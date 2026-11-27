자신의 제자를 위력으로 간음한 혐의로 재판에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주씨가 국민참여재판 첫 공판에서 혐의를 전면 부인했다. 남씨 측은 제자와 성관계를 시도한 사실은 인정하면서도 실제 간음에 이르지는 않았다며 무죄를 주장했다.

서울중앙지법 형사합의29부(부장판사 엄기표)는 27일 피감독자간음 혐의로 불구속 기소된 남씨의 국민참여재판 첫 공판기일을 열었다. 이날 결혼반지를 낀 채 법정에 출석한 남씨는 배심원들의 판단을 받게 됐다. 재판부는 오전 배심원 선정 절차를 마친 뒤 본격적인 심리에 들어갔다.

제자를 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주씨가 27일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 국민참여재판이 휴정되자 법정을 나서고 있다. 연합뉴스

남씨는 지난해 12월20일 서울 서초구 모처에서 자신의 제자인 여성 A씨를 위력으로 간음한 혐의로 지난 4월 불구속 기소됐다. 남씨 측은 지난 8월 공판준비기일에서 A씨와의 보호·감독 관계 성립 여부에 대해 배심원의 판단을 받고 싶다며 국민참여재판을 신청했다.

이날 검사는 모두진술에서 교수와 제자 사이의 사실상 보호·감독 관계를 인정해 유죄를 선고한 판례 5건을 제시했다.

검사는 법률상 위력에 대해 “폭행·협박 등 유형력뿐만 아니라 사회적·경제적 지위나 권세를 이용하는 것도 포함될 수 있다”고 강조했다.

남씨가 뮤지컬계에서 갖는 영향력을 설명하기 위해 생성형 인공지능(AI)의 답변을 활용하기도 했다. 제미나이에 “국내에서 영향력 있는 남성 뮤지컬 배우는 누구냐”, 챗GPT에 “뮤지컬 배우 캐스팅에 영향을 미칠 수 있는 남자 배우는 누구냐”고 각각 질문한 결과 모두 남씨의 이름이 가장 먼저 제시됐다는 것이다.

검사는 사건 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상과 사건 직후 A씨가 남자친구와 통화한 내역 등을 증거로 제시할 예정이다.

반면 남씨 측 변호인은 A씨가 더 이상 남씨의 수업을 들을 가능성이 없었고 조교 업무 제안도 수락하지 않았다며 두 사람 사이에 실질적인 보호·감독 관계가 없었다고 주장했다.

위력을 행사하거나 간음할 고의가 없었으며, 실제 간음에 이르지 않았다는 점도 국립과학수사연구원의 감정 결과 등을 통해 입증하겠다고 밝혔다.

제자를 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주씨가 27일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 국민참여재판이 휴정되자 법정을 나서고 있다. 연합뉴스

변호인은 배심원들에게 “언론 보도나 개인적 선입견은 모두 지우고 마음속에 ‘리셋 버튼’을 눌러달라”며 “하얀 백지상태에서 법정에 제시되는 증거만으로 실체적 진실을 판단해 달라”고 호소했다.

재판부는 “피고인은 피해자와 성관계를 시도한 사실 자체는 인정하고 있다”며 보호·감독 관계 성립 여부, 위력 행사 및 고의성 여부, 실제 간음 여부 등을 재판의 핵심 쟁점으로 정리했다.

재판은 오는 30일 이어진다. A씨에 대한 증인신문과 피고인신문, 구형, 최종변론, 배심원단의 평의·평결을 거쳐 선고가 내려질 예정이다.

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