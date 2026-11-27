도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀에 대해 “내 정보에 비춰볼 때 문제가 없다”며 거듭 옹호했다. 무슨 정보를 가지고 있냐는 질문에는 “아주 많은 정보”라고만 답했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

26일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 플로리다주 마러라고 자택에서 기자들과 만나 황 CEO의 복귀에 대한 국가안보 우려에 관해 “내가 입수한 정보와 추측에 비춰볼 때, 나는 그가 전혀 문제가 없다고 생각한다”며 이같이 밝혔다. 어떤 정보인지에 대한 질문에는 구체적인 답변을 피하고 “내가 가진 정보는 아주 많다”고만 답했다.

트럼프 대통령은 엔비디아가 황 CEO의 복귀를 발표한 이후 그와 대화하지는 않았지만 향후 대화할 것으로 생각한다고 말했다. 그는 “내가 그와 이야기했을 때 그는 복귀하게 된 것을 매우 기뻐했다”며 “그는 이를 자신의 두 번째 임기라고 부른다”고 전했다.

그는 자신과 미 행정부가 황 CEO의 복귀를 위해 움직인 점에 대해서는 “회사에 벌어지는 일과 주가 흐름을 지켜보면서 그가 돌아가는 것이 훌륭한 일이라고 생각했다”며 “우리나라와 나아가 세계를 위해 정말 위대한 일을 했다고 본다”고 강조했다. 황 CEO의 복귀에 대한 시장의 반응도 긍정적이라면서 “나는 우리나라를 위해, 나아가 세계를 위해 정말 훌륭한 일을 했다고 생각한다”고 자평했다.

또 트럼프 대통령은 내달 4일 애리조나주에서 열리는 대만 TSMC의 반도체 생산시설 증설 착공식에 참석할 예정이다. 그는 황 CEO의 동행 여부에 대해서는 생각해보지 않았다면서도 “그를 데려간다면 기쁠 것 같다”라고 말했다.

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