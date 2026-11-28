한국산업기술시험원(KTL)은 드론과 도심항공교통(UAM) 등 중·대형 유·무인 기체의 안전성과 성능을 검증할 ‘미래항공기술센터 유·무인드론시험소’를 강원 원주시 부론일반산업단지에 구축하고 27일 개소식을 열었다고 밝혔다.

그동안 군사·재난·의료·물류 등에 쓰이는 특수목적 유·무인 드론은 중·대형 기체 중심으로 개발되면서 부품뿐 아니라 기체 전체를 종합 검증할 필요성이 커졌지만, 개별 기업이 대형 시험설비를 직접 갖추기 어려워 공공 인프라 요구가 이어져 왔다.

김선기 KTL 원장이 개소식에서 환영사를 전하고 있다. KTL 제공

이번 시험소는 ‘특수목적 유·무인 드론 산업생태계 조성 지원’ 사업의 일환으로 마련됐다.

우주항공청이 사업을 지원하고 한국산업기술진흥원이 전문기관을 맡았으며, 강원도와 원주시가 지방비를 지원했다.

KTL이 주관기관으로 시험소 조성과 시험평가 기반 구축을 이끌었고, 강원도경제진흥원과 강원대가 공동연구개발기관으로 참여했다.

부론일반산업단지 내 대지 9262㎡, 연면적 3290㎡, 지상 2층 규모로 들어선 시험소에는 △복합환경 시험평가 시스템 △비행조종안전성 평가 시스템 △이동형 소음평가 시스템 등 3대 핵심 장비가 갖춰졌다.

이를 통해 비·눈·돌풍 등 복합 기상환경에서의 기체 작동과 비행 안정성을 확인하고, 이착륙·비행 소음 측정도 지원한다.

KTL은 시범운영을 거쳐 시험평가 서비스를 본격화하고 한국인정기구(KOLAS) 국제공인시험기관 인정을 추진하는 한편 미국 연방항공청(FAA)과 유럽항공안전청(EASA) 등 국제 기준에 맞는 평가 체계를 단계적으로 마련해 국내 기업의 해외 진출을 뒷받침할 계획이다.

김선기 KTL 원장은 “유·무인드론시험소는 실제 운용환경에서 중·대형 드론과 UAM 기체를 종합 검증하는 미래항공 시험평가 거점”이라며 “시험인증 역량으로 국내 기업의 기술개발과 상용화, 해외시장 진출을 돕겠다”고 밝혔다.

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