 처리하는 방안에 무게가 실리고 있다. 정부안이 통과될 경우 내년 교부금은 78조9000억원 규모다. 오는 30일까지 상임위 심사가 마무리되지 않으면 개정안이 국회 교육위원회 의결을 거치지 않고 본회의에 자동 부의될 수 있어 교육계의 위기감이 고조되고 있다.

대한민국교육감협의회(교육감협)는 26일 국회 앞에서 기자회견을 열고 법안 심사 과정에서 반영해야 할 4대 핵심 요구사항을 발표했다. ▲교부금 산정 기준액 현실화 ▲2026년 교부금 정산분 보장 ▲인건비 증가분 보전 장치 마련 ▲미래대응기금 내 초·중등교육 지원 근거 마련 등이다.

교육감협은 시도교육청이 추산한 내년도 최소 필요 교부금(88조4000억원)과 비교해 정부안(78조9000억원)이 9조5000억원 부족하다고 지적했다. 이에 따라 내년 교부금 산정 기준액을 정부 제시안(75조7000억원)에서 84조1000억원으로 높이고, 학령인구 감소가 예산 축소로 직결되지 않도록 학령인구 변화율 반영 비율을 35%에서 10%로 낮춰달라고 요구했다.

교육감협은 “현재 국회에서는 학령인구 반영률을 낮추는 방안이 논의되고 있으나 기준액을 올해 실제 교부금 규모로 조정하고 학령인구 반영률을 35%에서 10%로 낮추더라도 8조원 이상 부족하다”며 “새로운 산정 방식에서는 첫해 기준액이 낮으면 그 영향이 해마다 누적된다”고 우려했다. 아울러 올해 초과 세수로 인해 시도교육청에 돌아가야 할 정산분 약 11조7000억원은 현행법에 따라 지급하도록 개정안 부칙에 명시해야 한다고 촉구했다.

전국 176개 교육지원청 교육장으로 구성된 전국교육장협의회도 27일 입장문을 내고 힘을 보탰다. 협의회는 “지난 55년간 유지돼 온 내국세 연동제(20.79%)는 모든 학생의 교육 기회를 보장하고 지역 간 교육격차를 해소하는 데 기여해 왔다”며 “경제성장률과 학령인구 변화를 반영한 새 산정 방식은 교육재정의 안정성을 저해하고 학교 현장을 위축시킬 것”이라고 비판했다.

협의회는 세수 변동에 따른 재정 부담을 국가와 교육청이 분담하는 교육감협의 ‘교육재정 상생안’을 지지하면서, 교부금 증가액이 인건비 상승분에 못 미칠 경우 국가가 차액을 보전할 제도적 장치가 필요하다고 강조했다. 또한 미래대응기금의 교육·인재계정 가용 재원 2조5000억원을 노후 학교시설 개선 등 초·중등교육에 활용할 근거를 마련하고, 국회 교육위원회의 예비심사 권한을 보장할 것을 요구했다.

김수진 전국교육장협의회장은 “학생 수가 줄어든다고 교육 투자를 축소할 것이 아니라 학생 한 명 한 명에게 더욱 세심하고 질 높은 교육을 제공하는 방향으로 나아가야 한다”며 “정부와 국회가 학교 현장의 목소리에 귀 기울여 미래세대를 위한 책임 있는 결정을 내려주길 바란다”고 밝혔다.

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