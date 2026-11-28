동서식품이 문학과 음악을 매개로 한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가고 있다. 여성 신인 작가를 발굴하는 문학 공모전부터 지역 주민을 위한 무료 클래식 공연, 미래 음악 인재 육성을 위한 악기 지원까지 문화예술의 창작과 향유 기회를 넓히는 데 힘을 쏟고 있다. ‘생활 속에 향기를 더하는 동서식품’이라는 기업 슬로건을 문화예술을 통해 실천하는 것이다.

◆37년간 이어온 여성 신인 작가 발굴

27일 동서식품에 따르면 지난 24일 열린 ‘제18회 삶의향기 동서문학상’ 시상식에서 수필 부문 이영미씨의 ‘까꾸랑대’가 대상을 받았다. 시·소설·수필·아동문학 등 4개 부문에서 총 484명이 수상했다.

1989년 시작된 삶의향기 동서문학상은 국내 최대 규모의 여성 신인 문학 공모전이다. 여성들의 문학적 재능을 발굴하고 창작 활동을 지원하기 위해 마련됐다. 지난 9월29일 공모를 마감한 올해 문학상에는 1만8000여편의 작품이 접수됐다.

한국문인협회 주관으로 심사가 진행됐으며 대상 상금 1000만원을 비롯해 총 7900만원 규모의 상금이 수여됐다. 대상과 각 부문 금상 수상자에게는 종합문예지 ‘월간문학’에 작품이 실리는 등단의 기회와 함께 한국문인협회 입회 자격도 주어진다.

동서식품은 단순히 우수 작품을 선정하고 시상하는 데 그치지 않고 예비 작가들의 창작 역량을 높이기 위한 프로그램도 운영하고 있다. 유명 작가의 온라인 글쓰기 강의를 들을 수 있는 ‘멘토링 클래스’, 작가와 직접 만나 소통하는 ‘동서 문학 워크숍’, 온라인 글쓰기 지도를 받을 수 있는 ‘멘토링 게시판’ 등이 대표적이다. 예비 작가들이 창작 과정에서 겪는 어려움을 해소하고 작품의 완성도를 높일 수 있도록 지원하는 취지다.

◆전국에 울려 퍼지는 클래식 선율…음악 꿈나무도 지원

음악 분야의 대표적인 사회공헌 사업은 ‘동서커피클래식’이다. 2008년 창립 40주년을 맞아 지역사회와의 소통을 확대하고 국내 문화예술 발전에 기여하기 위해 시작했다. 서울을 시작으로 부산과 대전, 인천, 대구, 광주, 춘천 등 전국 주요 도시를 찾아 무료 클래식 공연을 선보여왔다.

지난 10월7일에는 전북대 삼성문화회관에서 ‘제16회 동서커피클래식’이 열렸다. 지휘자 이병욱이 이끄는 광주시립교향악단을 비롯해 피아니스트 박종해, 소프라노 강혜정, 크로스오버 그룹 라비던스 등이 무대에 올라 클래식과 크로스오버를 아우르는 공연을 선보였다. 이날 공연에는 1000여명의 관객이 참석했다. 동서커피클래식의 누적 관람객은 2만1000여명에 달한다.

지역 주민들에게 문화예술을 향유할 기회를 제공하는 한편 어린 학생들이 음악적 재능을 키울 수 있도록 지원하는 활동도 병행하고 있다.

동서식품은 2008년 ‘부산 소년의 집’ 관현악단 후원을 시작으로 유소년 오케스트라의 연주 환경을 개선하는 ‘맥심 사랑의 향기’ 사업을 이어오고 있다. 지금까지 후원한 악기 등의 규모는 5억7000만원에 달한다.

올해는 전교생을 대상으로 문화예술교육을 실시하는 전주원동초등학교의 ‘원키즈 오케스트라’를 후원 대상으로 선정했다. 동서커피클래식 공연 다음 날인 지난달 8일 학교를 찾아 ‘제19회 맥심 사랑의 향기’ 악기 전달식을 열고 첼로와 팀파니 등 4000만원 상당의 악기와 음향장비를 기증했다. 피아니스트 박종해와 광주시립교향악단 단원들이 재능기부 수업에 나서 학생들이 전문 연주자에게 직접 음악을 배우는 기회도 마련했다.

동서식품은 “앞으로도 국내 문화·예술 분야 발전에 기여하고 소비자들에게 받은 사랑을 사회에 환원할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 전개해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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