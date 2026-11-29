지난 24일 경기도 성남시 판교. 더블트리 바이 힐튼 서울 판교의 엘리베이터를 타고 최고층인 21층에 올랐다. 문이 열리자 통유리 너머로 판교 스카이라인이 한눈에 펼쳐졌다. 최근 새 단장을 마친 컨템포러리 유러피언 다이닝&바 ‘루 판교(LUH Pangyo)’다. 전망 좋은 곳에 세워 사람들이 풍경과 음식을 함께 즐기던 전통 누각(樓)에서 이름을 따왔다.

리뉴얼은 인테리어보다 ‘먹는 방식’을 바꾸는 데 초점을 맞췄다. 메뉴와 와인, 서비스를 전면 개편했다. 분당·판교 주민이 친숙하게 들를 수 있는 형태로의 변화를 꾀했다. 2023년 호텔 첫 개장 후 운영을 하며 얻은 경험을 이번 리뉴얼에 반영했다. 매튜 도델 더블트리 바이 힐튼 서울 판교 운영 총괄은 기자들과 만난 자리에서 “지난 3년 반 동안 판교에서 호텔을 운영하며 지역 시장에 필요한 것과 고객들이 원하는 것을 보다 깊이 이해하게 됐다”며 “고객들이 친숙하게 받아들일 수 있도록 (구성에) 균형을 맞추는 데 중점을 뒀다”고 말했다.

호텔 측은 낮 시간에는 방문 목적에 따라 선택할 수 있도록 구성했다. ‘런치 셰어링 메뉴’(1인 7만2000원)는 에피타이저와 샐러드, 디저트 및 과일은 함께 나누어 즐기고, 메인 요리는 각자의 취향에 따라 개별 선택할 수 있는 구성으로 친구나 동료와의 여유로운 점심 모임에 적합하다. 중요한 미팅과 대화에 집중해야 하는 고객을 위한 ‘비즈니스 런치 코스’(1인 8만5000원)는 ‘지리산 흑돼지 하몽과 멜론’ 또는 ‘로메스코 소스와 스트라치아텔라를 곁들인 구운 가지 롤’ 중 선택 가능한 애피타이저를 시작으로 ‘해산물 크림소스의 구운 농어’ 또는 ‘프라임 안심 스테이크’ 메인 요리와 디저트가 순차적으로 정갈하게 제공된다.

호텔 셰프 가든에서 기른 허브와 채소, 자체 양봉으로 얻은 꿀도 요리에 사용한다. 이날 제공된 메인정식인 스테이크와 치킨 요리에는 호텔에서 직접 담근 된장과 고추장 등을 활용한 소스가 곁들여졌고, 에피타이저에도 양봉으로 얻은 꿀을 사용했다. 호텔 측은 리뉴얼을 준비하는 과정에서 셰프팀이 가장 중점을 둔 것은 직접 손길이 닿은 식재료를 활용하는 것이라고 설명했다.

루 판교는 식사 동안 고객 테이블 옆으로 이동하는 별도의 서비스 테이블(게리동)을 활용한 ‘게리동 와인 서비스(Gueridon Wine Service)’를 새롭게 도입했다. 직원이 테이블 옆에서 직접 와인의 특징을 설명하고 테이스팅을 제공한다. 와인 입문자도 부담 없이 프리미엄 와인을 경험할 수 있도록 일부 프리미엄 와인을 글라스(잔) 단위로 제공하며, 디너 방문 시에는 게리동을 통해 웰컴 드링크를 직접 서브해 식사의 시작을 특별하게 연출한다.

루 판교는 내년 1~2월 굴과 샤블리 와인을 시작으로 한우와 레드 와인, 스페인 식문화를 주제로 한 계절별 미식 프로그램도 준비하기로 했다. 특별한 날에만 찾는 호텔 레스토랑을 넘어 판교·분당 주민이 가족 모임과 데이트, 비즈니스 미팅 때 자연스럽게 찾는 ‘지역 프리미엄 다이닝’으로 자리 잡겠다는 구상이다.

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