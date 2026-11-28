한국남동발전이 강원도 평창군에 150MW(메가와트) 규모의 대규모 태양광 발전단지를 조성하는 공동개발 사업을 본격화한다.

한국남동발전은 평창군청에서 평창군, 정상그룹과 강원도 평창군 봉평면 유포리 일대 태양광 발전사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약에 따라 세 기관은 기관별 역할을 정립하고 긴밀한 협력체계를 구축해 봉평면 유포리 일원에 150MW급 태양광 발전단지를 조성한다.

앞으로 컨소시엄을 꾸리고 특수목적법인(SPC)을 설립·운영해 사업을 추진할 예정이다.

업무협약 단체사진. 한국남동발전 제공

이 사업은 제1차 재생에너지 기본계획에 따른 2030년 재생에너지 보급 목표(100GW) 달성을 뒷받침하기 위한 프로젝트다.

대규모 해상풍력이 본격 상업 운전에 들어가기 전 유휴부지를 활용해 재생에너지를 신속하게 공급할 수 있다는 점에서 의미가 크다.

공공기관과 지방자치단체가 직접 참여해 사업 신뢰성을 높이는 한편, 강원도와 평창군 내 기업에 안정적인 RE100(재생에너지 100% 사용) 전력 공급 기반을 제공해 수출 경쟁력 강화에도 보탬이 될 전망이다.

지역경제와의 상생 장치도 마련된다. 건설·운영 과정에서 지역기업 참여를 의무화하고 지역 인력을 우선 채용해 일자리를 늘리며, 발전 수익 일부를 지역지원금으로 환원하는 이익공유 방안을 통해 인구 감소와 고령화 등 지역소멸 위기 대응에도 힘을 보탠다.

윤장현 한국남동발전 신성장본부장은 “탄소중립과 에너지 대전환 시대에 태양광은 재생에너지 확대의 핵심 발전원”이라며 “평창군, 정상그룹과 협력해 사업의 안정성과 신뢰성을 확보하고 지역사회와 성과를 나누는 상생 모델을 만들겠다”고 말했다.

한국남동발전은 ‘2040, 기본을 세워 성장의 새 길로’라는 비전 아래 재생에너지 설비용량 12GW 달성을 목표로 친환경 에너지 전환 사업을 확대하고 있다.

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