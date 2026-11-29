가족이 병상을 지키거나 개인 간병인을 구해야 하는 부담을 덜고, 전문 간호인력이 입원환자를 돌보는 간호·간병통합서비스. 순천향대천안병원이 이 서비스의 운영 성과를 인정받아 충청권에서 유일하게 우수기관에 선정됐다.

국민건강보험공단의 ‘2026년 간호·간병통합서비스 우수기관’에 충청권에서 유일하게 선정된 순천향대천안병원의 간호·간병통합서비스 병동. 순천향대천안병원 제공

순천향대학교 부속 천안병원은 국민건강보험공단이 주관한 ‘2026년 간호·간병통합서비스 우수기관’에 선정되고 공단 이사장 표창도 받았다고 27일 밝혔다.

간호·간병통합서비스는 보호자나 개인 간병인이 상주하지 않아도 병원의 간호사와 간호조무사 등 전문 인력이 24시간 환자에게 필요한 간호·간병을 제공하는 제도다. 환자에게는 전문적인 돌봄을, 가족에게는 간병에 따른 경제적·시간적 부담을 덜어주는 데 의미가 있다.

공단은 전국 837개 참여기관을 대상으로 서비스 운영 실적과 통합병상 비율 등을 종합적으로 평가해 우수기관을 선정했다. 순천향대천안병원은 충청권에서 유일하게 선정됐으며, 전국 우수기관 가운데 성과가 탁월한 2개 기관에 수여하는 공단 이사장 표창도 받았다.

시상식은 26일 세종시 국민건강보험공단 대전세종충청지역본부 대회의실에서 열렸다. 공현희 순천향대천안병원 간호부장은 이날 ‘환자 안전 중심의 간호·간병통합서비스 운영’을 주제로 우수사례를 발표하고 병동 운영 경험을 공유했다.

이번 선정은 병원의 간호·간병통합서비스 운영 실적과 병상 운영 수준을 인정받은 성과다. 병원은 전문 간호인력을 바탕으로 환자가 치료에 집중하고 가족도 안심할 수 있는 입원 환경을 조성하는 데 힘쓸 방침이다.

이문수 병원장은 “환자들이 쾌적한 환경에서 치료에 전념할 수 있도록 최적의 입원환경과 전문적인 간호체계를 갖추고 있다”며 “수준 높은 간호 역량을 바탕으로 환자들에게 더욱 신뢰받는 병원을 만들어가겠다”고 말했다.

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