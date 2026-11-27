이웃 도시인 아산에 대규모 아파트 단지가 들어서고 상업·문화시설이 확충되면 천안의 인구와 상권에는 어떤 변화가 생길까. 행정구역은 다르지만 사실상 하나의 생활권을 형성하고 있는 천안과 아산의 도시개발 전략을 광역적 관점에서 들여다봐야 한다는 지적이 천안시의회에서 나왔다.

배관중 천안시의원은 지난 25일 도시계획과 소관 행정사무감사에서 아산시의 대규모 도시개발에 따른 천안의 인구·상권 유출 가능성을 제기하며 선제적인 도시경쟁력 확보 전략 마련을 주문했다.

배관중 천안시의원.

배 의원이 주목한 것은 아산시의 성장 전략이다. 아산시는 2040 도시기본계획에서 천안에 대한 상업·문화시설 의존도를 인식하고 자체 도시기능을 강화하는 방향을 제시하고 있다. 그동안 천안의 상업·문화시설을 이용하던 아산 시민들의 소비가 아산 내부에서 이뤄지고, 탕정·배방 일대 대규모 주택공급으로 천안 시민들의 주거지까지 아산으로 옮겨갈 가능성을 염두에 둬야 한다는 것이다.

특히 아산탕정2지구 등의 주택공급이 본격화하면서 30~40대 경제활동인구가 빠져나갈 경우 단순한 인구 감소를 넘어 지역 소비 위축과 상권 변화 등 도시경제 전반에 영향을 미칠 수 있다고 배 의원은 지적했다. 배 의원은 천안시의 연령별 인구이동과 전출 원인을 구조적으로 분석하고 시가화예정용지 확보와 광역교통망 구축 과정에서도 아산의 주택공급 및 개발계획을 종합적으로 고려해야 한다고 강조했다.

2040 천안 도시기본계획 수립 용역이 중지된 상황에서 중장기 도시발전 전략까지 늦어져서는 안 된다는 지적도 내놨다. 천안과 아산의 공동생활권에 대한 별도의 협의가 이뤄지지 않고 있다는 집행부의 답변에는 광역적 협력체계 구축의 필요성을 강조했다.

배 의원은 2040 천안 도시기본계획에 △인구·주택·산업·상권·교통 등 광역생활권 종합 영향분석 △철도·의료·교육·문화 등 천안의 강점을 활용한 차별화 전략 △서부권·원도심·북부권·동남권 등 생활권별 맞춤형 발전 전략 △충남도·천안시·아산시 간 광역협의체계 구축 등을 반영할 것을 제안했다. 아산의 성장을 경계하는 데 그치지 않고 천안만의 도시 경쟁력을 높이는 동시에 두 도시가 함께 성장할 수 있는 광역생활권 발전 전략을 마련해야 한다는 것이 배 의원의 주문이다.

천안시 도시계획과는 인구이동의 구조적 원인을 분석하고 이를 토대로 도시기본계획과 도시관리계획의 재편 필요성을 검토하겠다고 밝혔다.

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