인터넷전문은행 3사가 올해 3분기에도 중·저신용자 대출 비중 목표치(평균잔액 기준 30%)를 모두 넘겼다. 대출을 받은 중·저신용 고객의 절반가량은 한 달 만에 신용점수가 오르는 효과도 나타났다.

27일 금융권에 따르면 올해 3분기 중·저신용자 대출 잔액 비중은 토스뱅크 34.0%, 케이뱅크 31.1%, 카카오뱅크 30.6%를 기록했다. 신규 취급액 기준으로는 케이뱅크가 47.9%로 가장 높았고 카카오뱅크 36.3%, 토스뱅크 34.1% 순이었다. 토스뱅크의 신규 취급 비중은 직전 분기(32.7%)보다 1.4%포인트 올랐다.

공급 규모는 카카오뱅크가 가장 컸다. 카카오뱅크는 3분기에 5100억원, 1~3분기 누적 약 1조5000억원의 중·저신용 대출을 신규 공급했다. 2017년 출범 이후 누적 공급액은 17조원에 이른다. 케이뱅크는 3분기 3566억원을 새로 공급해 누적 9조3,833억원을 기록했다. 케이뱅크의 올해 1~3분기 민간중금리대출 공급액은 7087억원이다. 토스뱅크는 사잇돌대출 등 중금리대출 7642억원과 햇살론 6103억원을 합쳐 1~3분기 서민금융 상품 공급액이 1조4000억원을 넘었다.

인터넷전문은행 3사는 대출 이후 차주의 신용도 개선 효과를 강조했다. 카카오뱅크에서 3분기 중신용대출을 받은 고객의 50%는 대출 1개월 후 신용점수가 평균 47점(801점→848점) 올랐다. 이 가운데 17%는 신용평점 상위 50%인 고신용자로 전환됐다. 토스뱅크도 중·저신용 차주의 49%가 1개월 만에 신용점수가 평균 45점 상승했다.

저축은행·카드사 등 고금리 비은행권 대출을 갚는 효과도 확인됐다. 토스뱅크에서 대출받기 전 비은행권 신용대출이 있던 중·저신용 차주의 30%는 1개월 안에 기존 대출을 평균 379만원 상환했다. 카카오뱅크도 비은행권 대출 보유 고객의 31%가 잔액을 평균 350만원 줄였다.

비금융 데이터를 활용한 대안신용평가 경쟁도 치열하다. 토스뱅크는 소비 성향과 현금흐름 등을 반영한 자체 모형으로 3분기 중·저신용 대출자의 40%에게 가점을 줬다. 금융 이력이 짧은 청년층(만 19~35세 미만)은 63%가 우대 평가를 받았다.

카카오뱅크는 자체 모형 ‘카카오뱅크 스코어’로 2023년부터 기존 모형상 거절 대상이던 고객에게 1조3000억원을 추가 공급했다. 이 모형은 캐피털사와 저축은행 등 10여 곳에 개방했다.

케이뱅크는 지난 9월 매출·업종·상권 정보로 소상공인 성장성을 평가하는 ‘소상공인 특화 신용평가(SCB)’를 도입했다. 이를 적용한 개인사업자 신용대출을 연간 약 1500억원 공급할 계획이다.

건전성 관리는 과제로 꼽힌다. 카카오뱅크의 3분기 연체율은 0.49%로 전 분기보다 0.02%포인트 낮아졌고, 중·저신용 대출의 대손충당금 적립률은 258%로 집계됐다.

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