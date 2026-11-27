삼성전자가 특별배당을 포함한 30조원 규모의 3분기 배당금을 주주들에게 지급한다. 보통주 100주를 보유한 개인투자자는 세후 약 39만원을, 이재용 삼성전자 회장은 세전 약 4488억원을 받는다.

27일 금융투자업계에 따르면 삼성전자는 이날 주당 4601원의 3분기 현금배당을 지급한다. 지난 8월 이사회에서 의결한 주주환원 방안에 따라 정기 분기배당에 특별배당을 더했다. 전체 배당금 가운데 외국인 투자자 몫은 51%다.

이재용 삼성전자 회장. 연합뉴스

이번 배당금은 지난 8월 지급된 2분기 배당금(주당 374원)의 12배가 넘는다. 올해 1분기와 지난해 3분기 배당금은 각각 주당 372원, 361원이었다.

배당소득세 원천징수율 15.4%를 적용하면 보통주 100주를 보유한 개인투자자의 계좌에는 약 38만9000원이 입금된다. 1000주를 보유했다면 약 389만원을 받는다. 실제 수령액은 개인별 과세 방식에 따라 달라질 수 있다.

이 회장의 배당금도 크게 늘었다. 이 회장은 배당 기준일인 9월30일 기준 삼성전자 보통주 9741만4196주와 우선주 13만7757주를 보유했다. 보통주에서 약 4482억원, 우선주에서 약 6억3000만원을 받는다. 지난 2분기 배당금인 세전 약 365억원보다 4000억원 이상 많다.

최근 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장으로부터 취득한 주식은 이번 배당에 반영되지 않는다. 이 회장은 지난달 12일 홍 명예관장으로부터 보통주 766만7100주를 장외 매수한 데 이어 이달 1115만8000주를 증여받았다.

이번 배당락일은 9월29일이었다. 국내 주식은 매수 후 2영업일 뒤에 결제가 이뤄지기 때문에 9월28일까지 주식을 매수해야 배당금을 받을 수 있다.

삼성전자는 3분기 실적 콘퍼런스콜에서 “지속적 성장과 주주 가치 제고를 함께 달성할 수 있도록 내년 이후 신규 주주 환원 정책에 대해 심도 있게 논의하고 있다”고 밝혔다.

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