국군사관학교 창설을 앞두고 육·해·공군 사관생도들이 각군의 고유한 특성과 전통을 보존해야 한다고 목소리를 냈다. 각군 사관학교를 존속시켜야 한다는 의견도 적지 않았다. 교육역량 강화를 위해 교육과정을 개편하고 시설·장비를 개선해야 한다는 제안도 나왔다.

서울 용산구 국방부 신청사의 모습. 뉴시스

국방부는 27일 육·해·공군 사관생도 2526명을 대상으로 실시한 ‘국군사관학교 창설 관련 사관생도 설문조사’ 결과를 공개했다. 이번 조사는 강신철 국방부 장관이 지난 10일 사관생도들과 간담회를 가진 데 따른 후속 조치로, 이달 13일부터 17일까지 진행됐다.

전체 대상자 중 2240명이 응답해 응답률은 88.6%였다. 육군사관생도는 1115명 중 1059명(94.9%), 해군사관생도는 600명 중 502명(83.6%), 공군사관생도는 811명 중 679명(83.7%)이 참여했다. 다만 설문에는 국군사관학교 창설에 대한 직접적인 찬반 문항은 포함되지 않았다.

설문 대상자의 20.2%는 국군사관학교 창설 과정에서 군이 고려해야 할 사항으로 군별 특성 유지 및 보존을 꼽았다. 이어 각군 사관학교 유지(17.9%), 정책 추진 목적 및 타당성 검증(17.3%) 등이 뒤를 이었다. 통합에 따른 합동성 강화라는 정책 취지에도 각군의 고유한 특성과 기존 사관학교 체제의 존속 필요성을 우선 고려해야 한다는 인식이 반영된 것으로 풀이된다.

사관학교 전통 및 각군 전문성 유지·발전 방안으로는 군별 특성화 교육과 실무 연계 강화(34.5%)가 가장 많았다. 각군 문화와 생활방식 존중(21.7%)도 주요 의견으로 꼽혔다. 생도들은 경례와 용어, 제복, 군가 등 각군의 고유 문화와 화랑·성무·충무 의식 및 행사 등을 보존해야 한다는 의견을 제시했다.

교육역량 강화 방안으로는 교육과정 개편이 28.3%로 가장 높은 비중을 차지했다. 필수과목 비중을 줄이고 선택과목과 심화교육을 확대하는 한편 토론·발표 및 구술평가 등을 늘려야 한다는 의견이 담겼다. 우수한 학습환경 조성을 위한 시설·장비 개선(20.3%)도 뒤를 이었다. 강의·연구시설과 생활환경 개선, 실습·연구용 장비 및 소프트웨어 확충 등의 요구가 제시됐다.

국군사관학교 대학원 지원 의향을 묻는 질문에는 66.3%가 지원할 의향이 없다고 답했다. 지원을 희망하는 27.3%의 생도들은 희망 전공으로는 인공지능(AI)·컴퓨터 관련 분야(14.4%), 군사전략·안보(14.2%), 기계·조선·건설 등 공학 분야(12.6%) 등을 꼽았다. 지원 의향이 없는 생도들은 임관 후 실무에 집중하거나 민간 위탁교육을 선호한다는 이유를 들었다.

국방부는 이번 조사 결과를 토대로 군 내외 전문가들과 미래전 및 첨단과학기술 분야를 포함한 교육과정 개편을 검토하고, 통합교육 효과를 극대화할 수 있는 교육체계를 설계할 방침이다.

앞서 국방부는 지난 18일 국군사관학교 통합본교와 대학원을 대전 자운대에 설치하고 기존 육군사관학교를 충청권으로 이전하는 내용의 기본계획 수정안을 발표했다.

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