경남 창원시는 6급 이하 실무 공무원들이 시장에게 직접 시정 아이디어를 설명하는 ‘시장–실무자 간 혁신 핫라인’을 통해 직원 4명이 첫 직접 보고를 마쳤다고 27일 밝혔다.

전기차 충전구역 표시 개선안. 창원시 제공

혁신 핫라인은 현장 실무자의 경험과 제안을 결재 단계를 거치지 않고 시장에게 바로 전달해 정책에 반영하기 위해 마련된 소통 창구다.

지난 3일 운영이 시작된 이후 이달 말까지 직원 5명이 총 8건의 제안을 냈으며, 전략조정실 검토를 거쳐 4건이 시장 직접 보고 대상으로 뽑혔다.

보고된 제안들은 시민 생활과 직결된 편의 개선부터 정책 방향 전환, 전통시장 지원까지 폭넓게 담겼다.

우선 친환경차 충전·주차구역임을 모르고 세웠다가 과태료를 내는 사례를 줄이기 위해 주차선 진입부에도 표시를 추가하고 야간 시인성이 높은 도료를 쓰자는 방안이 제시됐다.

시는 이 방안이 시행될 경우 전국 최초 사례가 된다고 설명했다.

민원인이 한 부서에 인허가나 변경신고를 한 뒤 다른 부서에 필요한 후속 신고를 놓치지 않도록 신고처와 기한, 구비서류를 한 장으로 안내하는 ‘원스톱 알리미’도 제안됐다.

시는 시민 불편을 덜어줄 수 있는 두 제안의 도입을 적극 검토할 방침이다.

인구 유치 위주 정책에서 나아가 시민의 생명과 건강 보호에 무게를 두자는 제안도 나왔다.

암 대응과 자살 예방을 우선순위에 두고 인구 관련 사업 예산을 재구조화해 건강정책에 투자하자는 내용이다.

이 밖에 마산어시장 상인들을 위한 시설 개선 아이디어도 보고됐으며, 시는 두 사안에 대해 소관 부서와 함께 검토를 이어간다.

강기윤 시장은 “현장 실무자들의 경험과 아이디어가 시민이 체감하는 정책을 만들고 시정을 바꾸는 소중한 출발점”이라며 “앞으로도 많은 직원이 혁신 핫라인을 통해 거침없이 제안해 주길 바란다”고 말했다.

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