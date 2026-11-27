젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들과 사퇴, 복귀로 촉발된 글로벌 증시 급락의 여파가 다소 진정되는 양상 속에 국내 양대 주식시장이 동반 급등했다.

그간의 급락이 과도했다는 판단에 외국인을 중심으로 저가매수가 유입됐고, '로봇 테마'에 대한 관심과 증권시장안정펀드(증안펀드) 등 정부 대책에 대한 기대감 등도 작용한 것으로 보인다.

27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 204.47포인트(4.34%) 오른 4,915.68에, 코스닥 지수는 전장보다 53.28포인트(8.13%) 급등한 708.99로 장을 마쳤다.

27일 한국거래소와 금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 이날 코스피는 전장보다 204.47포인트(4.34%) 오른 4,915.68로 장을 마쳤다.

지수는 17.59포인트(0.37%) 오른 4,728.80으로 개장한 뒤 한동안 지지부진한 흐름을 보였다.

간밤 미국 뉴욕증시가 추수감사절을 맞아 휴장했고, 이날 밤에도 현지시간 오후 1시께 조기 폐장할 예정인 관계로 한산한 수급 속에 방향성을 탐색하는 분위기가 우세했던 까닭이다.

그러나 한때 4,682.43(-0.61%)까지 밀렸던 코스피는 곧 상승세로 돌아서 꾸준히 오름폭을 확대했다. 장 초반 약세를 보이던 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]도 상승 전환해 4.55%와 5.41%씩 급등했다.

유가증권시장에선 외국인과 기관이 1조1천298억원과 2천388억원을 순매수했다. 개인은 1조7천746억원을 순매도했다.

코스닥은 더욱 높은 상승률을 보였다.

코스닥 지수는 전장보다 53.28포인트(8.13%) 오른 708.99로 마감했다. 오전 10시 22분께엔 매수 사이드카가 발동하면서 5분간 프로그램 매수호가 효력이 정지되기도 했다.

코스닥 시장에서도 외국인과 기관은 3천74억원과 5천866억원을 순매수했으며, 개인은 8천843억원 매도 우위를 기록했다.

코스닥 대형주(+9.87%)가 상대적으로 강한 상승률을 보이는 가운데 전기·전자(+8.85%), 기계·장비(+9.95%), 제약(+8.28%), 의료·정밀(+7.60%) 등 업종으로 매수세가 몰렸다.

코스닥은 전날에도 한국은행의 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치 상향에 힘입어 소폭 상승 마감했는데, 이날은 오름세가 더욱 강하게 나타났다.

전문가들은 미국 야간선물 상승과, 금융당국의 증시안정 대책에 대한 기대감 등이 복합적으로 작용했다고 진단했다.

김석환 미래에셋증권[006800] 연구원은 연합뉴스와의 통화에서 "코스피의 경우 장 초반 순매도로 돌아섰던 외국인 수급이 다시 유입되면서 지수를 밀어올린 모습"이라고 짚었다.

미국 야간선물시장에선 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥100 등이 1∼2%대의 상승세를 보이고 있다. 변동성 지수(VIX)도 안정화 조짐을 보이면서 매수세가 유입됐다는게 김 연구원의 설명이다.

아울러 코스닥의 경우 로봇주 중심의 외인·기관 매수에 힘입어 급등했는데 주된 배경으로는 '삼성전자 효과'가 꼽힌다.

김 연구원은 "삼성전자가 내년 1월 'CES 2027'에서 자체 휴머노이드 로봇을 처음 공개할 것이란 기대감과 반도체(DS) 부문에서 운용하는 로봇이 올해 약 100대 수준에서 2030년 1만대 이상으로 늘어날 것이란 전망에 국내 로봇주가 일제히 강세를 보였다"고 설명했다.

그간 시장을 짓누르던 미국발 AI 기업 신용위험 공포가 다소 잦아들었고, 코스닥의 경우 '로봇 테마'까지 작용하면서 더욱 큰 상승폭을 보였다는 이야기다.

다만, 미국 민주당의 중간선거 압승과 중국 스파이가 연루된 황 CEO의 스캔들을 계기로 촉발된 글로벌 증시 조정이 종료 수순에 접어들었다고 속단하기는 아직 이르다는게 전문가들의 대체적 시각이다.

김 연구원은 "최악의 상황을 지났다고 보긴 어렵고 여전히 변동성이 큰 국면이 남아 있다고 본다"면서 "공격적 포지션보다는 다소 보수적인 운전 전략이 필요한 시점이라고 생각한다"고 말했다.

당장 내주에는 황 CEO에 대한 미 의회 청문회가 예정돼 있다. 이후에도 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와 브로드컴, 마이크론, 오라클 등 주요기업 실적발표가 줄줄이 이어진다.

김 연구원은 "우리나라도 금리를 인상했지만, 미국의 경우에도 12월 금리인상이 거의 기정사실화하는 분위기다. 기업의 자본조달 압력이 더욱 심화할 수밖에 없는 상황"이라며 "지금은 낙관론을 펼치기가 쉽지 않다"고 설명했다.

다만, 최근 대만과 중국 등이 적극적으로 증시 안정화 대책을 강구한 가운데 국내에서도 10조원대 규모인 증안펀드의 규모를 확대하는 등 방안이 거론되고 있다는 점은 긍정적이라고 평가했다.

김 연구원은 "이러한 조처가 얼어붙어 있는 국내시장 참여자들의 투자심리를 어느 정도 안정화해 줄 수 있다는 기대가 있는 것 같다"고 말했다.

한편, 금융위는 오는 30일 금융권 시장안정 긴급 점검회의를 개최하는 방안을 추진 중이다. 회의에서는 증시 안정 방안이 논의될 예정이며, 증안펀드 확대 및 가동 방안도 테이블에 오를 것으로 보인다.

<연합>

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