주류업계가 연말을 앞두고 스포츠 마케팅부터 사회공헌, 환경보호 활동까지 다양한 방식으로 소비자와의 접점을 넓히고 있다. 브랜드와 스포츠 구단의 협업을 통해 제품 경험을 확대하는 한편, 협력사 및 지역사회와 함께하는 나눔과 자원순환 활동도 이어가고 있다.

허재균 하이트진로 상무가 지난 26일 아름다운가게 전주 송천점에서 진행된 아름다운하루 특별전에서 판매 봉사를 하고 있다. 하이트진로 제공

하이트진로는 협력사와 함께하는 사회공헌 활동인 ‘아름다운하루 특별전’을 진행했다. 지난 26일 아름다운가게 전주 송천점에서 열린 이번 행사에는 협력사 30개사가 참여했다. 하이트진로와 협력사 임직원들이 기증한 의류·잡화·도서·생활용품 등 4010점이 판매됐으며, 수익금 463만원은 지역사회 취약계층 지원에 사용될 예정이다.

2012년 시작된 아름다운하루 특별전은 올해로 15년째 이어지고 있다. 지난해까지 누적 기증품은 5만2837점이며, 올해까지의 누적 기증품은 5만6847점이다. 하이트진로는 협력사와의 동행을 바탕으로 물품 재사용과 지역사회 나눔을 함께 실천한다는 계획이다.

롯데칠성음료는 스포츠와 연계한 현장 마케팅으로 소비자 공략에 나선다. 오는 28일 서울월드컵경기장에서 열리는 FC서울과 대전하나시티즌의 경기에서 ‘칠성사이다와 함께하는 FC서울 챔피언스 런’이벤트 부스를 운영한다.

이번 행사는 FC서울의 통산 7번째 K리그1 우승을 기념한 팬 참여형 캠페인이다. 참가자들이 원하는 시간과 장소에서 7㎞를 달리고 기록을 인증하는 방식으로 진행됐다. 칠성사이다의 숫자 7과 구단의 우승 횟수를 연결해 브랜드와 스포츠 팬덤의 접점을 넓혔다.

행사 당일 서울월드컵경기장 북측광장에서는 오전 11시부터 오후 2시까지 우승 기념 엠블럼과 메달 배지 등을 증정한다. 칠성사이다 RICH 제품 샘플링도 진행한다. 롯데칠성음료는 이달 30일부터 5일간 공유오피스 브랜드 패스트파이브 전 지점에서도 제품 샘플링을 실시할 예정이다.

지난 26일 오비맥주 청주공장 본관에 마련된 폐건전지 교환소에서 임직원이

폐건전지를 화장지로 교환하고 있다. 오비맥주

오비맥주 청주공장은 지역사회와 함께하는 환경보호 활동을 이어가고 있다. 지난 26일 청주시 서원구청과 함께 임직원 대상 폐건전지 수거 캠페인을 진행해 폐건전지 1520여 개를 모았다. 임직원 약 20명이 참여했으며, 수거한 폐건전지는 종량제 봉투나 화장지로 교환하는 방식으로 운영됐다.

이번 캠페인은 지난해 2월 체결한 지역 환경 개선 업무협약인 ‘자원多잇다사업’의 일환이다. 오비맥주 청주공장은 협약에 따라 하천 정화와 폐건전지 수거 등 자원순환 활동을 전개하고 있다.

호텔업계에서는 연말 모임과 미식 수요를 겨냥한 주류 연계 상품을 선보인다. 르메르디앙 서울 명동은 로비 라운지 & 바 ‘르미에르’에서 다음 달 1일부터 31일까지 '와인 앤 다인: 스트로베리 페스티벌'을 운영한다.

이번 프로모션은 4코스 스페셜 다이닝과 와인 페어링, 딸기 디저트 뷔페를 결합한 상품이다. 소믈리에가 큐레이션한 레드 또는 화이트 와인 1병을 제공하며, 북해도 관자 타르타르와 포르치니 밤 수프, 안심 스테이크와 양갈비, 랍스터 등을 코스로 구성했다. 딸기를 활용한 약 16종의 디저트와 세이보리 메뉴도 마련했다.

특히 12월 19일과 24~26일에는 한우 1++ 안심 스테이크와 제주 한라봉 소르베를 추가로 제공한다. 연말을 맞아 와인과 식사를 함께 즐기려는 소비자를 겨냥한 시즌 한정 상품이다.

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