영국 케임브리지사전은 2026년 올해의 단어로 ‘인간(human)’을 선정했다. 케임브리지사전은 “AI(인공지능)가 사람과 기계 사이의 경계를 흐리는 가운데 ‘인간이란 무엇인가’를 두고 전 세계적인 논의가 벌어진 해”라고 규정했다. AI가 인간의 영역을 빠르게 넘나드는 시대, 인간은 무엇을 두려워하고 어떤 가치를 지키고 싶어 할까. 현장에서 만난 시민들의 목소리를 통해 ‘AI 시대 속 인간’을 짚어본다.

26일 서울 용산구에 위치한 아이파크몰에서 시민들이 오가고 있다. 전민 인턴기자

“이번 대학수학능력시험(수능)을 준비하면서 느낀 건데 실력은 AI가 대체할 수 있겠지만 어떤 목표를 향해 나아가고자 하는 열정 자체와 성실함은 AI가 대체할 수 없다고 생각해요.”(고등학생 김수아양)

“AI 시대에 합리적이지 않은 것이 오히려 중요해질 수 있다고 믿어요. 약한 사람을 배제하는 게 동물의 세계에서는 합리적일 수 있지만, 적어도 인간은 장애인이나 다른 약자와 같이 걸어가는 선택을 할 수 있는 것처럼 따뜻한 마음은 대체될 수 없다고 봅니다.”(고등학생 안서연양)

25일 용산구 일대에서 만난 시민들은 AI가 몰고 온 변화의 파도를 체감하면서도 AI에 양보하고 싶지 않은 영역이 있다는 생각을 드러냈다. 이는 인간의 고유한 가치에 대한 믿음이기도 하다. AI 시대, 시민들이 생각하는 ‘인간만이 할 수 있는 일’은 무엇인지 들어봤다.

◆ “예술만큼은 AI가 대체 안했으면”

이날 만난 시민 중 다수는 예술만큼은 인간의 영역으로 남아 있기를 바랐다. 예선업에 종사하는 구의림(37)씨는 “예술가들이 자신이 겪고 느낀 생각 등을 표현하면 일반 사람들은 이를 보고 간접적으로 경험하고 감동 받지 않나. 그것만큼은 기계가 대체하지 않았으면 한다”고 말했다.

구씨는 대체될 수 없는 인간다움을 ‘호기심’이라고 정의하기도 했다. “무언가에 관심을 갖고 궁금해 하며 연구하고 개발하는 과정에서 문명이 발전해 왔을 텐데 그러한 호기심이 AI에는 없는 것 같다”는 것이 그의 생각이다.

헤드셋을 목에 걸고 친구와 길을 걷던 대학생 박강원(24)씨도 “연기나 노래 같은 것은 대체가 안 되길 바란다”고 했다. 이유를 묻자 잠시 머뭇거리던 박씨는 “공연을 볼 때 그 사람에게서만 발견할 수 있는 것을 보고 싶다”고 답했다.

◆ “주저할 줄 모르는 AI, 인간 대신 사유 못해”

사람들이 마주보며 이야기를 나누고 있다. 클립아트코리아

AI 발전에 따른 우려 중 하나는 ‘사고의 외주화’다. 이날 만난 시민들 중 다수는 생각하는 행위에서 인간 고유의 가치를 찾았다.

평소 글쓰기에 관심이 많다는 취업준비생 김태희(26)씨는 “AI가 빠르게 글을 잘 쓰는 것은 사실”이라고 인정하면서도 창작자의 일이 쉽게 대체되지 않기를 바란다고 했다. AI가 글쓰기까지 대신하는 시대에도 그는 사유만큼은 인간 고유의 영역이라고 믿는다. 김씨는 “AI는 결과를 굉장히 빠르게 출력하지만 인간은 고민한다”며 “고민을 통해 깊이 사유하는 것은 대체할 수 없다”고 말했다.

생활잡화점에서 펜을 구경하던 정혜정(50)씨는 AI에는 ‘주저함’이 없다고 지적하면서 “김애란 작가가 말했던 것처럼 ‘주저하는 것’이 고유한 인간다움이라고 생각한다”고 했다. 김 작가는 한 방송에서 인간은 누군가의 고민이나 아픔을 들을 때 말을 삼키거나 주저하고 상대의 마음을 짐작하고 헤아리는 순간이 있는데 그 주저함 속에 힘겹게 지켜내는 배려와 품위가 있다고 밝힌 바 있다.

이어 정씨는 “챗GPT에 상담을 해봤는데 (주저 없이) 질문이 끝도 없이 나와서 오히려 그 문제에 집착하게 된 적 있다”며 “상담하고 나면 스스로 생각을 정리할 시간을 갖고 답을 찾아야 하는데 AI는 자꾸 자신이 답을 주려고 한다”고 우려했다.

◆ “사람 사이에서만 나눌 수 있는 경험”

경험을 통해 연결되는 것도 인간만이 할 수 있는 각별한 일이다. 몇 년 전 키우던 강아지를 떠나보낸 임민주(28)씨는 “그때 정말 많이 힘들었는데 먼저 소중한 존재를 보낸 친구가 자신의 상실감을 솔직하게 들려줘서 마음 깊이 위로가 됐다”면서 “AI가 타인의 감정을 이해하는 듯한 말을 하거나 위로를 건넬 수는 있겠지만 ‘경험을 공유하는 것’은 사람만이 온전히 할 수 있는 영역인 것 같다”고 말했다.

이어 임씨는 “AI가 발전하면서 우리 삶이 점점 더 편리해지고 많은 것들이 쉬워졌어도 사람과 사람 사이에서만 나눌 수 있는 경험과 감정의 가치를 잊지 않았으면 좋겠다”며 “서로의 감정을 헤아리고 경험을 나누며 더불어 살아가는 방법을 계속 찾아야 한다”고 덧붙였다.

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